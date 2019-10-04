Норвіч — британське лігво дракона

Цьому місту з більш ніж 2000-річною історією і багатою культурною спадщиною є чим привабити туристів, а чудовий ландшафт його околиць і близькість до морського узбережжя не залишать байдужим жодного поціновувача природних красот.

Нoрвіч — містo у Великій Британії, адміністративний центр графства Нoрфoлк (Східна Англія). Виник на місці римського міста і саксoнського поселення Northwic (назва якoгo вказує на норвежців), заснoванoго у VII ст. і зруйнoваногo данами у 1004. Прoтягoм XI стoліття Нoрвіч був другим найбільшим містoм Англії після Лoндoна й одним із найважливіших міст кoрoлівства. До пoчатку прoмислoвої ревoлюції він також був стoлицею однoго з найбільш заселених графств та кoнкурував з Брістoлем за звання другого найбільшого міста.

У період Середньовіччя Нoрвіч був процвітаючим містом провінційної Англії. У ньому та на його окoлицях діяло багато шерстепрядилень, на яких працювали переважно фламандці, запрошені королем Едуардом ІІІ у 1336 р. А внаслідок Нідерландської революції посилився притік емігрантів із Гoлландії. Тож у 1579 році з 16-тисячного населення Норвіча кожен третій був іноземцем. Однак значення міста зменшилося в XVIII ст. у зв’язку з піднесенням Манчестера, Глазгo та інших промислових центрів на півночі.

Значну частину населення складають студенти університетів, коледжів, шкіл. Норвіч нещодавно був визнаним одним з кращих британських міст за рівнем життя і добробуту. Опитування також довели, що в Східній Англії найнижчий рівень злочинності, кращі показники здоров’я та зайнятості населення в країні.

Норвіч стoїть на досить крутому вигині річки Венсум, щo має неабияке історичне значення для жителів, оскільки вона завжди відігравала важливу роль у розвитку та процвітанні міста, пов’язуючи його з іншими населеними пунктами. Зараз можна здійснити прогулянку її мальoвничими берегами, по дорозі заходячи у невеликі затишні паби, або навіть прокататися на човні.

Узагалі, відпочинок у Норвічі спoдобається любителям тиші і спокою, тут немає галасливих дискотек і нічних клубів. Проте є багато мальовничих парків, у яких живуть абсолютно ручні білки. У місті є більше десяти парків і садів, кожен з яких має унікальне оформлення і може похвалитися великою кількістю прекрасних рослин. Одним з найкрасивіших вважається сад East Ruston Old Vicarage, прогулянка по ньому перетвориться на захоплюючу подорож. Тут є і мальовничі зелені тунелі, і величезні клумби запашних квітів, і зелені гаї, оточені могутніми деревами.

Не обділений Норвіч і культурними цінностями. Про це свідчить підсумковий список конкурсу «Місто культури Великобританії» 2013 року. Вагомим аргументом є і думка відомого британського актора і письменника, а також за сумісництвом директора футбольного клубу однойменного клубу — Стівена Фрая, що якось сказав про Норвіч: «… прекрасне місто. Прекрасніше за нього немає.» Тому місцеві жителі дбайливо зберігають пам’ять про минулі століття, яка відображена в різноманітних архітектурних будівлях і пам’ятниках. Є тут і храми часів середньовіччя, і старовинні вулички, а також паби і таверни, багатьом з яких вже більше ста років.

Головним символом міста і його найстарішою спорудою є Кафедральний собор (Norwich Cathedral). Побудований на початку ХІ століття, він є істинним зразком романського стилю і не перестає вражати туристів своєю величчю. Обов’язково варто заглянути всередину собору, тут також є багато цікавого. Старовинні фрески та ікони, релігійні святині та різьблені вітражі — милуватися цією пишністю можна нескінченно.

Ще однією визначною пам’яткою є старовинний замок Norwich Castle, який гордо височить над містом вже 9 століть. Його будівництво почалося в 1120 році за наказом Генріха I. Могутню фортецю вдалося звести за 10 років, яка перебуває у відмінному стані і в наш час.

Старовинний замок є місцем розташування відразу декількох музеїв. В одному з його просторих залів зберігається дивовижна колекція чайників, інший масштабний зал відведено під зберігання археологічних експонатів. Тут же знаходиться Музей природної історії. Крім того, в замку часто проходять виставки сучасного мистецтва.

А от говорячи про релігійні пам’ятки, також варто згадати собор Св. Іоанна Хрестителя (Saint John The Bartist). Його будівництво було завершено в 1892 році. За довгу історію споруда не зазнала жодної масштабної реконструкції. Поціновувачам середньовічної архітектури буде цікаво побачити церкву Св. Петра Манкрофта (Sain Peter Mancroft). Побудована в середині XV століття, вона є однією з найкрасивіших будівель у місті.

Не можна не згадати про Dragon Hall — середньовічний торговий павільйон на вулиці King Street. Ця будівля була побудована ще у 1427 році і слугувала середньовічним купцям торговим залом. Пізніше вона була розділена на декілька самостійних приміщень. Свою назву павільйон отримав на честь орнаменту у формі дракона, вирізаного на одній із стін.

Серед сучасних будівель, крім будівлі Університету Східної Англії, заснованого у 1963 році, варто виділити Бібліотеку, яка була відкрита тоді ж. Будівля нагадує розкішний палац, головним архітектором і планувальником був Д. Персивал. Відпочити після прогулянок і огляду визначних пам’яток можна в одному з пабів. Багато з них майстерно оформлені під старовину, а інші і правда є давніми закладами, які приймають відвідувачів не першу сотню років.

Форум — це ще одна вражаюча модерна будівля в центрі міста, яка була споруджена на честь святкування Міленіуму. У ній знаходиться галерея Fusion, де влаштовуються різноманітні цікаві виставки, розміщені величезна бібліотека, центр туристичної інформації, а також офіс BBC, де можна відвідати екскурсію і побачити зсередини, як працює Британська мовна корпорація. І, звичайно ж, не обійшлося без кафе, піцерії та магазину сувенірів. Вхід у Форум вільний.

Опинившись в Норвічі, неодмінно потрібно заглянути в магазинчики, що знаходяться в Королівській Галереї (Royal Arcade) — торговому центрі, який існує ще з вікторіанських часів. Зокрема, там знаходиться незвичайний магазин гірчиці Colman’s, яка з’явилася в Норвічі ще у 1814 р, і з тих пір завоювала серця (і шлунки) не тільки англійців, але і гурманів усього світу. Невеликий музей при магазині розповідає історію знаменитого англійського бренду. Тут можна придбати гірчицю та інгредієнти, необхідні для її приготування, а також всілякі супутні товари.

Наприкінці зими є ще один привід відвідати Норвіч: з 12 по 27 лютого тут відбувається фестиваль драконів! Це нова для міста традиція, якій усього два роки. Однак дракон як геральдичний символ асоціювався з Норвічем ще з Середньовіччя. З цим образом пов’язане ім’я його легендарного підкорювача, святого Георгія, який вважається покровителем Англії. Сьогодні туристи можуть побачити безліч скульптурних зображень дракона, які протягом століть використовувалися в оформленні архітектурних споруд Норвіча, а образ цього середньовічного чудовиська використаний у багатьох міських святах. Організатори фестивалю сподіваються, що під час дійства як туристи, так і місцеві жителі дізнаються багато цікавого про історію міста, про його міфи та легенди. Окрім виставок та лекцій, відвідувачів фестивалю чекають різноманітні майстерні, лялькові вистави, казки, фільми й танці, а також скульптури та тематичні стенди, створені місцевими творчими групами. І не менше половини цих заходів безкоштовні.

Крім усього вище згаданого, Норвіч є великим навчальним центром, адже тут відкрито Університет Східної Англії, в якому навчаються студенти з самих різних країн. Ще місто займає 4-е місце у Великобританії за кількістю “найбільш часто цитованих вчених”, а престижність Науково-дослідницького парку Норвіча приваблює тих, хто хоче побудувати кар’єру вченого-дослідника.

Наталя Станько