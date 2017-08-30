За освітою в Чехію

Америка, Британія, Німеччина? Що ж вибрати? Таке питання ставить перед собою багато людей, які закінчують школу та бакалаврат. Вони вже вирішили навчатися за кордоном, але де? Варіантів безліч. Та у гонитві за поїздкою на, так звані, «популярні напрямки» всі якось випускають з виду менш відомі країни, такі як, Литва, Словенія, Чехія тощо. Саме про останню і піде мова у цьому матеріалі.
Чехія розташована в центральній частині Європи. За своєю площею вона посідає 21 місце серед 49-и європейських країн. Її населення складають 10,7 млн громадян. До порівняння, Україна за територією займає другу позицію, а кількість людей у нас учетверо більша. Проте скромні параметри не заважають Чехії розвиватися у різних сферах соціального життя. Вона вже давно є членом ООН, ОБСЄ, Ради Європи, НАТО і ЄС.
Освітня система
Навчання в Чехії відіграє високу роль, що сприяє якості. Воно будується за традиційною триступеневою структурою: дошкільна, шкільна (початкова та середня) і вища освіта. Чеські дипломи визнані в усьому світі.
Якщо дошкільна освіта тут ідентична українській, то шкільна привносить ряд відмінностей. Так, у чехів усі оцінки мають зворотнє значення, тобто 1 – це відмінно, 2 – добре і так далі. Один вчитель може викладати кілька предметів, які ніяк не пов’язані між собою, наприклад, математику і фізкультуру. Чехи навчаються у школах 13 років. Іноземцям вступити сюди дуже складно.
Що ж до вищої освіти, то вона також поділяється на бакалаврат, магістратуру та докторантуру. Вступ до університетів відбувається після складання вступних екзаменів. Громадяни інших країн, які закінчили лише 11 класів мають складати додаткові екзамени для ліквідації відставання.
Для присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр потрібно вчитися 3-4 роки. Якщо ж студент не вкладається у ці терміни, то його навчання можуть продовжити до успішного складання іспиту. Далі екзамени, отримання диплома і можна працювати.
Інший шлях – скласти перехідні іспити та продовжувати навчання у магістратурі. Цей період триває 1-2 роки. У студента є можливість перейти з одного ВНЗ до іншого, змінити факультет. При переведенні з іншої країни потрібно шукати суміжну спеціальність до тої, яку ви маєте.
Наступний рівень – докторантура. Вона триває мінімум два роки. Для отримання ОКР доктора наук необхідно успішно захистити дисертацію.
Мова навчання
У чеських університетах навчання відбувається двома мовами: рідною і англійською. Переважає, звичайно, що перша. Навчання чеською у державних ВНЗ є безкоштовним для всіх. Якщо ви плануєте залишитися жити тут, то це ідеальний варіант.
Розглядаєте Чехію, як плацдарм? Хочете їхати продовжувати навчання чи працювати в інші країни Європи чи Америки? Тоді вам потрібно обирати англомовну програму. Її вартість у середньому 4000 євро.
У будь-якому випадку ви отримаєте достойну освіту, обов’язкове стажування і, можливе, працевлаштування.
Провідні університети Чехії
Карлів університет – один з найстаріших і найпопулярніших чеських ВНЗ. Він був заснований у 1348 році. Університет має 17 факультетів (14 з яких знаходяться в Празі, два в Градці Кралове та один у Плзні). Тут підтримують історичні традиції та приділяють значну увагу міжнародній співпраці.
Чеський аграрний університет у 2006 році відсвяткував своє 100-річчя. Перевагою цього університету є те, що тут можна отримати подвійний диплом: чеського аграрного університету й одного з партнерських університетів в Англії, Франції чи Нідерландах. При цьому студент навчається в партнерському ВНЗ півроку або рік.
Чеський технічний університет розташований у Празі. Американською науковою академією визнаний одним з кращих вишів світу з підготовки фахівців в галузі інформатики та обчислювальної техніки. Він дотримується концепції максимально доступу в Інтернет. Керівництво університету прагне не тільки обладнати аудиторії, бібліотеки та навчальні кімнати гуртожитків комп’ютерами з інтернет-підключенням, а й розширювати покриття мережі Wi-Fi по всіх корпусах. Існує широкий вибір програм обміну.
Державний університет «Вища Школа Економіки у Празі» випускає провідних політичних діячів Чехії. Президент Вацлав Клаус є професором цього ВНЗ. У студентів, які навчаються на магістратурі, є прекрасна можливість отримати дві спеціальності за два роки навчання. Наприклад, якщо як головну спеціалізацію ви вибрали «Інформаційні технології», але вас також цікавить «Менеджмент», то ви можете її вибрати як додаткову. Таким чином, за два роки навчання ви маєте статус магістра в двох різних областях.
Як вступити?
По-перше, вам треба визначитися з професією і ВНЗ. Також подумайте про мову навчання (якщо ви прибічник(-ця) чеської, то вчіть її, бо потім потрібно складати іспит). Далі, ви оплачуєте участь в іспитах (у середньому 20-30 євро). Якщо вступаєте на перший курс, то необхідно скласти три базові шкільні предмети. Якщо на магістратуру чи докторантуру, то іспити за спеціальністю. Після цього, за умови успішно пройдених іспитів, вам на пошту надішлють повідомлення про зарахування.
Далі ви робите довгострокову візу. Не менш важливим пунктом є нострифікація, іншими словами – підтвердження, ваших освітніх документів. Цей процес займає достатню кількість часу (приблизно 1,5 місяця на розгляд документів, потім вас можуть направити на спеціальні нострифікаційні екзамени), тому раджу не зволікати.
Чому варто обирати Чехію?
Відповідь на це питання дав Володимир Наконечний (Директор Your Exchange and Study Center) на своєму семінарі «Освіта та кар’єра у Чехії»:
«За статистикою рівень безробіття в Празі такий же, як у ще одному місці у Європі – у Західній Баварії, там де Мюнхен. Проте тут є можливість жити в дуже класному, недорогому місті, ментально близькому для нас і, при цьому, ви можете точно бути впевнені, що знайдете роботу. Звичайно, не 100% гарантія, все залежить від вас, але за статистикою, не працює тільки ледачий».
Владислав Зініченко