Егер: унікальні угорські вина і не тільки

Термальні джерела, різнопланова багатолітня архітектура, найпівнічніший турецький мінарет, прекрасна природа та окремо відведені вулиці для винних підвалів — все це про маловідоме туристам місто Егер.

Коли люди вирішують поїхати до Угорщини, заздалегідь недооцінюють Егер, вважаючи, що для повного огляду вистачить одного дня. Однак, щоб вдосталь насолодитися цим містом, необхідно трохи більше часу. Майже 200 архітектурних пам’яток, що будувалися багато століть, поєднання бароко та готичних стилів, червоні дахи маленьких будиночків, соляні термальні води та столітні виноградники, де вирощують унікальні сорти винограду. І все це варте вашої уваги.

Як доїхати?

До міста Егер можна дістатися декількома способами, але всі вони проходять через Будапешт. Тож, головне — доїхати з України в столицю Угорщини. Найзручніший спосіб — літак. Якщо летіти з Києва або Львова, то приблизна вартість квитка в обидві сторони на двох – 186 євро (5400 грн). Єдиний аеропорт Будапешта — Міжнародний аеропорт імені Ференца Ліста (угор. Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér), розташований за 136 км від Егера).

Втім доїхати від аеропорту до міста не так вже й просто. Якщо ви не хочете витрачати час на пересадки та діставатися декількома видами транспорту, можна орендувати машину або доїхати на таксі.

Якщо все ж таки вирішили зекономити, то можна доїхати в інший спосіб:

1) Потягом від Будапешта

На автобусі № 100Е від аеропорту до станції метро Astoria, а від метро вже до залізничного вокзалу Keleti. Далі купуєте квиток на потяг до Егера та дві години насолоджуєтеся чудовими краєвидами.

2) Автобус від Будапешта

На автобусі № 100Е від аеропорту до станції метро Astoria, а тоді до станції Puskas Ferenc Stadion. Звідти сідаєте на автобус (відправляються двічі на годину) та найближчим часом зможете побачити красиві угорські хатинки з червоними дахами.

Де зупинитися?

Місць для відвідування в Егері багато, тож активний відпочинок вам гарантовано. І якщо ви все ж таки вирішили залишитися на декілька днів, варто знати, де можна зупинитися на ніч.

Найпопулярніший варіант — готель або хостел. Якщо брати до уваги такі фактори як ціна та якість, то варто звернути увагу на декілька готелі:

Hotel Senator-Haz Eger (0,5 км до центра міста)

Двомісний номер на 2 доби — 120 євро (3500 грн/35400 форинтів). У вартість входить сніданок.

Hotel Romantik Eger (0,6 км до центра міста)

Двомісний номер на 2 доби — 86 євро (2500 грн/25370 форинтів). У вартість входить сніданок.

Якщо ж ви хочете зупинитися далі від міста, то пропонуємо звернути увагу на готелі:

Kulacs Csarda Panzio (2,3 км до центра міста)

Двомісний номер на 2 доби — 105 євро (3050 грн/30975 форинтів). У вартість входить сніданок.

Hotel Kodmon (2,3 км до центра міста)

Двомісний номер на 2 доби — 162 євро (4700 грн/47790 форинтів). У вартість входить сніданок.

Є й більш бюджетний варіант:

Cecey Vendeghaz (1,4 км до центра міста)

Двомісний номер на 2 доби — 48 євро (1400 грн/14160 форинтів). У вартість входить сніданок.

Що подивитися?

Одне з найвідоміших місць Егера — фортеця Egri Vár. Це величезна побудова у вигляді замку. Всередині комплексу розміщені музей, картинна галерея, печери та популярний готичний палац. Саме з фортеці можна побачити Егер як на долоні. Щоб оглянути всю цю красу доведеться віддати 1700 форинтів (або 5,7 євро) для входу вдень і 850 (2,9 євро) для відвідування у вечірні години. Вхід до музею і галерею обійдеться у 500 форинтів (1,7 євро).

Найпівнічніший турецький мінарет

Одна з найважливіших пам’яток мусульман та всього людства. Мінарет часів Османської імперії, якому дивом вдалося вціліти. Раніше біля нього була ще й мечеть, але вона не пройшла випробування часом. Мінарет відомий своєю незвичайною конструкцією — він має 14 граней. Саме завдяки такій особливості, всі спроби місцевих мешканців знести споруду закінчувалися фіаско. Вхід до мінарету коштує 400 форинтів (1,6 євро).

Термальне джерело Егерсалок

Егерсалок — невелике селище, що розмістилося за 6 км від Егера. Воно славиться своїм термальним джерелом. Вода б’є з глибини 410 метрів і досягає 65‒68 °C. Це не тільки красиво, а й корисно. Саме тут лікувальна вода, яка має унікальний склад, отримала одну з кращих оцінок в категорії сірчаних лікувальних вод. Сіль, що виділяється з мінеральних вод, будує химерні форми посеред пагорба на південь від самого Егерсалока. Якщо ви вирішили провести день у соляному спа, зверніть свою увагу на комплекс Saliris Resort Egerszalók. На його території 17 басейнів з термальними водами різної інтенсивності. Вхід коштує 5800 форинтів (20 євро).

Долина красунь

Це невеликий парк із великою особливістю — він оточений безліччю винних погребів. Кожний такий погріб має багатолітню історію. В таких льохах виготовляють вина, які не знайдеш на полицях звичайних супермаркетів. Саме тут ви можете спробувати найвідоміше в Угорщині вино «бичача кров». Власники майже завжди перебувають у своїм закладах та з радістю спілкуються з клієнтами. Вони розкажуть вам про особливості кожного вина, яке ви забажаєте скуштувати. Ціни вас приємно здивують. Келих відмінного напою коштує близько 1 євро. Там також можна купити пляшечку-другу вина, яке вам найбільше сподобалося. Не бійтеся дегустувати все, що здається цікавим. Швидше за все, такої кількості виноробень з такими розумними цінами більше ніде немає.

Що поїсти?

Особливості національної кухні Угорщини — багато м’яса, спецій, жиру. Якщо ви хочете спробувати справжню Угорщину на смак, то варто скуштувати такі страви: гуляш, бограч, паприкаш, турош чуса. Всі ці страви можна знайти ледь не в кожному закладі міста. Але, якщо не хочете далеко ходити, все це можна спробувати у вже відомій вам Долині красунь. Власники виноробень влаштовують застілля мінімум для 15 осіб. Тож можна доєднатися до туристичної групи й разом із ними за 18 євро спробувати декілька національних страв із вишуканими, ексклюзивними винами.

Егер спочатку не привертає увагу туристів, а, коли вони дізнаються, що туди не так вже й легко доїхати, то взагалі забувають про маловідоме містечко Угорщини. Проте воно варте того, щоб долати непросту дорогу та залишитися там на декілька днів. Мальовнича природа, старовинна архітектура, унікальні побудови, лікування та вино. Хіба не ідеальний відпочинок? Свій маршрут до Егера можна спланувати так, щоб дорогою побачити красу й інших міст. І таким чином організувати мініподорож Угорщиною.

Тож, не бійтеся складнощів та знаходьте прекрасне у кожній подорожі!

Каріна Пасічник