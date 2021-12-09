«Страшний» Львів: містичні місця Галицької столиці

Відьомські шабаші, чорти, привиди, Сатана – невже це все у затишному Львові? Виявляється, столиця Галичини таїть багато невідомого і потойбічного. Пропонуємо перелік містичних місць, від яких Ви неодмінно затамуєте подих.

Місто Лева відоме своєю неймовірною архітектурою, атмосферними вуличками, смачною кавою та шоколадом. Проте є інша сторона міста – містична і потойбічна. Пропонуємо Вам помандрувати місцями Львова, які захоплюють і водночас навіюють жах.

Лиса гора

Лиса гора або Гора Лева – пісковий пагорб, розташований неподалік центру Львова, який славиться своїми моторошними легендами та історіями. Тут колись височів один із замків Лева Даниловича, що був зруйнований поляками.

Ще з давніх століть Лиса гора вважається місцем нечисті, містики. За однією із легенд, на вершині пагорба відьми влаштовували шабаш та викликали Сатану, а той давав їм вказівку шкодити людям і створювати безлад.

За іншою легендою, попід горою колись було розбито циганський табір, проте місцеві жителі ставились до них неприязно і ті були змушені покинути місцевість. Цигани по собі залишили криницю, яка згодом стала «магнітом» для самогубців.

Цитадель

Фортифікаційна споруда, збудована в середині XIX століття, знаходиться у Галицькому районі Львова.

Львівська Цитадель славиться своїм лячним минулим: у часи Другої світової війни тут розташовувався німецький концентраційний табір «Шталаг-328». Спочатку туди потрапляли хворі, поранені військовополонені Червоної армії, а згодом й французи, італійці, бельгійці.

У вежах споруди утримували і катували людей, а на території будівлі було спеціально відведене місце для розстрілів в’язнів. Полонених утримували просто неба, а табір був обгороджений колючим дротом, тому пересування було обмеженим. У той час у Цитаделі загинуло 140 тисяч осіб.

Трон Сатани

«Чортове крісло» – експонат Львівського історичного музею, німецька робота XIX століття. Завдяки дивній формі крісла, той, хто у нього сідає, ніби перетворюється на Сатану: над головою сидячого видніються роги, а між ногами – драконячий хвіст.

Один із робітників музею провів експеримент: вночі поставив Трон Сатани під місячне сяйво, глянув на нього під певним кутом і побачив між рогами риси обличчя, які постійно змінювались.

Дослідники виявили, що експонат оброблений спеціальними речовинами і якщо дивитися на нього під ультрафіолетовим світлом, то можна побачити різні фігури, проте експеримент не проводили через потребу для цього великих коштів.

Личаківський цвинтар

Личаківський цвинтар – найстаріший у Європі, вважається історико-культурним музеєм-заповідником, адже тут поховані видатні особи і розташовані пам’ятники, виконані відомими скульпторами.

Місце, овіяне різними легендами: одна з них каже, що вулицею Мечнікова, де стоїть цвинтар, часто гуляє жінка у чорному одязі, яка не має обличчя. Також цвинтарем прогулюється закохана пара привидів. Місцеві вважають, що це Ванда Монне та Артур Гротгер.

Історія кохання закінчилась смертю Гротгера від туберкульозу. Його поховали на Личаківському цвинтарі, на місці, яке він обрав під час спільної прогулянки, а в труну поклали листи Ванди.

Грот самогубців

У 1841 році на схилах Високого замку було побудовано штучний кам’яний грот. Про дату спорудження свідчить напис зверху «15 серпня 1841».

Місце набуло поганої слави, коли безліч людей почало вкорочувати собі там віку, і найдивнішим є те, що прізвище ні одного з них невідомо. Саме тому львів’яни прозвали споруду «гротом самогубців».

Тепер засвідчилися, що Львів може бути не тільки затишним, а й загадковим? Чекаємо Вашого візиту у місті Лева, можливо і Вам вдасться зустріти привидів або відьом.

Анастасія Добуш