Де в Україні знайти Мертве море?

Ну хто не чув про чудодійні властивості відпочинку на Мертвому морі? Оздоровитися, омолодитися, схуднути… Ласкаво просимо! Як багато сказано про релакс на цьому озері між Йорданією та Ізраїлем – словом, туристами ці місця не обділені. Та чи обов’язково їхати майже 4 тисячі кілометрів заради такого задоволення? Спробуємо підшукати схожі місця в Україні.

Цілюще, як Куяльницький лиман

Як відомо, Мертве море – одне із найсолоніших озер світу. Але головна причина популярності цього курорту – особливий склад солі. Завдяки певному набору елементів її цілющих властивостей не перелічити. Скажу більше: із дна озера дістають унікальні лікувальні грязі, такі жадані в усіх SPA-салонах. Тож «родзинка» цього місця – лікувальний туризм.

Фахівці зазначають, що грязі Мертвого моря допомагають поліпшити кровообіг та стан шкіри, очистити організм від шкідливих речовин, стимулювати кращу роботу нервової системи, активізувати відновлювальні процеси і навіть омолодити! Вражає. Але схожі місця все ж є в Україні.

Найперше – це знаменитий Куяльницький лиман в Одеській області. Крім відомої мінеральної води, тут можна знайти чудові цілющі грязі. За своїм складом вони дуже схожі на вищезгадані з Мертвого моря (а саме – дуже мінералізовані сульфідні мулові грязі, як зазначає Енциклопедичний словник Брокгауза і Ефрона). Санаторій Куяльник ще з минулого століття користується великою популярністю.

Наталія Герасименко відвідала багато санаторіїв за своє життя, адже вважає, що це – дуже гарна альтернатива медицині і профілактика хвороб. Куяльницький лиман запам’ятався їй не лише відпочинком у стилі SPA, а й неймовірними природними краєвидами.

– Залежно від погодних умов лиман щоразу виглядав по-різному. Якщо було похмуро, то він був схожий радше на якусь темну водойму з фантастичного фільму, – згадує Наталія. Природа природою, але ближче до лікування: Чому я обрала саме санаторій? Розумієте, грязі – це далеко не універсальний крем для тіла. Це дуже специфічна речовина, яка може як «заспокоїти» вражену ділянку, так і спричинити її подразнення.

У грязьовому лікуванні існують певні правила, з якими знайомі лише фахівці. Перед таким відпочинком необхідно пройти медичне обстеження – бодай щоб знати, що лікувати. Я була здивована, що, виявляється, грязі не наносять «рандомно» на будь-яку частину тіла. Є спеціальні техніки, і не завжди ця речовина повинна знаходитись безпосередньо на хворій ділянці.

Якщо ви хочете відчути на собі чудодійні властивості Мертвого моря, не потрібно поспішати оформлювати візу в Ізраїль або Йорданію. Куяльницький лиман хоч і «страждає» від байдужості влади, яка недостатньо піклується про це унікальне явище природи, проте продовжує бути гідним представником місць медичного туризму. Тому вирушайте оздоровлюватись за адресою: Україна, Одеська область, прямо біля підніжжя Жевахової гори.

Містичне, як Мертве… озеро?

Чим ще привабливе Мертве море? Скоріше за все, назвою. Чимось таємничим і містичним віє від неї. Та і справді: в цьому озері не водиться жодна жива істота! Не дивно, що деякі туристи не дуже поспішають купатися. Але якщо вас цікавить Мертве море саме як унікальне явище природи, Україна також не розчарує!

У Карпатах захована незвичайна «перлина» національного парку Соколівські Бескиди – Мертве (Журавлине) озеро. Назва багатообіцяюча, але відмінність від Мертвого моря все-таки є. Журавлине озеро дуже насичене сірководнем, тому звичні для водойми істоти тут не мешкають.

– Це місце якесь таємиче… іноді складається враження, що навіть зловісне. Сам чорний колір вже нагадує казки про нечисту силу. І це враження подвоїться від легенд і переказів місцевих мешканців, – ділиться враженнями майбутній дизайнер Вікторія Кириленко. Дівчина любить відшуковувати унікальні і незвичні місця в Україні, які, на її думку, особливо надихають.

– Мертве озеро приваблює зазвичай шукачів оригінального і ботаніків. Перші можуть знайти тут незвичайні краєвиди, прогулянку таємничим місцем. А для ботаніків тут – справжній рай: багато рідкісних рослин в одному місці, – каже Вікторія.

Найнесподіванішим враженням дівчини став острів. Але це – не проста ділянка суші, вкрита рослинами. Це просто-таки «килим-невидимка»! Поверхнею Мертвого озера постійно мандрує певне скупчення рослин та зрослих коренів, схоже на невеликий острівець. Тому якщо одного дня ви не знайдете знайомого острова на озері – не лякайтеся, він плавучий.

– Та на цьому дива не закінчуються. Справа в тому, що глибину озера ніхто досі не виміряв… Мабуть, все-таки містика зіграла свою роль, – згадує Вікторія.

А ще існує повір’я, що колись це озеро було непрохідним болотом, тому тут загинуло багато людей. Хтозна, чи це правда, але наодинці тут краще не ходити. Отже, якщо вас приваблює таємничість Мертвого моря, завітайте на Мертве озеро. Дефіциту містики точно не буде!

Анна Бикова