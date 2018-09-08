Октоберфест — губить людей не пиво!

Слово «Октоберфест» починає лунати все голосніше з наближенням осені. Воно гуртує людей з абсолютно різних куточків планети, які люблять пиво і бажають провести кілька днів у цьому щорічному мюнхенському пінному раю.

Пивна історія Баварії

Чим Баварія тільки не була: і герцогством, утвореним баварами в VI ст., і курфюрством з 1623 р., й окремим королівством зі столицею в Мюнхені, і Баварською радянською республікою, і, нарешті, землею на півдні і південному сході Німеччини. Незважаючи на всі перипетії історії, Баварія лишається Баварією, з її багатовіковими традиціями і всесвітньо відомим пивом.

Баварська земля вважається пивним раєм Європи. На пивоварні Баварії припадає до двох третин хмільного напою, виробленого на території всієї Німеччини. У столиці Баварії Мюнхені варять приблизно п’яти з половиною мільйонів гектолітрів пива. Проте, не дивлячись на такі обсяги виробництва, Мюнхен все ж поступається Дортмунду. Дортмунд — промисловий мегаполіс Рурського басейну, де виробляють цілих шість мільйонів гектолітрів пива.

Пивна історія Баварії починається 1884 року. Баварія була королівством, де правили Віттельсбахи. Саме тоді, у ХІХ ст., в Мюнхені видали указ, що, як вважалося, був продиктований виключно турботою про здоров’я народу. «Сприятливий і корисний напій» пропонувався як альтернатива міцним винам, які вважалися досить шкідливими. Ціни в мюнхенських пивних закладах були невисокими, що підривало прибутки виробників вина. У результаті цього нововведення до кінця ХІХ ст. баварці стали пити до 500 літрів пива (і навіть більше) на дорослу душу населення. Кожне місце у Баварії — село, монастир, місто, (навіть мюнхенський аеропорт — не виняток), — мають пивоварні. Кожне пиво у кожній місцевості має свої неповторні смакові відтінки.

Пиво та соціальний статус

Пиво в Німеччині завжди супроводжувало значущі події. До кінця ХІХ ст., коли набули чинності закони про підприємництво, право варити і продавати пиво були величезними привілеями. До прикладу, у Берліні в часи його заснування пивоваріння дозволялася тільки германцям, а слов’янам було заборонено. У Кельні цей привілей відділяв нащадків германців від римлян. Привілеєм варити пиво дуже пишалися ткачі, церковні парафії, міські громади. Вартість пива завжди визначало його походження. Ще важливіше було хто з ким п’є. Гроші вирішували не все. Імпортне «чуже пиво» майже завжди обмежували або забороняли, а іноді навіть суворо штрафували або відправляли на громадські роботи тих, хто його пив. Єдина категорія середньовічних громадян, які могли пити майже все, що їм заманеться, були ті, хто мав доступ до пивної в Ратскеллері (підвальчику в ратуші міської ради). За нинішніми стандартами — це депутати, їхні сім’ї та гості. Пивне різноманіття було найвищим привілеєм!

«Октоберфест» — найбільше пивне свято

Кажуть, що німці завжди педантичні й раціональні. Усьому свій час! Усьому своє місце! Навіть вживання пива розкладене по поличках. Є два пивних сезони: осінній, що припадає на «Октоберфест» у жовтні, і під час Великого посту, що вважається сезоном міцного пива. Ченці-пауланці (пауланери) є винахідниками великопісного пива. Його певний час забороняли виносити зі стін монастиря і продавати, тому досі за звичкою його ще називають «забороненим». Це пиво мало випиватися прямо в монастирських трапезних до останньої краплі. Заборона діяла майже півтора століття, і ось, після такого тривалого часу, курфюрст Карл-Теодор, демократ, у 1780 році все ж дозволив торгувати монастирським пивом. З тих далеких часів кожен Великий піст на горі Нокхерберг, що в Мюнхені, цілих два тижні відзначають сезоном міцного пива, яке, між іншим, за твердженнями лікарів, особливо корисне в період пісних обмежень.

«Октоберфест» — найзнаменитіше, галасливе і велике пивне свято, що проходить восени. Його ще називають святом Людвіга І. І не випадково. Адже саме він, член баварської династії Віттельсбахів, прославлений, знатний монарх, і є мимовільним основоположником «Октоберфесту». Батько Людвіга, Максиміліан, отримав підвищення, а потім став королем за підсумками війни Австрії з Наполеоном. Людвіг одружився з принцесою Терезією Саксен-Гільдбургхаузенською в 1810 році. На честь цієї події всім жителям міста було запропоновано безкоштовно отримати випивку, та ще й поглянути на видовищні скакові перегони. Наступного року в цей же час було вирішено провести щось на зразок сільськогосподарської виставки всієї Баварії. Відтоді такі заходи проводилися на Терезіенвізе (Терезиній луці), безпосередньо за міськими воротами. Назва цього місця донині є загадкою для баварців — на честь кого воно назване? Чи то на честь самої принцеси Терезії, чи Святої Терези, її небесної покровительки. У наш час «Октоберфест» перенесений майже до центру Мюнхена. Свято стало доброю традицією і відзначається щорічно. Всього лише кілька разів трагічні події стали на заваді його проведенню. Це були масові епідемії в ХІХ ст. і світові війни у ХХ ст.

Найпопулярніше пиво в Німеччині — пільзнер. Приблизно 70% випитого в Німеччині пива — це пільц або пільзнер. На півночі пільзнерів випивають навіть 90%. Це пиво із світлого солоду з великою кількістю хмелю. Хміль у Німеччині теж дуже різний: тетланг баденський, баварський з Хеллертау тощо. Тому пільзнери теж, звісно, різні. Та чехи і їх неповторний жатецький хміль завжди поза конкуренцією!

Вибір пива на фестивалі

Відкриття «Октоберфесту» проходить дуже урочисто. Відбувається це, зазвичай, у третю суботу вересня. До Баварії з’їжджаються туристи майже з усього світу, щоб відпочити, посвяткувати, погуляти, поспілкуватися одне з одним і, звичайно, попити молодого пива. Свято на лузі, де випивають до шести з половиною мільйонів літрових кухлів («мас») пінного напою, практично не припиняється протягом двох тижнів. Звісно, сільськогосподарські виставки давно відійшли в минуле (вони проводяться раз на три роки в південній частині Терезиної луки), та й про кінські перегони вже майже не згадують. Але все інше залишилося без змін.

На «Октоберфесті» представлена пивна продукція багатьох відомих пивоварень Баварії, а також сусідніх земель. Це «Пауланер», «Аугустинер», «Шпатен», «Левенброй». У величезних питних закладах-наметах, де одночасно можуть поміститися до семи-восьми тисяч відвідувачів, представлена продукція кожної пивоварні. Усі вони дуже відповідально і ґрунтовно готуються до цього фестивалю. Відомі пивовари з усього світу, державні діячі та знаменитості — усі вважають за честь взяти участь в «Октоберфесті». Перевагу цього свята у порівнянні з іншими фестивалями визнають і самі німці, а баварців навіть вважають своєрідними іноземцями. Варто зауважити, що на пиво на «Октоберфесті» ціни високі — 6-7 євро за один літр («мас»), у той час як у кращих мюнхенських пивних ціна за кухоль не перевищує двох євро.

Та не лякайтесь! Є місце для тих, хто не вирізняється фінансовим достатком — спеціалізована студентська пивна під назвою «Шоттенхаммель». Вартість одного «маса» тут становить 3-4 євро. Пиво на цьому святі ллється рікою з ранку до вечора. Працюють численні атракціони, звучить духова баварська музика.

На пивній ході намагається виділитися кожна пивоварня Баварії. У 1896 році було розпочато будівництво грандіозних пивних павільйонів, і з тих пір кожна пивоварня намагається представити себе в найкращому світлі. Річ навіть не в кількості відвідувачів, а в оригінальних і неповторних нюансах. Наприклад, броварня «Левенброй» надягнула на свій намет величезного лева, який, піднімаючи лапою пивний кухоль, гучно проголошує «Левенброй!». Усередині приміщення цієї пивоварні нагадує пивну бочку. Розміститися в ній зможуть п’ять з половиною тисяч осіб.

Отже, «Октоберфест» вважається найбільшим у світі святом пива, тому занесений до Книгм Рекордів Гіннеса. Можливість побувати на цьому дивовижному масштабному заході та зануритися в море веселощів є у кожного завдяки спеціальним «пивним турам». До послуг гостей — прекрасні готелі, море шуму й веселощів, і, безумовно, пиво, пиво, пиво… Безсумнівно, цей відпочинок у Німеччині не забудеться ніколи.

Ірина Чорна