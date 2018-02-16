Мандала як секрет гармонії зі Сходу

Деякі пов’язують їхнє походження з плануванням старовинних культових споруд, інші співвідносять з паралельними символами світобудови, а хтось проводить паралелі з шаманськими бубнами та намальованими на них картами світу. Мова піде про сакральні схематичні зображення – мандали.

Вікторія не перший рік створює мандали. «Яскраві візерунки з переплетених ниток – це позитивна енергетика та здійснення всіх бажань. Особливу увагу потрібно звертати на розташування і кольорову палітру мандали. Це переважно мають бути зелені та червоні кольори, тому що вони символізують енергію оновлення та оздоровлення. При створені мандали потрібно думати про зовнішню красу майбутнього власника. За його рисами та особливостями обираю кольори, які додадуть сил та впевненості у собі. Обов’язково потрібно повісити мандалу так, щоб бачили люди, але в жодному разі не ставити у кутах, адже там збирається негативна енергетика».

Традиції та особливості

Мандали часто зображають на підлогах, стінах і стелях храмів. В Індії досі існує традиція прикрашати ними будинки та доріжки. Адже вони приносять щастя в родину. Існують мандали декоративні й ті, які захищають або допомагають людині. Діаметр різний – від декількох сантиметрів й до метра. На Сході вони є священними, малюються під супровід особливих ритуалів та навіть можуть вважатися об’єктом поклоніння. Як не дивно, мандали зараз використовуються навіть у психотерапії, а також з лікувальною метою. Малюнок мандали символізує єдність особистості і Всесвіту. У природі мандалу можна побачити скрізь: від сонця до сніжинки. У наш час люди інтуїтивно навчилися заспокоювати свій розум і душу за допомогою зображень в колі, використовуючи їх як спосіб знову зблизитися з природою.

Для чого створюється

Мандала – ефективна терапія у вирішенні найрізноманітніших проблем: сімейних, творчих та професійних. З езотеричної точки зору мандала є енергетичною матрицею, яка взаємодіє з людиною на багатовимірному рівні. Через таку матрицю людина підживлюється цілющим джерелом позитивної енергії. Мандали застосовують з різною метою: оздоровлення, зцілення організму; очищення простору; робота зі свідомістю, підсвідомістю; оберіг,захист; вирішення сімейних проблем, поліпшення взаємин на роботі; корекція певних негативних рис; усунення психоемоційних блоків, комплексів, страхів.

Як діє на людину

Мандала активізує закладену духовну інформацію в людині, виводить на поверхню свідомості різні блоки та допомагає звільнитися від них, вивільнюючи її внутрішній потенціал, допомагає знайти причини наших життєвих труднощів. Мандали гармонізують і очищають простір. Також вони можуть нейтралізувати магнітне поле електронних пристроїв, шкідливі домішки і хімічні елементи у воді для пиття. Мандали гармонізують зв’язок між лівою і правою півкулями мозку. Вони дають нам можливість навчитися думати серцем.

Анна Костіна