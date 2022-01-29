Ризикований туризм: топ-5 країн для справжніх екстремалів

Для багатьох із нас відпустка асоціюється з теплом, морем та пальмами. Та є мандрівники, які замість традиційного відпочинку обирають найектремальніші маршрути в різні куточки світу.

Про країни, які лякають своїм рівнем небезпеки, злочинності та антисанітарії, але все одно приваблюють туристів, читайте далі:

1. Південно-Африканська Республіка

ПАР – це держава на крайньому півдні Африки. Поїздки на сафарі, дайвінг з акулами, політ на повітряній кулі над саваною – усе це можна спробувати саме тут. Незважаючи на всі дива природи, ПАР – країна з високим рівнем злочинності. А найбільше місто за кількістю мешканців Йоганнесбург взагалі називають однією із найбільш криміногенних зон на планеті. Кожного дня тут здійснюється приблизно 50 вбивств. Жоден випуск новин у Південно-Африканській Республіці не обходиться без статистики смертей та пограбувань. Однією з причин агресивності мешканців та зростання злочинності є прірва між багатим та бідним населенням. У передмістях панує безробіття та злидні, які штовхають людей до жорстокості.

Також варто бути пильним з авто, адже дуже часто машину можуть відібрати, погрожуючи зброєю, навіть якщо всередині є пасажири. В деяких районах водії навіть не зупиняються на червоне світло, аби залишитися за кермом свого автомобіля та не стати жертвою нападу. До того ж треба бути обережним при використанні банкомату, адже багато шахраїв тільки й чекають моменту, коли турист буде знімати готівку. Це дуже вдалий момент для нападу та крадіжки.

Небезпеку в цій країні становлять не лише люди, а й тварини. Крокодили, бегемоти, гієни та ще багато інших звірів є господарями цього краю. Зустріч з ними в дикій природі може стати смертельною. Кожного року безліч людей помирають в ПАР через укус отруйних змій. Не менш загрозливими є малярійні комарі, які є поширеним явищем на прибережних рівнинах східного узбережжя.

2. Індія

Індія – країна в Південній Азії. Індія є другою за чисельністю країною в світі. Кіноіндустрія, йога, духовність, звичаї та атмосфера цього місця приваблюють мільйони туристів кожного року.

Індію можна назвати однією із найбільш контрастних країн на планеті, адже тут співіснують бідність та багатство, релігія та злочинність, буйна рослинність та засушлива пустеля. Та це надзвичайне місце приховує безліч таємниць, які змушують добре подумати перед тим, як приїздити сюди.

Місцевий клімат настільки жаркий, що сонце запросто залишить сильні опіки на незахищеній шкірі й зіпсувати подорож непідготовленому мандрівнику. Більшість населення Індії живе за межею бідності. Навіть поруч з величним Тадж-Махалом проживають сотні бідняків. Деякі сім’ї живуть на вулицях без даху над головою. Через такі злидні діти жебракують та просять гроші у туристів і заможних мешканців. Не дивно, що крадіжки тут – це дуже поширене явище.

В Індії настільки брудне повітря, що день, проведений в Мумбаї, прирівнюється до викурювання 1000 цигарок. Недотримання норм гігієни в країні спричиняє ряд серйозних шлунково-кишкових інфекцій. Тому не можна пити воду з-під крану, купувати страви на вулиці та нехтувати миттям рук перед їжею. Ретельно слідкувати за своїм здоров’ям спонукає ще й той факт, що в країні нерозвинена система охорони здоров’я. Вагітні жінки та діти часто помирають через нестачу кваліфікованої допомоги.

На дорогах Індії майже ніхто не дотримується правил дорожнього руху, що призводить до великої кількості аварій та смертей. Дороги тут вважаються одними з найнебезпечніших в світі, адже більшість водіїв, які стають очевидцями ДТП, просто проїжджають повз і не допомагають постраждалим.

Флора і фауна цього регіону не лише заворожує своєю різноманітністю, а й може бути смертельно небезпечною. У великих містах та курортних зонах про це можна не перейматися, а от на екскурсіях до місць з дикою рослинністю варто бути пильним та обережним. Скорпіон, отруйна змія чи павук можуть бути де завгодно, а деякі рослини цього краю викликають жахливу алергію.

3. Мексика

Мексиканські Сполучені Штати – держава в південній частині Північної Америки. Це усім відома країна, яка асоціюється з кактусами та ковбоями. Та чи всі асоціації з нею позитивні? Мексика – далеко не найбезпечніше місце на планеті. У деяких регіонах країни рівень криміналу та злочинності досягає максимуму. Найбільш ризиковане місто для візиту – Тіхуана. Саме тут розвивається торгівля наркотиками, алкоголем та іншими забороненими речовинами. Студенти зі всього світу приїздять сюди у пошуках свободи, адже саме в Тіхуані можна спробувати все, що заборонено законом. Також це місце приваблює іноземців, які нелегально працюють в кримінальній сфері.

До списку небезпечних міст можна віднести Акапулько та Лос-Кабос. Цікавим є те, що раніше Акапулько був відомим курортом, який приваблював людей із різним статусом. Прихильниками відпочинку у цьому місці були навіть зірки Голлівуду. На жаль, рівень злочинності значно виріс, і тепер Акапулько потрапляє в рейтинги найнебезпечніших місць планети.

Та у Мексиці є й безпечні для туристів міста – це Канкун, Мерида та Мехіко. Красиві вулиці, великі торговельні центри, ресторани та кафе – повний набір для мандрівника. Але й тут на вас можуть чекати неприємності, адже в цих містах є декілька кримінальних районів, які краще оминати.

Мабуть, кожне місце на нашій планеті, окрім позитиву краси, має й свої недоліки. Та незважаючи не темний бік цих країн, варто пам’ятати, що є і світла, яка може принести незабутні емоції та враження. Треба лише пам’ятати про правила безпеки та не йти на ризики заради цікавості.

Тож бажаємо вам приємних подорожей і бережіть себе.

Руслана Остріщенко