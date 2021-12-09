Райони Сеула: де краще жити, а де – погуляти?

Сеул – столиця Південної Кореї та найбільше місто країни, розташоване на берегах річки Ханган. В архітектурі досить легко читається вся історія: бідні райони поєднуються з багатими кварталами, і все це контрастує з вкрапленнями традиційності. Поговорімо ж про основні райони та що в них є.

“Зірковий” район Каннамгу

Сеул розсікається на дві частини річкою Ханган, і його поділено на 25 районів. 11 з них розташовано на південь від річки Ханган, вони більшою мірою являють собою житлові, торгові та культурні райони.

Наприклад, Каннамгу (Gangnam-gu) – знаменитий елітний район Сеула, розташований на південному сході. Тут знаходяться найвищі хмарочоси, найбільша кількість п’ятизіркових готелів, парки, атракціони, бібліотеки та три ВНЗ – можна сказати, тут панує насичене культурне та зіркове життя. Також Каннамгу вважається найбільш густонаселеним у Сеулі. Тут також розташований головний торговельно-розважальний центр – величезний COEX. У районі проводить час багато молоді, яка відвідує нічні клуби, бари, пивоварні.

Цікавий факт: саме цьому району присвячена знаменита пісня Gangnam Style корейського виконавця PSY, відеоролик якої набрав майже 2 мільярди переглядів, а також кліп був відзначений у Книзі рекордів Гіннеса.

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За покупками – на Мендон!

Мендон у Сеулі – це місце виру життя, а також торговий центр країни. Він знаходиться в центрі столиці, а сама назва асоціюється з достатком будь-яких товарів. У цьому місці можна дізнатися про атмосферу ярмарків: жвава, життєрадісна, з величезною кількістю людей.

Більшість будівель не вище 4-5 поверхів, де розміщені супермаркети та брендові магазини. Тут також можна знайти кіоски, павільйони, лотки з продукцією, ну і, звичайно ж, кафе та ресторани з різними кухнями.

Культурне серце Сеулу

Хонде – район Сеула, розташований на північному заході. Його назва походить від імені університету Хонік, відомого як “університет мистецтв” та “центр молоді”, навколо якого в середині XX століття район і виник. Хонде наповнений художніми магазинами та галереями, лавками вінтажного одягу, нічними клубами. Є навіть свій «крижаний бар» та спеціальний ринок виробів «hand-made» — унікальних авторських речей.

Саме в такому місці народжуються нові тренди, напрямки у музиці та інших видах мистецтва. Цілодобово тут виступають музиканти, проводяться виставки та продаються авторські роботи. Можна побачити роботи як початківців, так і вже досвідчених митців, причому іноді складно знайти різницю.

Хонде – справжнє культурне серце міста, тому, якщо ви любите проводити час у галереях або слухати живу музику, вам сюди!

Інтернаціональний Ітхевон

Ітхевон — цікавий район міста, утворений разом зі створенням неподалік американських військових баз. Тут багато іноземців, які викладають охочим мови, які приїжджають у Сеул у справах бізнесу тощо. Одним словом, тут найменше проявляється дух традиційного Сеула.

У районі є безліч дорогих ресторанів різних кухонь світу, міжнародних барів, магазинів закордонних брендів. Тут також є кілька нічних клубів і знаменита Сеульська вежа (Seoul n-Tower).

Це далеко не всі райони, які розташовані в Сеулі – варто погуляти у всіх, тому що кожний є індивідуальним та неповторним, зі своєю історією та зі своїми пам’ятками!

Проводьте час із задоволенням і будьте здорові!

Анна Джелалі