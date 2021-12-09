Містичний Та Загадковий Памір

Любителі підкорення нових вершин будуть в захваті від цього надзвичайного місця. Памір стане ідеальною локацією для тих хто просто хоче перезавантажитися, зануритися в природу Карпат та піднявшись нагору отримати ще трохи незвичних вражень.

Сьогодні Памір нагадує локацію зйомок фантастичного серіалу, але раніше це був радянський секретний військовий об’єкт, що слідкував за станом повітря і мав на меті попередження вторгнення ворогів у повітряному просторі. Розташована радіолокаційна станція майже на кордоні з Румунією, що на горі під назвою Томнатик.

Вона була побудована ще у 1960 році та продовжувала існувати до самого розпаду Радянського Союзу. Під час її роботи тут було практично все, ніби маленьке місто з якого можна не виїжджати, а просто працювати і у вихідний день провести час, до прикладу, у лазні.

Складалася станція з п’яти білих куполів, які досі збереглися зовні, але стали зовсім спустошені зсередини. Та тепер вони прийняли трохи інакше амплуа, адже місцеві після того як побачили інтерес туристів стали прикрашати їх розписами в стилі Українських вишиванок.

Чому варто відвідати?

Після втрати свого прямого призначення і розсекреченості об’єкта, мандрівники України та не тільки, почали сходити на гору щоб насолодитися неймовірними краєвидами які відкриваються з гори Томнатик на Буковину. Приємним бонусом виявиться й дорога, звісно важка, але водночас не менш захоплива, бо численні водяні каскади красуватимуться у вас перед очима під час сходження.

Любителі гарних та оригінальних фото примітять цю локацію, як місце натхнення і оригінальних кадрів. Білі куполи просто прекрасно поєднуються з заходами сонця чи світанками, влітку або ж засніженими. Вони виглядають ніби маленькі планети, що приросли до гори або ж інопланетні кораблі, що приземлилися з місією вивчення планети.

Для тих, хто все ж таки більше полюбляє гучні івенти, а не спокійне проведення часу, раз на рік тут проводиться фестиваль «Pamir Fest». Туристи мають змогу насолодитися живою музикою, поїсти карпатських смаколиків, а ввечері потанцювати на гучній дискотеці.

Насправді, дуже важливо відкривати для себе подібні місця, ті, які зовсім відрізняються від інших. Так, можливо тут ви не знайдете пам’яток архітектури, не посидите в зручних умовах на терасі ресторану, та ви отримаєте набагато більше. Емоції від того, що піднялися на самісіньку верхівку гори, почуття відчуження від навколишнього світу та насамкінець ейфорію містичності перебування у місці не схожому на інші.

Анастасія Кононенко