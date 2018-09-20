Ле Марке: затишний та доступний

Сприятливі кліматичні умови, вигідне розташування та високий рівень життя — усе це про Ле Марке. Як більшість центральних регіонів Італії, цей — дуже особливий та унікальний. Сільський, процвітаючий регіон, із легкою атмосферою, яка розслабляє та змушує забути про будь-які негаразди.

Чому Ле Марке?

Репутацію та популярність Ле Марке (частіше називають Марке) здобув кілька десятиліть тому. Певний час цей регіон був невідомий туристам, але згодом став одним з найпривабливіших місць для європейців та американці, які хочуть спробувати смачні делікатеси з екологічно вирощених продуктів. Їжа й напої регіону ідеальні для здорового способу життя.

Економічна стабільність Ле Марке дуже приваблива для покупців нерухомості, бо там легко придбати будинок за розумну ціну. Цей регіон — чудове співвідношення ціни та якості, особливо під час економічної кризи й нестабільної валюти. Ще одна з переваг цього регіону — географія. Небагато куточків світу можуть запропонувати таку різноманітність прекрасних пейзажів на відносно невеликій території.

Омиваючись теплим і неглибоким Адріатичним морем, східні околиці Ле Марке — це довга лінія медово-золотих пляжів, багато з яких нагороджено блакитним прапором ЄС, на який заслуговують лише найчистіші місця. Цей регіон може порадувати прихильників зимових розваг, бо ближче до його західного кордону перед вами постануть пологі пагорби та лісисті гори з чудовими пішохідними маршрутами й гірськолижними курортами.

Марке дуже безпечний та культурний. У його столиці — місті Анкона — з населенням 1 545 155 осіб, дуже низький рівень злочинності та дуже сильне почуття спільності, взаємодопомоги та підтримки один. Поселення невелике, але його мешканці ведуть активне громадське життя, влаштовують фестивалі, які об’єднують людей. Тож будьте впевнені, що тут вас завжди зустрінуть вас тепло та дружелюбно.

Регіон зі стародавньою історією

Марке розташований у східній частині Італії, біля Східної Умбрії, між величними горами й бурхливим морем.

Регіон розділений на п’ять провінцій: Пезаро-Урбіно, Анкона, Мачерата, Асколі-Пічено й Фермо.

Марке може похвалитися 13 лісовими зонами та заповідниками під охороною, у тому числі величним Монті Сібілліні й національним парком Марке. Район має чудові середньовічні містечка й села, понад 30 археологічних пам’яток і 200 церков в романському стилі, а також гарне місто Урбіно в стилі Ренесанс.

Узбережжя

Узбережжя Марке простягається від Пезаро, Сан-Бенедетто-дель -Тронто, вздовж піщаного пляжу й чистої блакитної води з численними невеликими приморськими містечками та селами.

Багато прибережних курортів — відносно невеликі. Їм вдалося зберегти старомодний шарм. Столиця регіону Анкора — славиться грецьким стилем архітектури, а найбільший морський курорт Пезаро, славиться тим, що там народився Джоакіно Россіні, на його честь якого проводять щорічний Оперний Фестиваль.

На Конеро Рів’єра ловлять перлини й роблять з них вишукані прикраси, на узбережжі Педасо відбувається знаменитий фестиваль мідій. Ну й нарешті Сан-Бенедетто-дель-Тронто, другий за величиною курорт після Пезаро, дуже популярний влітку серед туристів завдяки красивим набережним і бурхливому нічному життю. На узбережжі багато готелів із доступними цінами та комфортними умовами, тож вам не обов’язково орендувати дорогий будиночок біля моря на прибережному курорті.

Острів

Рухаючись вглиб регіону від узбережжя, ви знайдете дивовижні пагорби ц відкриті фермерські господарства, які вирощують екологічно-чисті продукти. Тут чарівний пейзаж межує з високогірними містечками й пологими долинами. Тут ви зустрінете покупців еко-продуктів із усього світу, але найчастіше сюди приїжджають британці. У цій частині найвідоміше місто — Урбіно. Це конкурент Флоренції по пам’яткам культури й виробам мистецтва. Воно компактніше, галасливе та визнане ЮНЕСКО. Далі на південь місто Мачерата, яке славиться одним із кращих та найвидатніших у Європі театром під відкритим небом — Арена Сферістеріо, побудована в 19 столітті в давньоримському стилі. Там часто проводять музичні фестивалі.

Недалеко від кордону з Абруццо, розташувалось стародавнє місто Асколі-Пічено, яке отримало назву від племені Пічено, яке підкорили римляни в 89 до н. е. Місто колись було багате на природну сіль, тому римляни проклали туди, так званий, соляний шлях. Тепер, із одними з найкрасивіших мармурових споруд у Італії та середньовічною архітектурою, це місце ідеальне для сімейного відпочинку.

Багато інших сіл цього острову зачаровують пейзажами, у тому числі Арчевіа, який розташований на передгір’ї й оточений історичними замками.

Гори

Національний Парк Монті-Сібілліні створили у 1993 році, коли 700 кв. км гористої пустелі було відведено для парку. Піднімаючись вище ніж на 2000 км угору, туристи і натуралісти катаються на лижах взимку й гуляють пішки влітку.

Гори утворюють кордон з Умбрією на заході й славляться своєю вершиною — горою Ветторе, висота якої сягає 2,476 м. У популярні довколишніх містах ви зможете знайти недорогі будиночки з приголомшливим видом на гори. Також цей гірський регіон славиться своїми ковальнями.(Фото 5)

Еволюція ринку

Марке вперше став залучати іноземних покупців як дешеву альтернативу сусіднім регіонам, Тоскані та Умбрії. Постійні покупці зазначають, що регіон визначний природною красою, гарними будівлями та має всі зручності, але зі значно меншою вартістю. Марке став відомим завдяки низькими цінам на нерухомість, але міжнародна фінансова криза з 2008 року викликала спад кількості зарубіжних покупців і вплинула на ціну. Попри це італійській нерухомості притаманна стабільність, тому коливання цін там трапляється дуже нечасто. Якщо у вас невеликий бюджет, то вам запропонують будиночки в сільській місцевості за €50,000, помешкання з прекрасним видом та терасою обійдеться в €90,000. Повністю відреставрована квартира в селі може коштувати €60,000- €90,000. Для заможних покупців пропонують котеджі з басейном, тренажерним залом та чудовим видом на море за €100,000 – €200,000. За €250,000 – €400,000, ви зможете придбати фермерський будинок із трьома спальнями та басейном або великий таунхаус чи віллу на узбережжі.

Де купити нерухомість?

Розташування — завжди важливий фактор, який впливає на вартість нерухомості. Марке — не виняток, тому деякі частини регіону, звичайно, дешевші ніж інші. Як і слід було очікувати, найменше коштують будинки в гірських, віддалених і важкодоступних місцях, де не завжди є потрібні вам магазини та умови для життя. Найдорожча нерухомість на узбережжі та в межах десятка миль від моря. Найчастіше у цих місцях будинки і вілли купують німці та норвежці. Ціна на нерухомість приблизно на 10 відсотків вища на узбережжі й зменшується відповідно вглиб країни. Також доступна оренда будинків, яка пропонує туристам різні умови та розміщення.

Оновити, відновити, перебудувати?

Марке особливо привабливий для тих, хто хоче відновити старий напівзруйнований будинок. Тому туди приїжджають європейські реставратори й купують такі будинки. Ви можете обрати будь-який старий будинок із багатолітньою історією та замовити його реставрацію. Але враховуйте масштаби руйнування, бо такі роботи досить дорогі і потребують багато часу (1-2 роки).

Переваги готових відновлених будинків очевидні: ви можете відразу туди переїжджати без витрат на будівельні роботи. Із іншого боку, це не новий будинок і до вас там хтось жив. Звичайно, ви можете змінити декор і оновити речі, але ви навряд чи зможете заново сформувати планування або внутрішні системи будинку. Багато що залежить від індивідуальних запитів покупця.

Марія Зверук

