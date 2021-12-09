Різдво у Парижі – найромантичніше свято 

Ніхто не залишиться байдужим до столиці Франції, але у різдвяний Париж Ви закохаєтесь з першого погляду. Це велике місто, тож у ньому знайдуться розваги як для друзів, так і для сімейних пар та закоханих. У цій статті Ви знайдете особливі різдвяні місця Парижу, які перетворять Ваші новорічні свята на справжню казку.

Різдвяні ярмарки

Найяскравіші вогні і дух свята, що тремтить, витає над містом 15-25 грудня. В першу чергу варто відвідати паризькі ярмарки, які саме – читайте далі.

«Магія Різдва» У парку Тюїльрі (Jardin des Tuileries) – це найбільший у Парижі ярмарок. Він розташований у дуже зручному місці – неподалік від визначних пам’яток, зокрема, Лувра та Єлисейських полів. Тому тут можна не лише насолодитись різдвяною атмосферою, але й почати чи продовжити знайомство з містом. Щороку в сезон парк приймає до 13 мільйонів відвідувачів. Тут Ви зможете покататися на ковзанці, помилуватись Ейфелевою вежею з колеса огляду, сфотографуватись із Санта Клаусом, спробувати смажені каштани, млинці, глінтвейн і шампанське.

Ярмарок на Монмартрі, район Монмартр, площа Аббес – невеликий різдвяний ринок, розташований в історичному кварталі і найвищій точці Парижа. По сусідству — базиліка Сакре-Кер – одна із найпопулярніших пам’яток архітектури столиці Франції. Попри те, що район туристичний, на ярмарку не так багато людей, як у парку Тюїльрі. На цьому ярмарку Ви зможете скуштуйте равлики, тушковані гриби та раклет, зігрійтесь глінтвейном, а якщо у вас є діти – покатайте їх на яскраво підсвічених каруселях. Не забудьте відвідати «Стіни кохання» і романтичний різдвяний настрій вам – гарантовано!

«Марше Де Ноель», площа Рене Вівіані (La square René-Viviani). Раніше ярмарок розташовувався ближче до собору Нотр-Дам, однак після пожежі його перенесли на інший бік Сени. Проте на атмосферу це не вплинуло, вона подарує Вам справжній дух Різдва. Тут Ви можете спробувати гарячі каштани, глінтвейн, послухати виступи музикантів.

Hôtel De Ville. Цей ярмарок складається з 30-40 шале. Він особливо прекрасний у вечірню пору, оскільки організатори не шкодують декорацій, вогнів та яскравих прикрас. Окрім того, тут часто влаштовують світлові шоу. На цьому ярмарку можна спробувати місцеві ковбаси, млинці з нутелою, смажені каштани, різні види сирів, солоні горіхи та фуа-гра. Дивує те, що тут можна спробувати безкоштовні розваги, до прикладу, покататись на каруселях, а також поспілкуватись із Сантою.

Canopée Des Halles. Лише кілька років тому цей ярмарок був одним із найбільших у Парижі. Проте зараз він значно зменшився і складається всього з 20 шале. Оскільки він розташований за кілька кроків від торгового центру, пройти повз нього неможливо, тож відвідувачів на ярмарку вистачає. Тут Ви зможете спробувати сосиски, бельгійські вафлі, глінтвейн.

Паризькі ковзанки

Популярною різдвяною розвагою є ковзанки, оформлені святковими вогнями, над якими ллється весела музика і щирий сміх гостей, вони є просто відмінним джерелом гарного настрою.

Найбільший льодовий майданчик у Франції працює на території Великого палацу. Відвідувачів чекають не тільки катання, але і вистави на льоду, вечірки з діджеями та радіо-та теле-шоу в прямій трансляції з ковзанки.

Ковзанка на Єлисейських полях. Майданчик зі штучним льодом розмістився неподалік від станцій метро Concorde і Franklin Roosevelt. Тут знайдеться місце для любителів спокійного катання, ковзанярського спорту та для дітей, які нетвердо стоять на ковзанах. Каток оточений вітринами, в яких організатори відтворили дику природу п’яти континентів, помістивши туди фігури полярних ведмедів, вовків, панд, оленів – всього 300 тварин.

Ковзанка напроти міської мерії (Hôtel de Ville). Вхід на неї зі своїми ковзанами буде безкоштовним, прокат ковзанів обійдеться в 5 євро. Для того, щоб скористатися послугою прокату, необхідно пред’явити посвідчення особи. На ковзанці працюватимуть інструктори різних напрямків: для початківців, для любителів фігурного катання, для хокеїстів.

Париж є визнаним законодавцем мод. Відомий він також і своїм неймовірним зимовим шопінгом, який не залишає байдужим жодного справжнього шопоголіка. Просто неможливо залишити себе без покупок під час зимових канікул Кращі в світі парфуми і косметика, одяг та аксесуари від відомих модельєрів, оригінальні подарунки і сувеніри зроблять шопінг яскравим і цікавим. Окрім того, до зимових свят у Парижі проходять спеціальні розпродажі, під час яких можна відмінно заощадити завдяки хорошим знижкам.

Культурна програма

Різдвяний Париж зможе здивувати Вас своєю культурною програмою. Під час усього різдвяного сезону в Парижі проходять Вертепи, причому в кожному храмі вони мають свій власний унікальний стиль і сюжет: сучасні постановки, традиційні і виконані в стилі бароко, зображують різні біблійні сцени Різдва, а деякі церкви роблять цілі інсталяції з різних сцен і стендів.

Під час прогулянок французькою столицею, обов’язково відвідайте кабаре Мулен Руж, Опера Бастилія і знаменитий паризький цирк. Найпопулярніші цирки під час зимових канікул: Cirque Pinder, Cirque National Alexis Gruss і Cirque du Soleil.

Різдво у Парижі – це романтичний відпочинок для закоханих та сімейних пар, атмосферний – для компанії друзів та казковий, якщо ви мандруєте поодинці. У будь-якому випадку, столиця Франції зустріне вас щирою, дружньою та казковою атмосферою, смачними стравами, цікавою різдвяною та культурною програмою. Тож, запрошуємо Вас провести головне свято зими у казковий Париж!

Марія Реброва