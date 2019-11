Париж переповнений місцями, які захоплюють і вражають. Це й відомі локації, що входять у всі переліки must see in Paris, так і незвичні перлини, на які натрапляєш випадково.

Ніжна французька музика на кшталт Quelqu’un m’a dit Карли Бруні, аромат запашної кави з молоком і круасанів із мигдальним кремом та вид з вікна понад Монмартром. Цих деталей достатньо для того, щоб відчути паризьку атмосферу та легкість життя.

За тиждень, прожитий у Парижі, встигаєш сповна відчути атмосферу міста, що включає в себе тихі вулички, аромати й унікальні відблиски світла — проте все це неможливо зафіксувати на карті. Не ти знаходиш ці місця, а вони тебе.

Три класичні місця Парижа, які вартують своєї слави

Пантеон

Гуляючи Люксембурзьким парком чи Латинським кварталом поблизу Сорбонни, важко не помітити гігантську будівлю, купол якої затьмарює весь район. Побудований у XVIII столітті як собор, сьогодні Пантеон є усипальницею видатних особистостей Франції. Ця споруда містить у собі безліч символів та випромінює велич імперії, якою колись була Франція.

Всередині Вас охоплює гігантський простір та об’єм Пантеону, одне з чільних місць у якому займає Маятник Фуко, що використовується для демонстрації обертання Землі навколо своєї осі. Саме в цьому місці це було доведено вперше.

Найцікавіше чекає відвідувачів під землею – усипальня найвидатніших французів. Серед них – Сент-Екзюпері, Вольтер, Руссо, подружжя Кюрі, Гюго, Дюма та інші. Постать, яка удостоїлась потрапити до Французького Пантеону, навіки здобуває славу й найвищу честь у народі.

Центр Жоржа Помпіду

Культурний центр на протилежному від Пантеону боці Сени входить у десятку найбільш відвідуваних музеїв світу, проте це зазвичай не такий очевидний вибір туристів, як Лувр.

Хоч основний акцент тут саме на творах, що відображають сьогоднішню дійсність, у центрі можна зустріти й «класиків сучасного мистецтва» – Джексона Поллока, Енді Воргола та навіть Казимира Малевича. Експозиції постійно змінюються, тож в часи відвідин можна отримати найактуальніші меседжі митців, зашифровані у виставці.

Кладовище Пер-Лашез

Одне з архітектурно найкрасивіших місць Парижа. Мистецтво смерті, навічно закарбоване в камені, змушує відчути себе маленькою комахою у гігантському світі. Найвідоміші особи, поховані на Пер-Лашез – Оскар Вайльд, Едіт Піаф, Джим Моррісон, Фредерік Шопен та Аполлінер.

Гуляючи таким маршрутом, щоб навідатися до кожного з них, мимоволі проходиш десятки таємничих могил по обидва боки безлюдних брукованих алей. Перебуваючи на найвідомішому паризькому кладовищі, можна відчути дух часу найбільшого розквіту французької столиці та віддати шану постатям, які вас надихають.

Париж – місто контрастів, адже між всесвітньовідомими пам’ятками, які приймають мільйони туристів, можна натрапити на спокійні й затишні місця – інколи навіть у самісінькому центрі міста. Більшість відвідувачів столиці Франції інвестують дорогоцінний час у відвідини найвизначніших місць – Лувру, Нотр-Даму чи Ейфелевої вежі. Проте варто спробувати коригувати свій маршрут, щоб насолодитися й трьома некласичними точками на карті Парижа.

Музей мистецтв і ремесел (Musée des arts et métiers)

Найстаріший технічний музей Європи, заснований 1794 року. Якщо ви фанат стімпанку, то це місце 100% для вас – найцікавіші творіння на перетині механіки й мистецтва займають чільні місця у цьому музеї.

Улюблений експонат багатьох відвідувачів – літак «Авіон» Клемана Адера, який більше схожий на велетенського кажана, ніж, власне, на літак. Та поміж таких цікавих штукенцій, яких тут десятки, музей пояснює, як працює вся сучасна (і не дуже) техніка – від друкарського верстату до атомної електростанції.

Місце варте відвідин лише задля атмосфери, яка тут витає. Вона ніби промовляє кожному відвідувачу, що наука – це мистецтво. На вході у музей можете зробити фото з однією з двох паризьких копій Статуї Свободи. Інша – на невеличкому острівці посеред Сени.

Shakespeare and Company

Незалежна книгарня на узбережжі Сени неподалік Нотр-Даму. Історія букшопу тягнеться з 1919 року, коли її відкрила американка Сильвія Біч. Книгарня стала місцем для зустрічей паризької богеми. До неї свого часу навідувалися Ернест Гемінгвей, Езра Паунд та Джеймс Джойс.

Вважається, що за час свого існування книгарня прийняла на ніч понад 30 тисяч осіб, які спали на ліжках, втиснутих поміж книжкових полиць. Це підтверджує гасло, написане над дверима читальні – «Будь гостинним із незнайомцями, адже вони можуть бути замаскованими янголами».

Родзинка Shakespeare and Company в тому, що всі книги у ній лише англійською мовою. Тому це місце таке популярне серед англомовних експатів у Парижі.

Булонський ліс

Це гігантський парк на Південно-Західному краю Парижа. У ньому вміщаються ботанічний сад, звіринець, парк атракціонів і навіть іподром.

Усією територією парку розкидані річки та озера, що утворюють затишні острівці. Проте не варто туди вибиратися після заходу сонця, адже подейкують, що це місце стає доволі небезпечним.

Посеред дня можна чудово відпочити у Булонському лісі після поїздки велосипедом із центру міста.

«Париж – це свято, що завжди з тобою» – цей вислів уже став доволі попсовим, але й надалі залишається влучною фразою для опису цього міста.

Роман Тимоцко