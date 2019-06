Париж: найбажаніша геолокація чи пройдений мейнстрим?

Що Ви очікуєте від столиці Франції? Круасанів, позування біля Єйфелевої вежі та години у Луврі? Чи Париж у Вас більше асоціюється з навмисно завищеними цінами на випічку, розчаруванням від недостатньої краси найупізнаванішого монумента та годинами чекання у черзі до «Мони Лізи»? Тоді вмикайте Едіт Піаф та занурюйтеся у читання відвертого матеріалу про місто закоханих.

Перше, що турбує кожного туриста: де заночувати?

Париж славиться поганою якістю більшості готелів. Власники кажуть, що відвідувачі до них і так будуть їхати, тому просто не хочуть нічого удосконалювати. Тут Ви не зустрінете багатого шведського столу, як у Німеччині чи Польщі, натомість сніданок із круасанами без начинки, знежирений йогурт і кава. На думку парижан, цього достатньо. Загальна площа номера економ-класу – 15 кв.м. Тому якщо не хочете переплачувати за апартаменти, а просто шукаєте місце для комфортної ночівлі, то зверніть увагу на готелі за містом. Не лякайтеся, там теж є метро.

Як дістатись від точки А в точку Б?

Тут є такі варіантів: метро, маршрутні автобуси або таксі. Якщо у Вас немає золотої картки, як у «Орлі та Решці», то останнє відпадає. Усі таксисти намагаються нажитись на туристах, які не орієнтуються у цінах і відстанях.

Найпростіший варіант – метро. Але воно не працює вночі, як у Нью-Йорку! Тому потрібно добре розраховувати свій час. Перед поїздкою роздрукуйте карту метрополітену. Складності додають назви. Вони усі французькою, та й ще довжелезні. Їх оголошують виключно рідною мовою, що ще більше обтяжує пересування. Але не засмучуйтеся! Просто будьте уважними, аби не проїхати свою станцію. У крайньому разі можна попросити допомоги у перехожих.

Я не володію французькою, це проблема?

Вашим великим бонусом буде знання хоча б розмовної французької, адже жителі міста звикли до багатомільйонних туристів і не дуже охоче розмовляють англійською. Усім відомо, що саме ця нація надзвичайно опікується своєю мовою. Єдина порада: краще підходьте до молоді, тоді у Вас більше шансів отримати допомогу.

Як встигнути обійти все, якщо у мене лише два дні?

Відповідь – ніяк. Якщо у Вас автобусний тур, а на Париж відведено лише два дні, то Ви не зможете побачити усе, що планували . Для того, аби максимально продуктивно використати час, складіть маршрут про must see і must visіt місцях ще вдома. Роздрукуйте карту Парижа і контрастним кольором позначте пункти. Тоді скомпонуйте їх так, щоб не витрачати на дорогу від одного собору до іншого музею більше часу, ніж на самі екскурсії. І головна порада: НЕ намагайтесь швиденько побачити усе, краще менше, але якісніше. Нехай те, на що не вистачило часу, залишиться на наступну подорож.

Куди піти? Що обов’язково треба відвідати у Парижі?

Не можна їхати з міста, якщо не прогулявся Монмартром. Це пагорб, який пізніше став частиною Парижу, а саме 18-им округом. На його вершині знаходиться неймовірної краси базиліка Сакре-Кер. Із Монмартром пов’язані такі визначні особи як Вінсент ван Гог, Еміль Золя, Пабло Пікассо, Анрі Матісс, Жерар де Нельваль, Жан-Батист Клеман та ще багато інших. Вони жили, творили або гостювали у цьому колоритному районі. Тому за порцією натхнення Вам туди.

Латинський квартал вразить навіть досвідченого туриста. Саме там розташований знаменитий університет Сорбонна. Ця місцина славиться своїми маленькими старовинними вуличками, затишними кафе та ресторанами. Ви зможете спробувати жаб’ячі лапки, крем-суфле, равликів та відоме на весь світ французьке вино. Сам тут живе дух Парижа.

«Діснейленд» і «Мулен Руж», напевно, не потребують реклами. Не можна їхати з Нью-Йорка, не побувавши на Бродвейському шоу, так само і не можна їхати з Парижа — не відвідавши казковий парк розваг і навідоміше кабаре у світі. Щоб зекономити собі час і точно бути впевненим, що Ви потрапите туди, попіклуйтесь про квитки заздалегідь. Адже кількість місць на шоу обмежена.

Лувр. Тут думки туристів не збігаються. Одні стверджують, що його обов’язково відвідати, інші – не варто витрачати так багато часу. «Лувр» величезний, а черга до «Джоконди» довжелезна. Але ArtsLooker поставив його на перше місце у списку найвідвідуваніших музеїв світу, навіть після найбільшого Ватиканського. Тому робіть вибір в залежності від кількості вільного часу.

Острів Сіте заслуговує на відвідини кожного туриста. Саме тут розташовані Нотр-Дам де Парі (більш відомий як собор Паризької Богоматері за однойменним романом Віктора Гюго), церква Сент-Шапель (готичний стиль, величина та вітражі вражають могутністю), Консьєржері (колишній королівський замок і в’язниця) та багато іншого. Відвідини розпочинайте вранці з Сент-Шапель, адже після 11 години вибудовується черга з відвідувачів. Якщо Вас не цікавлять екскурсії та історія, то ідеальна відреставрованість таких старих споруд не може не зацікавити.

Наостанок – Ейфелева вежа. Це точно візитівка не тільки Парижу, а й цілої Франції.

Прекрасні фото з будь-якого місця, особливо з вузеньких вуличок, коли Вежа виглядає із-за будинків. Крім того, варто піднятися на вершину. Найкраще це робити ввечері, але охочих тисячі щодня.

Як стверджують парижани, туристичний сезон у них відкритий цілий рік.

Це зовсім не рейтинг визначних місць. У цьому списку представлені найвідоміші локації на будь-який смак.

Тому швиденько бронюйте готель і квитки, і гайда до Парижу, бо Париж не залишить байдужим нікого.

Анна Йондак