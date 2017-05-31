Кава: мінімум букв – максимум насолоди

Кава. Яке улюблене це слово, і який рідний аромат. Більше половини населення планети хоча б раз куштували цей напій: комусь подобалося, комусь – ні, але з впевненістю можна сказати, що байдужих до неї людей немає.

Історія кави

Історія кави та людської цивілізації пов’язані дуже давно. Кава була одним із найпоширеніших товарів у світовій торгівлі. Відкрили її в Ефіопії. За результатими археологічних розкопок вчені зробили висновок, що дикоросла рослина кави мешкає в цих районах так само давно, як і людина.

Про відкриття кави існує безліч легенд. Найвідоміша з них розповідає про ефіопського пастуха Калді з містечка Каффа. Одного разу трапилося так, що йому було важко заспокоїти овець і зібрати докупи на ночівлю. Весь день вівці жували червоні ягоди кавового дерева. Пастух вирішив сам спробувати ці плоди і незабаром відчув бадьорість, як і очолюване ним стадо, що не лягало спати. Потім він кинув кілька ягід в багаття, і навкруги рознісся чудовий аромат. З часом, жителі Каффи вирішили не лише використовувати червоні ягоди для запаху, а й заварювати їх. Так зерна кави стали напоєм.

Європа ж дізналася про каву від італійського лікаря і ботаніка Просперо д’Альпіно. Після повернення з подорожі до Єгипту, де він супроводжував посла з Венеції, в 1592 році д’Альпіно вперше описав “арабські ліки” – каву. Через 20 або 40 (за різними джерелами) років у Венеції відкрилася перша в Європі кавова лавка. Проте, не кожен міг дозволити собі спробувати напій.

Користь кави

Нині активно вивчають вплив кавового напою на здоров’я людини.

Як найчастіше трапляється, насолоджуючись чимось, ми запитуємо себе про його користь. Наукові дослідження останніх років виявили цікаві докази позитивного впливу кави на людське здоров’я. Було доведено, що помірне споживання кави (4 – 5 горняток на день) не шкодить стану здорової людини. Навпаки, носить певний позитивний характер. Широковідомим і багаторазово підтвердженим результатом досліджень є той факт, що кава підвищує уважність і знижує втому.

З’являється все більше наукових аргументів тому, що кава здатна захистити від виникнення цукрового діабету, раку печінки і цирозу, а також хвороби Паркінсона. Кофеїн допомагає впоратися з нападами астми.

Кава містить велику кількість антиоксидантів. Вони запобігають або сповільнюють старіння, що в свою чергу сприяє поліпшенню життя жінок.

“Ще коли я проходив курси барісти, зрозумів для себе одну просту істину: без кави життя неможливе. Хто б що не говорив, але кава корисна. Вранці, натщесерце, після склянки води я випиваю чашку американо з корицею. Цей божественний напій допомагає не тільки прокинутися, а ще й запустити роботу організму, адже саме суміш кави і кориці запускає обмін речовин. “- Розповів Олексій, бариста кафе Vintage Coffee Room в Києві.

Цікавинки про каву:

Розчинну каву винайшов в 1906 році бельгієць, якого звали Джордж Вашингтон.

Кава «Американо» з’явилася під час Другої Світової Війни. Солдати з Америки не могли пити європейську міцну каву і просили розбавляти її водою.

Кава «Американо» з’явилася під час Другої Світової Війни. Солдати з Америки не могли пити європейську міцну каву і просили розбавляти її водою. У «Еспрессо» не так багато кофеїну, як в каві, приготованій «краплинним» шляхом. Готують «Еспрессо» швидко, пропускаючи воду під сильним тиском через мелені зерна. Оскільки при цьому контакт води і кави зменшується, то і кофеїну в чашці “Еспрессо” буде менше.

Кава займає другу позицію в світовому рейтингу найбільш продаваних товарів. На першій позиції нафта.

Кофеїн підсилює дію аспірину і парацетамолу. Після горнятки кави кислотність підвищується і шлунок приймає і розчиняє знеболюючі швидше.

Раніше, турецькі наречені під час церемонії заручення давали обіцянку, що їхні дружини неодмінно будуть забезпечені кавою, а невиконання обітниці могло стати приводом для розлучення.

Кавомани набагато рідше відвідують стоматолога. Елементи, що містяться в цьому напої, не дають бактеріям осідати на зубної емалі.

Кофеїн знижує апетит, прискорює витрату калорій і процеси метаболізму в організмі. Якщо ви будете пити 6 чашок кави в день, поєднуючи це з фізичною активністю і низькокалорійною дієтою, відмінна фігура вам забезпечена, адже зайвий жир при регулярному вживанні кави згорає на 20% швидше.

Різновиди кави:

Кавові дерева досить важко класифікувати. Всього існує близько вісімдесяти видів кавових дерев: від карликових чагарників до 10-метрових велетнів, серед яких виділяють всього 4 основні види. Але тільки два з них дійсно цікавлять поціновувачів кави – це Арабіка, так звана арабська кава, і Робуста, який іноді називають конголезькою кавою. Арабіка – смак і аромат. Цей сорт істотно дорожче робусти через складність вирощування. Але саме різні сорти арабіки несуть в собі ту смакову різноманітність, за яку ми так любимо каву. Робуста ж – це кофеїн. Його вміст в робусті в 2-3 рази вище, ніж в арабіці. Чистий робуста не має яскравого смаку, напій міцний та гіркий, присмак землянистий.

Найбільші кавомани світу

Незважаючи на те, що 90% жителів Америки починають свій ранок з горнятки ароматного напою, першість належить жителям інших держав. Лідерами за споживанням кави є населення скандинавських країн. Попереду – Фінляндія та Швеція. У цих регіонах споживання гарячого напою на душу населення становить 200 літрів на рік, тобто 5 чашок в день на людину. Друге місце належить жителям Німеччини, які щорічно споживають 180 літрів готового напою. Норвежці за рік випивають 150 літрів на душу населення і посідають третє місце в списку країн-кавоманів. Жителі Америки споживають майже 100 літрів кави і тому займають почесне четверте місце.

Анна Сергєєва