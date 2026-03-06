Нова туристична епоха Японії: дискусія про наступні 20 років

Японія, яка переживає безпрецедентне зростання в’їзного туризму, опинилася в центрі нової великої розмови про майбутнє галузі. На тлі рекордної кількості іноземних гостей і глобального інтересу до японських зимових курортів у Токіо відбудеться 12-та конференція WiT Japan, присвячена тому, яким може бути туристичний ринок країни впродовж наступних двох десятиліть. Захід пройде у The Westin Tokyo під темою “The Next 20 – Precision, Reinvention & Quiet Power”.

За підсумками 2025 року Японія прийняла 42,68 мільйона міжнародних відвідувачів, що стало найвищим показником в історії країни. Це приблизно на 15,8% більше, ніж роком раніше, і вперше річний туристичний потік перевищив позначку у 40 мільйонів. Одночасно витрати іноземних мандрівників сягнули 9,5 трильйона єн, що також стало рекордом. Такі дані оприлюднила Японська національна туристична організація JNTO; їх також підтверджували японські та міжнародні медіа.

Одним із ключових чинників цього зростання став слабкий курс єни, який протягом 2025 року посилював цінову привабливість Японії для іноземців. Водночас ринок був нерівномірним: наприкінці року країна зафіксувала різке падіння туристичного потоку з Китаю, тоді як попит з боку Південної Кореї, Тайваню, США, а також низки країн Південно-Східної Азії залишався високим. У грудні 2025 року Китай показав особливо різке просідання на тлі політичної напруги між Пекіном і Токіо.

Окрему роль у туристичному бумі відіграє зимовий відпочинок. Японський феномен JAPOW — так у міжнародній туристичній та лижній спільноті називають знаменитий японський сухий і легкий порошковий сніг — став одним із найсильніших брендів країни на глобальному ринку подорожей. Саме цей тренд, за оцінкою організаторів WiT Japan, сьогодні не просто стимулює сезонні поїздки, а й впливає на довгострокову траєкторію розвитку туризму, регіональних економік та інфраструктури. На цьому тлі дедалі гостріше постає питання не лише зростання, а й стійкості. Для Японії, де окремі напрямки вже відчувають тиск надмірного туризму, дискусія переходить у площину балансу між міжнародним попитом і потребами місцевих громад.

Один із недавніх прикладів — рішення у Фудзійошіді скасувати традиційний фестиваль сакури в парку Аракураяма Сенген через проблеми, пов’язані з поведінкою туристів і навантаженням на місто. Це стало ще одним сигналом, що рекордні прибуття мають і зворотний бік.

Саме ці виклики й стануть центральними темами WiT Japan. У програмі заявлені сесії про майбутнє Північної Азії, демографічні зміни, дефіцит кадрів у туризмі, цифрову трансформацію, а також про те, як перерозподілити туристичний потік за межі перевантажених “гарячих точок” і посилити роль регіональних територій. Організатори окремо звертають увагу на питанні, чи зможуть автоматизація, робототехніка та штучний інтелект допомогти галузі в умовах старіння населення й скорочення робочої сили.

Ще один важливий блок дискусій стосуватиметься того, як технології співіснуватимуть із японською традицією гостинності омотенаші. У центрі уваги — не лише продуктивність чи автоматизація, а й більш складне питання: чи можуть машини відтворити той тип сервісу, який у Японії вважають глибоко людяним і культурно вкоріненим. У цьому сенсі WiT Japan позиціонує майбутнє туризму не як просте змагання технологій, а як пошук нового поєднання інтелекту, емпатії та локальної ідентичності.

Засновник WiT Йо Сіу Хун, коментуючи порядок денний конференції, наголосив, що нинішній бум снігового туризму в Японії є не сезонною аномалією, а показником того, як глобальний попит, соціальний вплив і валютна динаміка можуть разом формувати майбутнє цілої туристичної країни. За його словами, нинішній момент важливий не лише як історія про зростання, а як шанс для Японії переосмислити власну модель розвитку — поєднавши штучний інтелект з омотенаші, глобальний масштаб із регіональною стійкістю, а швидкість — із “тихою силою”.

Сергій ПАРХОМЧУК

Головне фото: skiing-hokkaido.com