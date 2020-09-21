Будапешт: гід бюджетного мандрівника

Як скупатися в королівських купальнях, скуштувати фуа-гра, відвідати головні пам’ятки міста й не витратити на це річний бюджет? Зараз розкажемо!

Коли місце майбутньої подорожі вже визначено й на мапі червоним прапорцем позначено Будапешт, саме час обирати житло, планувати маршрути, і, що не менш важливо, визначати бюджет поїздки. Для мандрівника з невеликими статками, Будапешт – це, безумовно, вдалий вибір, адже порівняно з іншими туристичними столицями Європи, він пропонує прийнятні ціни та цілком європейські умови. Утім, доступною Угорщина позначена в путівниках британців, німців та інших західних туристів, для більшості ж українців поїздка в сусідню країну досі здається надто дорогим задоволенням.

На чому зекономити та як отримати максимум вражень при мінімальному бюджеті?

Житло

Найпопулярнішим видом житла для туристів у Будапешті є хостели. Їхніми послугами радо користуються туристи з усіх куточків світу, тим самим економлячи гроші на дорогих готелях.

Ціна за ніч на двох коливається від 15 до 50 євро. Основним критерієм ціноутворення є формат хостелу – окремі кімнати чи ліжка в загальному номері. Також на ціну впливає розташування помешкання. Саме на цьому радимо не економити та обрати варіант, що буде у пішій доступності від головних пам’яток на кшталт Базиліки св. Іштвана, набережної Дунаю та Парламенту Угорщини. Адже ці місця ви у будь-якому випадку захочете відвідати.

Житло варто забронювати завчасно, найкраще за місяць – так у вас буде можливість обрати з-поміж запропонованих варіантів. Оскільки Будапешт – місто з дуже активним туристичним трафіком, помешкання тут бронюються дуже швидко.

Місця

На радість бюджетного мандрівника, більшість пам’яток, які є візитівкою Будапешта, можна відвідати цілком безкоштовно. Серед них:

Парламент Угорщини

Будівля, яка фігурує практично на всіх сайтах та туристичних брошурах – угорський парламент. Його ви впізнаєте одразу за вражаючим готичним фасадом, шпилями та нефами, які видно з будь-якого місця набережної.

Зайти у середину парламенту можна лише у спеціально відведені дні, адже це функціонуюча установа, проте прогулятися навколо, роздивитися класичну архітектуру будівлі, та посидіти на площі поряд з видом на Дунай можна щодня, без жодних витрат вашого бюджету.

Туфлі на набережній

У двохстах метрах від парламенту розташована ще одна відома пам’ятка міста Королів. На краю набережної стоїть символічне коване взуття, як згадка про загиблих євреїв, які були розстріляні й скинуті в Дунай німецькими військами під час Другої світової війни. Ми радимо відвідати пам’ятку саме у вечірній час, адже тоді в черевичках та чоботах запалюють свічки небайдужі мешканці міста. Саме в такій атмосфері пам’ятка має найбільш зворушливий та символічний вигляд.

Міст Сечині

Береги Будапешту поєднує безліч мостів, втім найбільш величним та старовинним є ланцюговий міст Сечині.

Його ви легко впізнаєте за великими скульптурами кам’яних левів, які охороняють вхід та вихід з мосту. Окрім величного зовнішнього вигляду, з мосту Сечині відкривається чудовий краєвид на Дунай та на обидва береги Будапешту. Споруда розташована таким чином, що з неї можна оглянути ледь не весь старовинний центр.

«Туристу я б однозначно серед усіх інших порадила це місце. Бо міст Сечині це реальна можливість побачити усю красу Будапешта в одному місці.

Крім цього, ввечері на конструкції мосту, яка йде над тротуаром можна зручно всістися, пити вино й дивитися на вечірнє місто – мені здається, ідеально», – радить місцева мешканка Аліна.

Гора Геллерт

Зійшовши з ланцюгового мосту на протилежний від Парламенту берег, ви побачите скелю, яка височіє над набережною. Це і є гора Святого Гелерта.

На вершину ведуть зручні східці, підйом якими абсолютно безкоштовний, однак ви побачите неймовірну панораму міста, яка відкривається з природних терас на горі. Окрім цього, на вершині розташована цитадель з пам’ятниками та старовинним муром.

Купальні Рудаш

Купальні Будапешта унікальні своєю цілющою водою, яка б’є з підземних джерел.

Зовсім поруч з горою Геллерт, у самого її підніжжя, розташувалися купальні з понад 500-річною історією. Комплекс Рудаш включає в себе найрізноматніші сауни, бані, парні, а також басейни, джакузі та спа-зони.

Усе це у поєднанні зі старовинним інтер’єром та чудовим сучасним сервісом. У місті багато різних купалень, однак саме на даху комплексу Рудаш можна відвідати термальний басейн просто неба з видом на весь Будапешт. Такий відпочинок не безкоштовний, втім отримані емоції варті витрачених грошей. День у купальнях обійдеться в 10-15 євро на людину.

Їжа

Угорська кухня не дуже відрізняється від української, втім вона має декілька коронних страв, які точно варто спробувати.

Суп-гуляш

Його радимо куштувати на вуличних ярмарках у центрі міста – там його купують як туристи, так і місцеві. Також важливим є те, що на ярмарку традиційний гуляш обійдеться вам дешевше, ніж у кафе чи ресторані. Ціна за велику порцію – 6 євро.

Фуа-гра

Або ж гусяча печінка, є однією з найвідоміших угорських страв. Якщо ви хочете споробувати її, варто одразу ж розуміти, що це делікатес, тож його вартість не може бути зовсім низькою. Справжнє угорське фуа-гра радимо придбати у будь-якому великому супер-маркеті, там його ціна коливатиметься від 8 до 15 євро за маленьку баночку, однак ця ціна вдвічі менше за ту, що попросять у кафе чи ресторані, де ціни на делікатес починаються від 20 євро.

Більше національних страв можна знайти на вуличному ярмарку їжі, який розташований на виході зі станції метро Vörösmarty tér. Там ви знайдете напої, випічку, м’ясо та рибу, які готують при вас та продають за цілком прийнятними цінами.

Сподіваємося, що наш гід допоможе вам організувати вашу подорож Будапештом найкращим чином та отримати якнайбільше приємних вражень. У добру путь!

Анна Волкова