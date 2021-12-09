Відпустка у село: що подивитися?

З початку пандемії багато людей втратило можливість вільно подорожувати за кордон, але не поспішайте засмучуватись. Наша країна багата на цікаві місця, які часто залишаються не поміченими, тож радимо подивитися перелік маловідомих сіл, які вразять Вас своїми дивами.

Буцький каньйон, с. Буки, Маньківський район

Буцький Каньйон, або, ще знаний як «Український Стоунхендж» – одна з найдавніших природних пам’яток у світі. Вік скель сягає 2 мільярди років, а в окремих місцях понад 3,2 мільярди років. Розташоване на річці Гірський Тікич, при вході Буцький Каньйон вітає гучним водоспадом- одним з улюблених місць туристів для фотографій.

Пройшовши трохи вглиб каньйону можна побачити доторкнутися до історії ХІХ століття: там досі зберігся старий млин, збудований ще в ті часи.

Щороку Буцький каньйон приймає тисячі туристів з усієї України, тут проводяться екскурсії для школярів а для любителів побути на одинці з природою є можливість прогулятися цим місцем самостійно.

«Парк Київська Русь», с. Копачів, Київщина

Одне з найбільш незвичних місць для сучасного туриста. Перш за все парк вражає своєю масштабністю- понад 20 гектарів просто неба. «Київська Русь» – це не просто експозиція, це справжнє місто того періоду, яке повністю відображає життя та побут наших предків.

Гості цього місця стануть свідками лицарських боїв, ремесел, та традицій Середньовіччя. Усі працівники парку ходять у тематичному одязі, а будівлі виконані за історичним зразком. Також тут є музеї, присвячені історії Київської Русі; музиці та одягу Середньовіччя а також кораблебудуванню і облоговій техніці.

Парк розташований лише за 45 км від столиці та працює щодня з 10:00 до 19:00.

Садиба Даховських, с.Леськове, Монастирищенський район

А цієї пам’ятки могло б і зовсім не бути, якби не конкуренція та заздрість між польськими панами. Рід Даховських вирішив позмагатися з Потоцьким та його Софіївкою, аби довести, що він не єдиний польський пан Черкащини. Цей палац з’явився у 50-х роках ХІХ ст. а його будівництво тривало майже сторіччя й пройшло через 4 покоління династії Даховських.

Всередині садиби розміщується понад 20 спалень та залів для прийому гостей, ванні кімнати, ігрові, склади та навіть зимовий сад. На території є декілька конюшень та невеликий парк, який веде до річки.

Якщо Ви вже були в сусідній Софіївці, то можете завітати сюди, адже садиба Даховських визнана найцікавішою польською резиденцією в Центральній Україні.

Колочава, Закарпатська область

Це маленьке село в Західній Україні зібрало в собі величезну кількість музеїв та пам’яток української культури. Так, тут знаходиться «Старе село»- музей під відкритим небом, який відображає побут селян; меморіал «Воїнам- інтернаціоналістам»; Церква Святого Духа; музей- колиба «Фауна Закарпаття» а також долина крокусів. Є тут і досить незвичайні місця, такі як «Школа вівчарства» та птахопарк Василя Макара, де живуть кілька тисяч птахів з різних куточків планети.

Через свою багатовікову історію село Колочава не можна вважати суто українським. Тут є пам’ятки чехів, євреїв, росіян, німців та угорців, що ще більше піднімає автентичність та колорит цього місця.

Радимо приїжджати Колочаву усією сім’єю на 1-2 дні. Зупинитися можна у місцевих жителів, або в готельних комплексах. Тут Ви не знайдете сучасних ресторанів та магазинів, Вас частуватимуть традиційними стравами Закарпаття і Ви по-справжньому відчуєте себе частинкою української культури.

Анастасія Тарасенко