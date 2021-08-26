Готові до подорожі: Перелік необхідних туристам речей. Частина 3

Ви упевнені, що поклали до валізи усе необхідне? А що не взяли нічого зайвого? Щоб ви не витрачали зайвих нервів, ми підготували спеціальний перелік.

У першій та другій статтях ми розглянули справи, що треба зробити перед виходом та речі, що варто покласти до валізи. Третя й остання частина серії статей про те, що потрібно взяти у подорож та зробити перед нею, розкаже про необхідне взуття, косметичку та набір для ручної поклажі. Рушаймо!

Взуття

Кросівки

Основне взуття, в якому ви будете ходити. Воно має бути зручним, легким та універсальним. Вони повинні бути комфортними та пасувати до більшості одягу, який ви візьмете. Ідеально, якщо у вас є кросівки без шнурків. Зручне взуття – запорука комфортної мандрівки.

Шльопанці

Якщо ви плануєте відвідувати пляж чи прямуєте до країни з теплим кліматом, пам’ятайте про взуття, яке можна мочити, легко вдягати й знімати. До того ж, у шльопанцях можна ходити в номері, якщо там холодна плитка.

Змінна пара взуття

Радимо взяти ще одну пару кросівок або іншого зручного взуття. Можливо, перша пара намокне під дощем, забрудниться або зрадницьки почне натирати перед довгою прогулянкою, що планується. Якщо буде змінна пара, ви точно не ускочите в халепу.

Для особливих потреб

Раптом, ви підете у похід за спекотної погоди й треба буде взяти сандалі. Також, якщо захід у воду кам’янистий або багато коралів, то вам треба взяти спеціальне взуття для плавання. Також, можливо, ви плануєте фотосесію та хочете взяти святкове, хоч не дуже зручне взуття, аби зробити в ньому кілька світлин. Прямуючи до країни з холодним кліматом, покладіть до валізи щось тепліше за кросівки. А якщо прогноз погоди передбачає дощі, то не завадить пара резинових чобіт.

Орієнтуйтесь на особисті потреби та візьміть щось додаткове, якщо потрібно. Жінкам не радимо брати взуття на підборах як основне. Адже найпривабливіше – це не нові шпильки, а задоволене обличчя людини, якій комфортно ходити.

Косметичка

Зубна паста і щітка

Звісно, їх можна купити майже в будь-якому місці, але найприємніше після важкої дороги – почистити зуби й лягти спати. Потурбуйтесь про те, щоб усе для гігієни зубів відразу було під рукою.

Дезодорант

Особливо це стосується прихильників активного відпочинку та туристів у спекотних країнах. Нагадуємо, що в ручній поклажі не можна перевозити аерозолі. Тому візьміть антиперспірант в іншій формі або спакуйте його до багажу.

Шампунь

Якщо ви переймаєтеся, що він протече або займе багато місця, то придбайте шампуні в саше – невеличких закритих пакетиках, яких вистачає рівно на 1 раз. До того ж, в інші країні буває навіть складно зрозуміти, де шампунь, а де бальзам, якщо ви не маєте при собі онлайн-перекладача. Зручно, коли все під рукою.

Сонцезахисний засіб

Нагадуємо, що від сонця шкіра не лише може згоріти, а й отримати понаднормову дозу УФ-променів. Дерматологи радять користуватися захистом не лише за сонячної погоди, аби вберегти шкіру від шкідливого випромінювання.

Пантенол

На випадок, якщо ви знехтували порадою вище 😊. Навіть якщо взяли крем від сонця, нехай буде щось на випадок, якщо шкіра згоріла. Можливо, він знадобиться вашому менш обачливому товаришу. До того ж, пантенол сприяє регенерації шкіри, тому його добре використовувати не лише на згорілих зонах шкіри, а й на ділянках, які натерло взуття чи одяг.

Зволожувальний крем

Можете взяти універсальний, що застосовують і для обличчя, і для рук, і для всього тіла. Ніколи не знаєте, коли низька вологість повітря завдасть клопоту.

Гребінець

Похизуйтеся гарними світлинами, де вам подобається ваша зачіска. Ніхто не говорить про велику важку розчіску, проте портативний гребінець стане в нагоді жінкам та чоловікам.

Все для лінз

Страшний сон для тих, хто носить лінзи – прийти до галереї, музею чи просто до гарного міста й зрозуміти, що видно лише розмиті кольорові плями, бо лінзи вдома. Для туристів хороший зір надзвичайно важливий, аби повністю насолодитися красою, що навколо.

Ватні палички та диски

Вони знадобляться не лише для особистої гігієни, а й для деяких медикаментів, якщо їх знадобиться використовувати. Такі, здавалося б, дрібниці можуть завдати багато клопоту, якщо їх у потрібний момент не опиниться під рукою.

Засоби для гоління

Зрозуміло, що ніхто не захоче фотографуватися із занедбаною щетиною. Та й у цілому приємно, милуючись пам’ятками, бути охайним та доглянутим. Нагадуємо, що бритву заборонено провозити в ручній поклажі, тому потурбуйтеся про те, щоб вона була у багажі.

Засоби для обличчя

Сироватка, масло, скраб, пінка для вмивання, тонік та ще купа косметики, без якої багато жінок не уявляють свій щоденний догляд. Тут все індивідуально, проте не радимо брати зайвого.

Якщо вам не потрібна величезна сумка із шампунем, кремами та іншими засобами, радимо придивитися до тревел-наборів. Вони компактні та містять лише найважливіше. До речі, детальніше про них ми писали у статті про найкращі подарунки туристам.

Можна, також, купити спеціальні ємності до 100 мл (вони зазвичай продаються наборами) та наповнити їх улюбленими засобами, будучи впевненим, що до ручної поклажі їх точно пропустять.

Ручна поклажа

Серветки

Вологі та сухі серветки – маст хев у будь-якій сумці чи рюкзаку. Не варто говорити, як зручно, коли можна витерти липкі руки чи протерти сидіння, якщо воно трохи брудне. Піклуючись про планету, намагайтеся обирати серветки з матеріалу, що розкладається. Зазвичай, це вказано на упаковці.

Дзеркальце

Базова річ, яка не займе багато місця, проте завжди буде в нагоді. Здавалося б, кількагодинний переліт не може завдати багато хлопоту, проте хай такі речі лежатимуть у кишені.

Антисептик для рук

Під час пандемії особливо важливо мати антисептик. До того ж, якщо ви зголоднієте, то мжна буде не стояти в довгій черзі до вбиральні.

Для сну

Візьміть маску на очі та беруші. Бо поряд може сидіти маленька, але голосна дитина, що змусить вас відразу забути про ідею подрімати кілька годин. Маска для сну – також потрібна річ. Не всі її потребують, але якщо знайти дійсно комфортку маску, то сон буде набагато глибшим.

Нагадуємо, що під час зльоту та посадки бути в навушниках та берушах заборонено, тому що це найбільш небезпечні моменти перельоту, тому ви маєте чути все, що скаже екіпаж літака.

Теплі шкарпетки

У попередній частині ми наголошували, чому це важливо: у літаках зазвичай прохолодно, а через зміну тиску тіло набрякає. Дехто, навіть надягає компресійну для довгих перельотів, проте це необов’язково. До того ж, сидіти у м’яких шкарпетках набагато приємніше, ніж у взутті. Це може здаватися не дуже важливим, утім повірте, якщо спробуєте це хоч раз, то надалі завжди матимете в рюкзаку пару улюблених «літакових» шкарпеток.

Плед чи шарф

Причина така ж: у літаках прохолодно. До того ж, накрившись пледом, відкинувши спинку сидіння та мрійливо заплющивши очі, ви зрозумієте: відпочинок почався вже зараз.

Ґаджети

Насьогодні складно уявити, що хтось забуде мобільний телефон. Проте зарядкою також не варто нехтувати. У більшості аеропортів та в деяких літаках є розетки та USB-порти. Вони неодмінно знадобляться, щоб прибути до пункту приначення із зарядженим смартфоном. До того ж, візьміть навушники, щоб подивитися попередньо скачаний фільм або послухати музику чи аудіокнигу.

Це чудова ідея для тих, хто летить не один, адже під час польоту можна буде розділити ваш улюблений фільм із товаришем.

Їжа

Звісно, їжу можна замовити, проте вона коштуватиме набагато дорожче. А от перекус чи просто льодяники, горішки ніколи не стануть зайвими.

Корисні справи

Тобто те, що ви довго відкладали.

Перевага літака в тому, що там надзвичайно мало факторів, що відволікають: тихо, немає Інтернету, та й місць, куди сходити, теж нема.

Це робить переліт ідеальною нагодою зробити те, що ви довго хотіли, проте відкладали. Візміться нарешті за книгу, яку давно хотіли прочитати, подивіться фільм, до якого все ніяк не доходили руки. Можливо, вам подобається писати подорожні замітки й у повітрі ви знайдете натхнення. Також, можна вивчити кілька фраз мовою країни, куди летите або почитати цікаві факти про місцевий побут.

Також, якщо у вас накопичилися справи по роботі, які все треба було зробити, але не вистачало концентрації, то можна взяти ноутбук чи планшет та закрити усі недоконані справи.

Потурбуйтесь, щоб у ручній поклажі було усе необхідне для цього.

На цьому ми завершуємо останню частину нашої серії статей про речі та справи, що потрібні туристам для мандрівки. Дуже сподіваємося, що допомогли вам упорядкувати думки та спакувати валізи так, щоб усе необхідне було при собі, а все зайве лишалося вдома.

Нехай ваші подорожі проходять легко та радісно, а думки «чи ми нічого не забули?» залишаються в минулому.

Анастасія Зіміна