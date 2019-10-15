Таємничий Венеційський карнавал

Конфеті, серпантин, маски, костюми, жарти, солодощі… Величний Венеційський карнавал — це чарівний світ на межі казки і містифікації. Це старовинна витонченість і заможність, що повертає гостей у часи розкішних балів і мереживних суконь.

Перша згадка про Венеційськй карнавал датується ще 1094-м роком, а в 1296-му році він отримав навіть статус державного свята.

Після завоювання Італії Францією карнавал заборонили, цим Наполеон хотів підкреслити втрачену незалежність Італії.

Традиція карнавалу була відроджена лише в 1979-му році – і ця подія відразу ж залучила до Венеції натовпи туристів.

Головне у святі — можливість перетворитися із глядача на артиста, показати своє шоу та заслужити оплески публіки. Деякі люди витрачають тисячі на одяг та маски. Саме на цьому святі ви не можете, а маєте залишатися інкогніто. Більше того, щороку тут організовують конкурс на найкращу маску.

Під час карнавалу у Венеції проходять бали, на вулицях із ранку до пізньої ночі виступають трубадури, фокусники та оркестри. Відкриття свята завжди відбувається на площі Сан-Марко. Цікаво, що офіційний гімн венеційського карнавалу написав кутюр’є П’єр Карден.

Забронювати квитки до Венеції можна на прямі рейси з Києва та Івано-Франківська, а на пересадкові – з Харкова, Одеси та Запоріжжя.

Світлана Звонок