Nishiyama Onsen Keiunkan: Де заховані вікові традиції Японії

Відкрийте для себе найдавніший діючий готель світу, де час зупинився серед японської краси, і ви перенесетесь у світ давніх традицій та неповторної естетики.



Мінобу, Японія – Нishiyama Onsen Keiunkan, розташований серед гір в префектурі Яманасі, переносить своїх гостей в часи минулі, запрошуючи на незабутню подорож у світ японської культури. Захоплюючи своєю аутентичною атмосферою, цей рьокан охоплює відвідувачів спокоєм та глибокими традиціями, створюючи неповторну подорож у часі.

Історія Nishiyama Onsen Keiunkan налічує понад 1300 років, розпочавши свою мандрівку в 705 році, коли старший син Фуджівара но Каматарі, представник впливової аристократичної родини, відкрив гарячі джерела в цьому мальовничому районі під час своїх подорожей зі столиці. З того часу Nishiyama Onsen Keiunkan був свідком приходу і відходу численних відвідувачів, включаючи видатних лідерів, які перебували під його дахом, таких як члени родини Токугава, що правили Японією протягом 400 років, а також нинішній імператор Нарухіто, які завітали сюди, щоб насолодитися чарівними гарячими джерелами та захоплюючими пейзажами.

Nishiyama Onsen Keiunkan, визнаний найстарішим готелем у світі за версією Книги рекордів Гіннеса у 2011 році, збирає мандрівників з усього світу, бажаючих пережити 1300-річну традицію та розкрити перед собою загадкову історію цього місця.

Дорога до рьокану може бути викликом для подорожуючих, але саме це робить цей шлях особливим і незабутнім. Вона розпочинається в шумному Сідзуока, станції в префектурі, а потім мандрівники пересідають на швидкісний поїзд, що рухається на схід. Переміщуючись від міста до села Мінобу, оточення стає все спокійнішим та природнішим. Звуки міської суєти поступово зникають, замість них ви чуєте мелодійне шелестіння листя та спів пташок. Дорога в’ється серед густого лісу, розкриваючи панорамні види на гірські вершини та живописні долини.

Після кількох годин подорожі, мандрівники досягають села Мінобу, де прихований Nishiyama Onsen Keiunkan. Цей традиційний японський рьокан, оточений природою та спокоєм, захоплює своїм зовнішнім виглядом, з татамі підлогами, стінами з тонкого паперу та затишними кімнатами, оформленими в стилі традиційного японського мистецтва.

Справжнім скарбом Nishiyama Onsen Keiunkan є його гарячі джерела, які лежать в основі цього місця. Гості можуть розслабитися та оздоровитися, занурившись у цілющі ванни з гарячою водою, які безпосередньо постачаються з джерел. Почуваючи, як напруження й стрес розтануть, ви знайдете відновлення для вашого тіла і душі.

Крім цього, гості отримують можливість смакувати традиційну японську кухню, в якій використовуються свіжі місцеві продукти. Морепродукти, овочі та м’ясо стають інгредієнтами для вишуканих страв, що задовольнять навіть найвибагливіші смаки.

Навколо рьокану розташовані прекрасні місця для прогулянок. Відкрийте для себе неймовірні пейзажі та природні красоти, які навколо нього розкинулися. Прогулюйтеся по мальовничих долинах та насолоджуйтесь видами на гірські вершини. А особливо незабутньою подією стане спостереження за заходом сонця, коли золоті промені розливаються по небу, фарбуючи його відтінками червоного та помаранчевого. Це магічне зоряне шоу викликає почуття спокою та захвату одночасно.

Nishiyama Onsen Keiunkan – це ідеальне місце для тих, хто прагне втекти від міської метушні та насолодитися природою, традиціями та спокоєм. Цей рьокан надає гостям унікальний досвід, погрузаючи їх у традиційну японську культуру та природну красу, що оточує його. Занурившись у цю аутентичну атмосферу, ви зможете відчути, як час зупиняється і насолоджуватися спокоєм та гармонією, які пропонує Nishiyama Onsen Keiunkan.

Альона Гава

(Головне фото з сайту: india.postsen.com)