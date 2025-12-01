AI та подорожі за подіями: як технології змінюють спосіб вибору туризму

Підживлений штучним інтелектом, подієвий туризм стрімко переходить із нішевого явища в один із найвпливовіших трендів індустрії, диктуючи нові правила мандрівникам і містам, що їх приймають.

У сучасному туристичному середовищі зростає важливість “подійного туризму” — мандрів заради концертів, спортивних змагань, фестивалів. Його вплив не лише на індустрію подорожей, а й на економіку міст стає все помітнішим. Однією з головних рушійних сил цієї трансформації є штучний інтелект.

За даними аналітиків Skift, все більше мандрівників (особливо серед поколінь Z і мілленіалів) планують подорожі, починаючи з події, а не просто з точки прибуття. AI-консьєржі, чат-боти й персоналізовані системи рекомендацій дозволяють створювати пакети, де квиток на подію, проживання, трансфер і навіть додаткові активності формуються в одному “інтелектуальному” процесі.

Крім того, AI трансформує операційні процеси: системи прогнозують “сплески” попиту перед великими подіями, оптимізують розподіл номерів у готелях, планують обслуговування й змінюють цінову політику. Це зменшує навантаження на персонал і підвищує задоволеність гостей.

Ще один аспект — емоційний. Подорожі, що починаються з “моменту” (фестиваль, концерт), стають “туристичними подорожами зі змістом”. Це змінює бізнес-модель: туроператори формують довший цикл продажів, готелі резервують спеціальні блоки на період таких подій, а маркетинг акцентує увагу на емоції та досвід, а не лише на “витрати на ніч”.

У перспективі подієвий туризм, підсилений AI, може стати одним із найбільших трендів глобальних подорожей. Це не просто маркетинговий хід — це новий інфраструктурний підхід, де події задають ритм подорожам, а технології забезпечують їхню гнучкість і персоналізацію.

Павлова Наталія

(Головне фото: easy-peasy.ai)