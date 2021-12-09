Buon Natale в Італії

Вже з початку грудня Італія занурюється в атмосферу передсвяткового настрою. Незважаючи на достатньо теплу погоду та відсутність снігу, Італія гарантовано подарує вам затишне Різдво та веселий Новий Рік! Пропонуємо Вам ознайомитися з традиціями святкування зимових свят в Італії та поринути в цю казкову атмосферу справжнього Різдва.

В Італії новорічні свята тривають з 24 грудня по 6 січня. Різдво для італійців свято сімейне, тому більшість ресторацій та музеїв саме 25 грудня зачиняються, щоб дати можливість їх співробітникам провести час вдома. В Італії люблять прислів’я: «Natale con tuoi, Capodanno con chi vuoi» (Різдво святкуй із сім’єю, а Новий рік – із ким хочеш). У період зимових свят в Італії усі вулиці та заклади прикрашені гірляндами, вінками з ялинових гілочок та червоних ягідок падуба, новорічними декораціями та ялинками.

Традиції

На Святий Вечір італійці готують вечерю з пісних страв, переважно рибних, а на саме Різдво уся родина збирається за святковим столом багатим на м’ясні страви. Важко назвати типові різдвяні італійські страви, бо у кожному регіоні вони різняться. А от щодо солодкого, то тут незважаючи на багаті гастрономічні традиції, найбільш типовими є пандоро та панеттоне. Їх можна знайти на кожному італійському столі. Панеттоне – це міланський кекс з цукатами, апельсиновою цедрою та родзинками, а пандоро – це кекс у вигляді восьмикутної зірки родом з Верони. Після щедрого різдвяного обіду італійці обмінюються різдвяними подарунками.

З 5-го на 6-те грудня, аби трішечки додати терпіння дітям до Різдва, у домівки приходить Святий Ніколас. Він кладе подарунки у червоні чобітки, що розвішані по всьому будинку. Це на півночі Італії. У інших регіонах дітки чекають святу Луцію в ніч 12 грудня. Луція приїздить на ослику, в компанії кучера Кастальдо і везе подарунки. Малята готують для них молоко з печивом і травичку ослику. А Баббо Натале завітає напередодні Різдва і залишить під ялинкою гори подарунків.

Різдвяні ярмарки

Різдвяні ярмарки (італійською – Mercatini di Natale) – це традиційний ярмарок, що влаштовується напередодні та протягом Різдвяних свят. У Мілані святкування Різдва знаменується відкриттям традиційного ринку «Oh Bej! Oh Bej!». Назва якого схожа на вигуки міланських дітей, які отримали подарунки від римського посланця Папи Джанетта Кастільоне. У 1510 році, в’їхавши в Мілан, він кричав «Oh Bej! Oh Bej!», мабуть звідси і виник цей традиційний вигук і назва ринку. Тут ви зможете придбати Торгові ряди ремесла всіх видів, скуштувати традиційні делікатеси – хрусткий фундук або мигдаль, цукерки, аромат смажених каштанів. Площа поряд з базилікою Сан-Амбросіо привертає найбільшу кількість відвідувачів, стаючи місцем одного з головних фольклорних подій року.

На Римських ярмарках відкриваються кіоски з предметами мистецтва, іграшками, прикрасами з дерева і фігурками для традиційного італійського вертепу. Головним героєм ярмарки є Бефана, або зла баба Яга, яка більше пов’язана з іншим зимовим святом – Хрещенням (Епіфанія), коли за традицією 6 січня вона приносить дітям вугілля, якщо вони погано себе вели в минулому році.

Культурна програма

Італія – ​​католицька країна, святкування Різдва супроводжується особливими літургіями в храмах. Навпроти таких відомих церков, як Собор Святого Петра встановлюють великі монітори, на які передається трансляція з різдвяної меси, яка проходить всередині. Потрапити в переповнені храми в ці дні досить проблематично. Говорячи про різдво, неможливо не згадати про вертепи. У Неаполі є вуличка, Via San Gregorio Armemo, де постійно продають все для різдвяних вертепів. Католики з усього світу їдуть у Неаполь поповнити свою різдвяну композицію. В Італії створення вертепів то ціла мистецька наука! Усі фігурки різьбляться вручну. У будинках, магазинах, на площах усіх італійських міст, біля церковець і соборів є свій унікальний вертеп. Започаткував традицію встановлювати Вертеп на Різдво святий Франциск Ассізький у 1223 році. Набожні італійці додають фігурку новонародженого Ісуса лише опівночі 24 грудня. Родина збирається біля вертепу, співає Різдвяний гімн, а найменший член сім’ї кладе у ясла Ісуса.

Святкування Нового року

Якщо Ви віддаєте перевагу святкування новорічних свят не у сімейному колі, тоді у цей період Італія – ідеальний варіант для Вас. Саме Новий рік в Італії частіше зустрічають не в колі сім’ї, а на вулиці або в компанії друзів. «Natale con tuoi, Capodanno con chi vuoi» (Різдво святкуй із сім’єю, а Новий рік – із ким хочеш). Італійці ставляться до цього свята простіше, ніж до Різдва, для них це просто вихідний день, коли можна повеселитися. У Римі, наприклад, основне дійство розгортається на площі Пьяцца дель Пополо і площі Венеції. Свято тут відзначають галасливо і весело, п’ють багато шампанського, а пляшки від нього під схвальні вигуки з розмаху розбивають об асфальт. А от найбільш веселі масові гуляння на Новий Рік в Римі проходять біля Великого Цирку і Колізею.

Відзначивши Новий Рік в Італії, не спішіть повертатися додому, адже вже 7 січня по всій країні стартують відомі зимові розпродажі. Погода в Римі в кінці грудня-початку січня зазвичай дуже комфортна для вуличних гулянь: сніг буває вкрай рідко, а середня температура вдень + 12 + 14 С °. Однак, в період свят ціни в місцевих готелях злітають до небес і при цьому вільних номерів немає задовго, тому, щоб заощадити, купувати квитки та бронювати готель слід заздалегідь. 25 грудня та 1 січня багато визначних пам’яток та музеїв зачинені, транспорт працює за особливим графіком.

Завжди цікаво проводити свята за кордоном, а Новорічні свята в Італії точно не змусять Вас нудьгувати. Тут завжди багато туристів, але Італія тепло зустріне кожного і не залишить Вас без веселої компанії на Новий Рік!

Марія Реброва