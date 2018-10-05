Постосвіта: де вивчати мистецтво в Києві

Останнім часом художня активність столиці збільшується — організовують виставки сучасного мистецтва, фото- та відеоінсталяції, перформанси тощо. Але як навчитися розбиратися в мистецтві? З кожним днем дедалі більшої популярності набуває так звана постосвіта. Вона не обмежена нудними лекціями, а пропонує альтеративний спосіб здобуття освіти.

«Культурний проект»

«Культурний проект» працює вже дев’ятий рік, але формат та методика викладання нестримно змінюються. Уже зараз існують об’ємні курси, що охоплюють історію мистецтва від зародження до розвитку його найсучасніших світових тенденцій. Він функціонує також і як майданчик для авторських лекторіїв. За час існування проекту в ньому взяли участь як українські, так і закордонні мистецтвознавці: Франсуаза Барб- Ґалль, Анатолій Осмоловський, Дмитро Гутов, Пітер Грінуей, Віктор Марущенко та багато інших.

Організація позиціонує себе як альтернативну освіту у сфері мистецтва. Члени команди — мистецтвознавці, викладачі провідних університетів. Перелік програм розширюють щороку. Існують концепти крос-культури та тематичні курси, такі як мистецтво на сніданок, священні тексти світових релігій, історія України та інші. Зазнає розвитку і дитячий освітній напрямок: теоретично-практичні заняття в ігровій формі, творчі майстерні живопису та малюнку. Особливої уваги заслуговують практичний курс «Art on the go» та серія воркшопів «Studio Visit», завдяки яким студенти можуть поспілкуватися з художниками та відвідати їхні майстерні.

Заняття проводять на базі музеїв та галерей, а також у власному освітньому просторі «31-в-1».

PinchukArtCentre

PinchukArtCentre є не тільки великим виставковим майданчиком, а й пропонує широку освітню програму. На базі арт-центру функціонують програми для дітей, учнів і студентів, під час яких за допомогою теоретико-практичного підходу слухачі можуть детальніше вивчити ті чи ті особливості сучасного мистецтва.

Двічі на день проводять екскурсії для всіх охочих, а щосереди і щонеділі — тематичні, до яких входить обговорення кількох експонованих творів.

Щосуботи відвідувачі арт-центру мають змогу зустрітися із фахівцем, який допоможе подивитися на виставки під різними кутами зору. Арт-центр проводить також літературні читання та круглі столи.

Student Lab — програма стажування для студентів 3-4 курсів, які цікавляться сучасним мистецтвом, але не вивчають його фахово. Вона створена з метою залучення молоді до міждисциплінарного діалогу на території сучасного мистецтва з використанням власного досвіду та знань профільних дисциплін.

Учасники StudentLab досліджують матеріали поточних виставок, історію, структуру та функції інституції, беруть участь у зустрічах і дискусіях із командою PinchukArtCentre та запрошеними гостями. Практична складова стажування полягає в роботі з відвідувачами в експозиції, розробці та реалізації власних проектів, а також написанні есеїв наприкінці програми.

Кураторська платформа — дворічна навчально-прикладна програма для молоді віком до 30 років. Після її закінчення слухачі набувають професійних знань міжнародного рівня, яких достатньо для того, щоб стати арт-кураторами. Усі учасники можуть ознайомитись із різноманітними практиками виставково-кураторської справи та долучитись до роботи національних і міжнародних проектів. Але потрапити на платформу не так просто: учасниками першого проекту стали тільки п’ять осіб, яких відбіркова комісія відібрала з понад 130-ти претендентів.

OK projects

OK projects – це творче об’єднання Ксенії Малих та Ольги Бекенштейн, які займаються організацією виставок сучасного мистецтва та освітніх програм.

Безкоштовний лекторій OK projects має три освітні напрямки: «Світ», «Звук», «Образ» (кіно, музика та візуальне мистецтво відповідно). Проводять заходи в столичному просторі Closer. Особливість лекторію полягає в тому, що лекції читають художники-практики, які показують власне трактування їхньої творчості.

Мистецький Арсенал

Мистецький Арсенал є чудовим майданчиком для проведення виставок і різноманітних форумів. Наприклад, форум художніх проектів ART-KYIV Contemporary. Дискусійна платформа форуму пропонує зустрічі з авторами та кураторами проектів, лекції відомих українських політологів, істориків та філософів. Традиційно в Мистецькому Арсеналі працює інноваційний освітній проект для дітей та підлітків «Арсенал ідей». У Лабораторії Мистецтва юні відвідувачі можуть взяти участь в освітній програмі з сучасного мистецтва. Лабораторії Науки, Інновацій, Фінансів, Біології та Art&Book пропонують дітям та дорослим інтерактивну освітню програму — унікальні авторські інсталяції та інтерактивні твори, навчальні презентації, лекції, активності, майстер-класи.

Національний художній музей

Крім постійних екскурсій, Національний художній музей України пропонує також цикли лекцій з історії українського мистецтва. Щосуботи о 14:00 в лекційному залі музею починається лекція, присвячена певному художньому періоду, починаючи від іконопису та архітектури Київської Русі і закінчуючи поняттям інсталяції та скульптури в Україні в кінці 20 – початку 21 століть.

Також фахівці музейної справи розповідають про історію художніх колекцій України — по суботах о 12:00 усі охочі можуть дізнатися про відомі зібрання колекціонерів Терещенко, Ханенки, Рєпніних (Яготин), Тарновських (Качанівка), і, звичайно, про колекції Національного художнього музею України.

А о 16:00 по суботах проходить цикл лекцій «Як ремесло стає мистецтвом», де лектори розповідають про різні види образотворчого та пластичного мистецтв і їхні особливості.

По неділях о 12:00 можна прослухати про творчість видатних українських художників кінця 19 – початку 20 століття, серед яких Василь і Федір Кричевські, Георгій Нарбут, Олександр Мурашко, Тетяна Яблонська тощо.

А також музей розробив освітні програми для знайомства з мистецтвом у межах музею для дітей і підлітків — інтерактивний лекторій «Азбука мистецтва» і сімейний лекторій для дітей 6-8 років та їхніх батьків.

АРТ-Шева

На цій мистецькій платформі студенти-ентузіасти безкоштовно діляться своїми практичними та теоретичними навичками в мистецтві. Це нова платформа для творчої молоді Києва, які мають бажання отримати навички та знання у сфері образотворчого мистецтва. За словами засновників, абревіатура «ШЕВА» розшифровується як Школа Естетичного Виховання Аз (Я — старослов´янською).

Можна відвідати три базові варіанти занять: основи рисунку, основи живопису та теорію мистецтва. Існують також і майстер-класи з каліграфії, в’язаної іграшки, декоративної пластики, фешн-графіки тощо. Заняття проходять у студмістечку КНУ імені Тараса Шевченка (студентський клуб «Планета») та є безкоштовними. Долучитися може кожен охочий у будь-який час — викладачі завжди раді новим учням.

«Школа сучасного мистецтва»

Ця школа пропонує навчання за напрямками «художник» та «куратор». Як зазначає організатор курсу Вікторія Бурлака, сучасному мистецтву ніде не вчать: художників формує сама спільнота, люди, середа, яка вібрує з ними на одній частоті. Куратор має курирувати, перш за все, себе, знайти собі застосування та придумати власний проект. Курс містить теорію, історію та практику мистецтва в одному флаконі. Головна мета — розвинути у студентів проектне мислення. Після закінчення курсу організатори бачать випускників художниками та кураторами. Особливість — вони дають випускникам можливість першої професійної соціалізації.

Поліна Зиміна