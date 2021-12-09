ТОП-30 Речей у Похід

Люди, які давно захоплюються туризмом, не ставлять собі питання, що брати в похід, але для початківців подібні збори можуть стати справжнім головним болем.

Вирушити в одноденний похід – це чудовий спосіб досліджувати природу з друзями, сім’єю чи навіть самостійно. Незалежно від того, чи маєте Ви бажання піти далеко в гори або ж залишаєтесь ближче до дому.

Зібратися в похід – справа не з легких, якщо у Вас немає досвіду. Без належного підготовленого списку речей навіть найдосвідченіші туристи можуть забути покласти в рюкзак найважливіше. У цьому випадку важливо мати універсальний список речей у похід, який суттєво полегшить Вашу підготовку. Ми приготували список з 30 речей, які Вам стануть у пригоді, коли Ви вирішите відправитися у похід.

Зверніть увагу, що цей список ідеально підійде для маршрутів початкової категорії та середнього рівня складності без істотних змін погоди. Використовуйте цей список речей, коли збираєтесь у похід вихідного дня або в тижневий похід по горах низької чи середньої складності (наприклад, похід Кримом, Карпатами).

30 речей у похід, які вам знадобляться:

1. Рюкзак – стандартний похідний рюкзак на 60-80 літрів, вагою близько 2-3 кг. Головними критеріями є надійність та місткість.

2. Каримат – звичайний Іжевський килимок цілком підійде (він є в наявності майже в усіх туристичних магазинах).

3. Спальник – необхідно брати демісезонний, розрахований на температуру комфорту близько 0 градусів. Навіть улітку вночі в горах буває холодно.

4. Намет (палаткомісце) – гарний двошаровий намет з водонепроникним просоченням верхнього тенту. Зрозуміло, що не обов’язково кожному брати намет, можна домовитись з іншими учасниками групи через керівника.

5. Сидушка («підпопник») – знадобиться для сидіння на гострому камені.

6. Взуття (дуже важливо!). Ідеальне взуття для походу – трекінгові черевики – високі та щільні, з прогумованим носом та міцною фіксацією гомілкостопу. В кросівках також можна йти влітку, але це не дуже зручно. Головне – щоб взуття не натирало, його потрібно розносити до походу.

7. Сандалії/Гумові шльопанці – в них зручно переходити броди і ввечері сидіти біля вогнища, даючи відпочинок втомленим ногам.

Одяг

8. Шкарпетки – 2-5 пар (майже все взуття промокає). Радимо мати трекінгові шкарпетки. Обов’язково необхідно взяти із собою вовняні шкарпетки. Навіть улітку буває холодно.

9. Спідня білизна – 2-3 комплекти.

10. Футболки – 2-3 штуки. Йти краще в синтетичній, а у вовняній краще спати.

11. Штани – 1-2 штуки. Добре підійдуть штани-трансформери, штани-шорти. Про всяк випадок треба взяти запасні, легкі на випадок дощу. Запасні штани мають бути легкими! А спати краще в лосинах чи термобілизні.

12. Головний убір – бандана, кепка чи панама, потрібні на випадок активного сонця, від вітру або навіть дощу. Але кепка найкраща, бо захищає обличчя від сонячних променів.

13. Мембранна куртка (вітрівка) – дуже необхідна річ увечері або у разі дощу.

14. Фліска (светр) – у комплекті з мембранною курткою стане чудовим захистом від сирого вітру та холодного дощу. На відміну від звичайного вовняного светра, фліска гарна тим, що гріє, навіть намокнувши. При цьому вона ще й легша!

15. Шорти – 1-ї пари цілком вистачить на спекотні ділянки.

Решта

16. Налобний ліхтарик – знадобиться Вам щовечора.

17. Фотоапарат – багато хто йде в похід заради розкішних фото, але фотоапарат все ж таки не є предметом першої необхідності. Штатив доречний тільки якщо Ви – фотограф і пішли у похід виключно заради фото. Зазвичай після походу всі обмінюються фотографіями, тому уточніть чи йдуть у групі фотографи, щоб не брати зайвого.

18. МР3 плеєр – не обов’язковий, але може скрасити тривалу дорогу у транспорті або очікування на вокзалі, якщо смартфон швидко розряджається.

19. Телефон – як приємно відпочити пару тижнів без телефону, але зрідка треба було б подзвонити рідним, тому найчастіше телефон носять вимкненими, включаючи кілька разів за похід.

20. К.Л.М.Н. – що це? Кружка. Ложка. Миска. Ніж – зручно, коли у групі ніж є не тільки у провідника, проте його не обов’язково брати кожному. Кружка та миска краще пластмасові, вони легші.

21. Накидка на рюкзак – потрібна на випадок, якщо дощ застане у дорозі. А походів без дощу не існує! Якщо у вас немає накидки, візьміть поліетиленові або навіть сміттєві пакети.

22. Трекінгові ціпки мати дуже бажано! З ними зручніше дертися по кам’яних насипах і спускатися по слизькій від дощу траві.

23. Протисонцеві окуляри – беріть, якщо звикли носити їх у місті, але вони не повинні пропускати ультрафіолет.

24. Протисонцевий крем – потрібний, але можна взяти один на групу.

25. Аптечка – основну частину аптечки збирають загальну для всієї групи. Але якщо у вас є деякі особливості організму, обов’язково попередьте інструктора. Також Ви можете взяти необхідні Вам ліки із собою окремо.

26. Пляшка для води – беріть 1,5 – 2 літрову пляшку. З нею до джерела ходити зручніше та для ділянок без води підійде.

27. Дощовик – мати обов’язково, дощ у походах буває часто. Цілком підійде звичайний поліетиленовий плащ.

28. Засоби особистої гігієни: мило, зубна паста, шампунь, вологі серветки, туалетний папір – потрібно брати мінімум, беручи лише таку кількість, яка потрібна для походу.

29. Пакети – ніколи не завадять у поході. Бажано брати пакети міцні та пакувати в них усі речі, особливо спальник.

30. Ігри – гарно мати суперлегкі ігри для веселої компанії, типу UNO або ж просту колоду карт. Це чудово допоможе всім роззнайомитися!

Бажаємо Вам гарної подорожі!)

Катерина Гришина