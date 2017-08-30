За освітою в Чехію

Америка, Британія, Німеччина? Що ж вибрати? Таке питання ставить перед собою багато людей, які закінчують школу та бакалаврат. Вони вже вирішили навчатися за кордоном, але де? Варіантів безліч. Та у гонитві за поїздкою на, так звані, «популярні напрямки» всі якось випускають з виду менш відомі країни, такі як, Литва, Словенія, Чехія тощо. Саме про останню і піде мова у цьому матеріалі.

Короткі відомості про країну

Чехія розташована в центральній частині Європи. За своєю площею вона посідає 21 місце серед 49-и європейських країн. Її населення складають 10,7 млн громадян. До порівняння, Україна за територією займає другу позицію, а кількість людей у нас учетверо більша. Проте скромні параметри не заважають Чехії розвиватися у різних сферах соціального життя. Вона вже давно є членом ООН, ОБСЄ, Ради Європи, НАТО і ЄС.

Освітня система

Навчання в Чехії відіграє високу роль, що сприяє якості. Воно будується за традиційною триступеневою структурою: дошкільна, шкільна (початкова та середня) і вища освіта. Чеські дипломи визнані в усьому світі.

Якщо дошкільна освіта тут ідентична українській, то шкільна привносить ряд відмінностей. Так, у чехів усі оцінки мають зворотнє значення, тобто 1 – це відмінно, 2 – добре і так далі. Один вчитель може викладати кілька предметів, які ніяк не пов’язані між собою, наприклад, математику і фізкультуру. Чехи навчаються у школах 13 років. Іноземцям вступити сюди дуже складно.