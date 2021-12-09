6 Найкращих Хостелів В Ісландії

Ісландія – одна з найкрасивіших, найвеличніших країн світу, яка має сліпучі водоспади, потойбічні лавові поля, чорні піщані пляжі та високі вулканічні вершини.

Не дивно, що цей острів улюблений усіма, хто його відвідує. Але ця краса має свою ціну. Ісландія дуже дорога. Тут легко можна витратити свій бюджет, навіть якщо ви заощадливий мандрівник. На щастя, у Країні вогню та льоду є прокладений маршрут для туристів, усіяний хостелами, які можуть зробити ваше відвідування більш доступним.

Перш ніж зануритися, необхідно враховувати багато речей при виборі хостелу. Чотири основні фактори:

Розташування. Ісландія країна островів, тому багато часу піде на пересування. Треба обрати хостел поблизу місць, які Ви хочете побачити, або нічне життя, яке Ви хочете відчути. Усі перераховані тут хостели розташовані в центрі. Ціна. В Ісландії Ви дійсно отримуєте те, за що платите, тому, якщо Ви поїдете в дійсно дешевий хостел, Ви, ймовірно, отримаєте зовсім не чудове обслуговування. Зручності. Більшість хостелів пропонують безплатний Wi-Fi, а деякі навіть включають безплатний сніданок, але якщо Ви хочете більше, проведіть дослідження, щоб знайти той, який найкраще відповідає Вашим потребам! Персонал. Усі перераховані тут хостели мають чудовий персонал! Вони дуже дружні та обізнані. Навіть якщо Ви не зупиняєтеся в одному з перелічених нижче місць, подивіться відгуки, щоб переконатися, що Ви опинитесь десь, де персонал буде корисним і привітним!

Щоб допомогти вам спланувати подорож, нижче наведено список найкращих хостелів в Ісландії. Усі вони пропонують бажаний сервіс, затишне місце, щоб відпочити, бувши стомленим, або потусуватися з друзями — і все це, зберігаючи при цьому свій бюджет.

Якщо Ви не хочете читати весь список, найкращі в кожній категорії:

Ціна (за ніч)

• $ = Менше ніж 40 доларів

• $$ = 40-55 доларів

• $$$ = Понад 55 доларів

1. Хостел KEX (Рейк’явік)

Цей хостел розрахований на 200 осіб та розташований на території колишньої фабрики печива (kex — це ісландське слово«бісквіт» або «печиво»). Величезний простір у стилі індустріального шику Scandi має безліч типів кімнат: змішані гуртожитки, гуртожитки лише для жінок, приватні двомісні кімнати та кімнати, в яких можуть розміститися сім’ї. У загальних номерах є шафи, але Вам потрібно буде принести свій власний замок.

Це соціальний гуртожиток. Є барна зона, гарне місце для зустрічі з друзями. Комплекс також є довгостроковою домівкою художників і дизайнерів. Внаслідок цього, до дизайну цього місця додається сучасний, креативний елемент. До послуг гостей відкрита тераса з підігрівом, а також кухня. Він також розташований у центрі, що дозволяє легко пересуватися містом.

KEX з першого погляду:

• $

• Модний дизайн та декор

• Дуже затишна атмосфера всередині та поза місцем.

Ліжка від 25 доларів. Окремі кімнати від 78 доларів.

2. Bus Hostel (Рейк’явік)

Розташований у тихому житловому районі приблизно за 15 хвилин ходьби від центру Рейк’явіка. Цей сучасний хостел не розміщений у старому автобусі та не має автобусної тематики, всупереч назві. Однак це дуже близько до головного автобусного вокзалу, що робить його дуже зручним для прибуття та відправлення в аеропорт.

Номери складаються зі змішаних гуртожитків, номери лише для жінок та окремі кімнати. Постільна білизна також включена, що не дуже типова перевага для ісландських хостелів. У барі Buzz на території готелю можна скуштувати одне або всі чотири сорти пива на розлив. Ванні кімнати сучасні та чисті, а тиск води у душі чудовий. Кухня пристойна, хоча вона може бути зайнята, тому, якщо Ви хочете приготувати, заходьте туди раніше.

Bus Hostel з першого погляду:

• $

• Зручне розташування біля головного автовокзалу для зручного трансферу з/до аеропорту

• Невимушена атмосфера

• Чудовий внутрішній бар

Ліжка від 30 доларів. Окремі кімнати від 123 доларів.

3. Хостел Hafnarstræti (Акурейрі)

Цей сучасний хостел складається з кімнат-капсул, на випадок, якщо Ви захочете відчути науково-фантастичний досвід під час перебування в Ісландії. Замість звичайного двоярусного ліжка Ви отримаєте власну капсулу, яка герметично закривається, що дозволить Вам добре спати, не займаючи звичайних кімнат у гуртожитку. Насправді капсули досить просторі та мають розетки, місце для зберігання та відеоекран. Ліжка зручні, ванні кімнати дуже чисті.

Коли Ви не в своїй капсулі, можете провести час в просторій загальній кімнаті та пограти зі співмешканцями в настільні ігри та більярд.

Хостел Hafnarstræti з першого погляду:

• $$$

• У вартість входить ситний сніданок

• Гарна загальна зона

• Комфортні та затишні номери під ліжко

Ліжка від 73 доларів.

4. Loft HI Hostel (Рейк’явік)

Це місце в Рейк’явіку, яке колись було визнано найкращим хостелом планети. Загальні та окремі кімнати досить гарні, щоб Вам сподобалось трохи відпочити в кімнаті. Спальні ліжка, хоча і стандартні, зручні, а матраци товсті.

З деяких номерів відкривається краєвид на місто. Якщо ні, підніміться на палубу на даху, випийте пиво під час щоденної щасливої години з 16:00 до 20:00. Це жваве та соціальне місце для зустрічі з іншими мандрівниками. У хостелі регулярно влаштовують вечірні заходи, такі як жива музика та стендап, а персонал завжди готовий допомогти, якщо у Вас виникнуть запитання чи потрібна спланувати поїздку.

Коротка назва хостелу Loft HI:

• $$

• Палуба на даху з чудовим краєвидом

• Весела щоденна щаслива година

• Комфортні номери

Ліжка від 51 долара. Окремі кімнати від 199 доларів.

5. Laugarvatn Hostel (Laugarvatn)

Цей хостел розташований на південному заході Ісландії вздовж геотермального озера з такою ж назвою. До послуг гостей веселий бар із піаніно, стандартні, але чисті кімнати та кухня з усім необхідним. Крім того, тиск у душі також чудовий. Хостел розташований поблизу національного парку Тінгвеллір. Співробітники хостелу можуть організувати різноманітні прогулянки, зокрема піші прогулянки та риболовлю.

Хостел Laugarvatn з першого погляду:

• $$

• Веселі екскурсії на природу

• Жвавий бар

• Зручні ліжка

Ліжка від 50 доларів. Окремі кімнати від 107 доларів.

6. Хостел Grundarfjördur (Grundarfjördur)

Хостел Grundarfjördur є чудовою базою для вивчення національного парку льодовик Снайфеллснес, місця з незвичайно магічними властивостями. У хостелі складається з двоповерхової червоної будівлі — стійка реєстрації та вестибюль, але спальні приміщення розкидані по всьому маленькому селі.

Спальні ліжка стандартні, але зручні, кімнати чисті та просторі, а також є кухня, якщо Ви хочете готувати. Розпис і дизайн трохи застарілі, але сам хостел комфортний, затишний і в чудовому місці. Краєвиди тут також чудові (з деяких номерів можна побачити знаменитий Кіркьюфелл, або Церковну гору).

Хостел Grundarfjördur з першого погляду:

• $$$

• Підходить для пар і сімей

• Гарне розташування

• Гарна загальна кімната

Ліжка від 63 доларів. Окремі кімнати від 80 доларів.

Ісландія може бути дорогою, але хостели в країні пропонують вам один із найкращих способів заощадити гроші під час зустрічі з іншими мандрівниками. Не уникайте їх під час відвідування, навіть якщо Ви перебуваєте в гуртожитках і хочете мати власну кімнату!

Катерина Гришина