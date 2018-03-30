Неможливо не піти

Часи, коли навчання та робота мали залишатися у сірих стінах університетів та офісів, а відпочинок обмежувався кіно, кафе або домівкою, поступово минають. Доказ цьому — зростаюча кількість вільних просторів, де ви можете за кавою та солодощами послухати цікаві лекції, провести бізнес-семінари, попрацювати за комп’ютером або ж просто розслабитися з друзями за настільними іграми, живою музикою чи кіносеансом. Далі представлено декілька таких місць, де не треба ні за що платити, окрім часу.

Часопис

Чудове місце для роботи та проведення семінарів: можна скористатися комп’ютерами, інтерактивною дошкою та обрати переговорну кімнату. У закладі часто проводять бізнес-тренінги і читають пізнавальні лекції. У восьми просторих та світлих тематичних залах можна пограти у настільний футбол, подивитися кіно або почитати. Серед особливостей — сервіс оренди велосипедів.

«У «Камінній» залі хочеться, загорнувшись у ковдру, просто посидіти і почитати першу-ліпшу книгу, взяту з полиці», — Оля, відвідувачка.

«Непогано, але настільні ігри дуже затаскані, на мій погляд. Ще, думаю, можна оновити інтер’єр», — Вадим, відвідувач.

Адреса: вул. Льва Толстого, 3

Ціна: 45 грн кожна година.

MediaHub

Майданчик, що буде особливо цікавий журналістам, фрілансерам, громадським діячам та стартаперам. Це місце створене для проведення публічних дискусій та майстер-класів, мистецьких презентацій та кінопоказів. Саме тому інтер’єр тут продумано так, що його можна легко перемоделювати для зазначених подій.

«Гарне розташування, можна зустріти відомих журналістів. А пироги та чай — шикарні», — Павло, відвідувач.

«Сервіс не сподобався…» — Андрій, відвідувач.

Адреса: вул. Суворова 4/6

Ціна: 35 грн — перша година, кожна наступна — 20 грн; цілий день коштує 130 грн.

Циферблат

Затишне антикафе для культурного відпочинку. Тут можна послухати лекції з особистісного розвитку й особливостей рекламної та PR діяльності, подивитися кіно і насолодитися живим джазовим концертом. Інтер’єр створює атмосферу великої комунальної квартири, де усі одне одного знають. До речі, це перший вільний простір, створений у Києві.

«Прекрасне місце для вечора з друзями чи коханими. Приходжу сюди за чудовою музикою та чарівними кіно-вечорами», — Анастасія, відвідувачка.

«Таке розташування, що ледь знайшла, саме це увесь настрій і зіпсувало», — Олена, відвідувачка.

Адреса: вул. Володимирська 49-А

Ціна: 42 грн — перша година, кожна наступна — 30 грн; цілий день коштує 132 грн)

LifeZone

Рай для геймерів, де регулярно проходять чемпіонати з комп’ютерних ігор, є безліч комп’ютерів, приставки PlayStation 3 та X-Box. Тут гарно відпочинуть і любителі спорту за переглядом матчу, грою в дартс чи більярд. Неонові стіни, яскраві екрани та дивні візерунки створюють враження, що ви потрапили у майбутнє. Головне — не забути повернутися до реальності.

«Затишно, спокійно і безліч ігор, в які можна пограти та весело провести час! І дуже дешево до того ж. Усім дуже рекомендую!», — Станіслав, відвідувач.

«Таке гарне місце, але адміністратор зовсім нечемна. Ні посмішки, ні привітання — склалося враження, наче ми їй заважаємо. Раніше були приємні хлопці і дівчата», — Оксана, відвідувачка.

Адреса: Бессарабська площа, ТЦ «Метроград», -2 поверх

Ціна: 40 грн — кожна година.

BiblioTech

І нарешті літературний простір, комфортно поєднаний з сучасними технологіями. Бібліотека містить 2 000 книг, які можна вільно брати, принесши натомість свої. Тут є кімната для відпочинку, для роботи, конференц-зала та кухня. Достатньо місця і немає натовпу, тому є можливість не тільки добряче повеселитися, але й зосереджено попрацювати. Якщо ви приходите з друзями, то можна насолодитися грою у настільний футбол або у настільний теніс. Серед їжі, яку вам пропонують, можна знайти фреші, печиво, рогалики та джеми. Атмосфера цього кафе заряджає енергією і закликає до активності.

«Багато безкоштовної їжі, світла та привітних людей — для фрілансу ідеально. А, ще швидкий Wi-Fi!» — Наталія, відвідувачка.

«Єдине, що мені не сподобалося, це незручна парковка та те, що початок роботи тут о 10 — зранку не попрацюєш», — Ігор, відвідувач.

Адреса: вул. Саксаганського, 120

Ціна: 45 грн — перша година, кожна наступна — 36 грн; цілий день коштує 185 грн.

БеседниZzа

Тут зберігається, напевно, ледь не найбільша колекція настільних ігор. На окремій кухні кожний охочий може приготувати собі чашку кави та пригоститися печивом. Цей заклад добре відвідувати великими компаніями, сім’ями. Часто тут влаштовуються різноманітні квести, майстер-класи, мовні тренінги з англійської. Окрім того, кожен охочий може спробувати себе у грі на синтезаторі. Атмосфера тут дуже домашня, у цьому кафе добре посидіти і пограти у монополію із декількома друзями.

«Відчувається, що це місце робили з любов’ю та турботою, через що хочеться повертатися знову й знову», — Аліна, відвідувачка.

«Мені не сподобався інтер’єр, але адміністратори дуже привітні», — Мілана, відвідувачка.

Адреса: вул. Михайлівська, 6-А

Ціна: 40 грн — перша година, кожна наступна — 30 грн.

Кожен заклад має свій особливий мікроклімат: якийсь стане улюбленим місцем, а до іншого, можливо, не захочеться вертатися. Але в одному з них точно можна знайти свій формат роботи та відпочинку.

Софія Пангані