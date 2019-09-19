GOOD LOOD — морозиво, що повертає краків’янам їх місто

Щороку Краків, культурна столиця Польщі, стає пунктом призначення десятків тисяч туристів. Подейкують, що у високий сезон місцевих тут узагалі не лишається: тікають подалі від скупчень іноземців. Це, звісно, жарти, але великі напливи туристів справді створюють дискомфорт краків’янам.

«Це ніби в тебе просто забирають твоє ж місто. У високий сезон Краків — більше не Краків. Це якась бутафорна місцина для туристів, де ти більше не почуваєшся нас своєму місці», — розповідає Dawid, студент, корінний мешканець Кракова. Тиснява й некомфорт, що їх кожного літа створюють туристи, стали своєрідною нішею для місцевого бізнесу. За останні п’ять років у Кракові почали масово відкривати так звані «секретні місця», про які дізнатися туристам — зась. «Це як укриття від туристичної навали. Останнім часом у місті почали відкривати заклади суто для «своїх», власники рекламують їх лише на локальних платформах і позиціонують свій бізнес як щось винятково польське», — зазначає Dawid.

Туристам може здатися, що така політика дискримінативна й межує зі спробою стати закритою державою, але самі поляки це повністю заперечують. «Для нас [поляків, — ред.] дуже важливо зберігати тісні зв’язки саме у своїй комуні, тому глобалізація і стирання кордонів для нас доволі болісний процес. Ми не проти туризму і завжди раді культурному обміну, але часом ми просто боїмося втратити свою автентичність», — пояснює Adam, місцевий журналіст.

Оскільки високий туристичний сезон у Кракові припадає на спекотну пору року, недивно, що найвідомішим бізнес-проектом «для своїх» стала мережа магазинів морозива «Good Lood». За підтримки польських друзів ми наважилися зазирнути за лаштунки історії цього успіху, аби краще зрозуміти краків’ян, ну, і щоби поласувати смачненьким.

Іще кілька років тому власники «Good Lood» стояли за прилавком самі, а морозиво «варганили» на задньому дворі магазина. Сьогодні ж мережа стала загальнокраківською і розрослася до 12 крамничок по всьому місту.

Будь-який великий бізнес має свою особливу історію заснування. У «Good Lood» усе почалося взимку два роки тому. Трьом колегам – Sławek, Henryk i Dawid – спала на думку ідея створити власну точку з морозивом. Був січень, але в той день сонце гріло так сильно, що перехожим доводилося знімати куртки і плащі. Саме така погода надихнула товаришів на думку про «Good Lood» і морозиво загалом. Спробуйте, втім, поїсти його взимку.

– Ми читали на дверях закладів: “Ми змінюємося для Вас”, “Ми повернемося навесні”… Ми звикли, що все, чого хочемо, знаходиться в межах досяжності. Однак цього січневого дня виявилося: не все і не завжди – розповідають засновники «Good Lood».

Для своїх



У травні 2016 року шанувальники морозива відкрили свій перший заклад на площі Wolnica. На початковому етапі їм доводилося виконувати ролі і продавців, і кухарів, і адміністраторів. Саме морозиво вони готували на задвірку крамниці. Утім, гарні (а тим паче солоденькі!) новини розносяться швидко, і краків’яни почали масово розповідати, що на Kazimierzu (частина Кракова, що входить до району Старе Місто) можна купити хороше морозиво. Черги ставали все довшими, і тріо з «Good Lood» розуміли, що без помічників і додаткових крамничок їм не обійтися.

Заклади під маркою «Good Lood» почали з’являтися по всьому місту. У черзі за морозивом зі смаком дитинства стоять, зокрема, у районах Krowodrzy, Nowej Hucie та Azory.

– Ми готуємо справжнє краківське морозиво для мешканців Кракова. Ми входимо в їхні маленькі спільноти і там ми відкриваємо наші точки, стаючи своїми серед своїх, – кажуть власники мережі, що об’єднує сьогодні дванадцять крамничок із солодкими й прохолодними смаколиками.

Ми дивимося на один із закладів «Good Lood», що, ніби окремий острівець, розташувався на пл. Axentowicza (ця точка стала ювілейною, десятою). У гарячу квітневу суботу все тут обертається навколо морозива. Діти, батьки, пенсіонери, студенти – усі чекають у черзі.

– Ми ходимо до «Good Lood» регулярно. Коли повертаємося додому, два-три рази на тиждень, і обов’язково кожні вихідні, – розповідає Kuba, якого ми зустріли в черзі.

Раніше на цьому місці розташовувався кіоск Ruch (мережа кіосків у Польщі, де зазвичай продають квитки на транспорт, воду, пресу тощо). Деякі місцеві й досі не можуть повірити, що знайшовся хтось, хто побачив потенціал у покинутій хатині і створив місце, заради якого так багато абсолютно різних людей готові стояти в черзі. При чому більшість із них — сусіди. В очікуванні під крамничкою з морозивом лунають дискусії про політику, еокноміку, сімейні перипетії, город та інші повсякденні справи. Пані Małgorzata живе поруч із «Good Lood». Жінка приходить сюди щодня в той самий час заради порції улюбленого морозива за смаком солоної карамелі.

Вершки з гірських вершин та польська полуниця

У всіх точках «Good Lood» є чотири незмінні смаки: вершки з гірських вершин, темний шоколад, польська полуниця, солона карамель (із рожевою сіллю). Окрім того, щодня шанувальники мережі можуть спробувати два інші (напередодні «Good Lood» анонсують нові види морозива на своїй Facebook-сторінці). Це може бути печиво Oreo чи присмак шоколаду Kinder. Найбільшою популярністю користуються солона карамель і так званий смак дня.

Власники «Good Lood» запевняють, що їх морозиво — натуральне. У процесі приготування вони не використовують пальмову олію або консерванти. До складу морозива входять вершки й молоко з Обласного Кооперативу Молочної продукції у Skala (місто на півдні Польщі).

Аби зі своїми друзями-клієнтами бути разом завжди, крамнички морозива «Good Lood» працюють увесь рік у тіж самі години: із 11:00 до 22:00.

– Ми зважаємо на те, що дуже мало крамничок із морозивом відкриваються за межами центра Кракова, в інших районах. Адже це несправедливо, що аби поїсти морозива, треба їхати аж на Ринок, – говорить Anna Wolf з «Good Lood».

Ціни



Морозиво в «Good Lood» продають у порціях (одна порція має близько 80 г). Це відрізняє мережу від конкурентів.

— Ми свідомо обрали таку бізнес-модель. Кулька за 4 злотих [близько 35 грн., — ред.] — це дорого, а мінімум 80 грамів морозива — це адекватне відношення кількості та ціни, — підкреслює Anna Wolf.

Для великих компаній або великих шанувальників «Good Lood» пропонують і більші упаковки:

0,5 кг коштує 25 злотих , 1 кг – 45 злотих.

— «Good Lood» — це морозиво, що ніби повертає тобі твоє ж місто. Ти знаєш, що вони піклуються про місцевих, а не прагнуть заробити на туристах. Ти знаєш, що в їхніх чергах варто стояти. Тим паче, що саме тут можеш зустріти знайомих, із якими давно не бачилися. У чергах за морозивом, часом, вирішують всі життєві запитання, — жартома зазначає журналіст Adam, смакуючи морозиво дня з шоколадом Kinder від «Good Lood».



Дарина Мізіна