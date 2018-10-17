Місія: врятувати вітчизняні музеї

Коли чуєш слово «музей», одразу пригадуєш шкільні екскурсії і нудного лектора, якого обов’язково потрібно було слухати. З дитинства добре закарбувалося в пам’яті — краще, ніж на уроках, але більше ні ногою. Можливо саме тому, подорослішав, ми не поспішаємо відвідувати музеї. Проте така тенденція далеко не в усіх країнах світу, а навіть навпаки — американські та європейські музеї вже давно збирають довжелезні черги біля свого входу.

Перше, чим дивують музеї за кордоном — незвичний зовнішній вигляд. Якщо приходиш на виставку в Україні, то частенько потрапляєш до старої будівлі радянського типу, яка одразу дає зрозуміти: увага, зараз буде нудно. В Америці й Європі до музею приваблюють, перш за все, зовнішнім виглядом — сучасним і стильним або ж історично-старовинн им. Тож наводимо декілька музеїв закордоном, з яких варто взяти приклад.

Нью-Йоркський Музей сучасного мистецтва

Найвідоміший музей в Америці. За весь час існування ця будівля пережила шість масштабних реконструкцій. У 2004 році японський архітектор Танігуті спроектував нову будівлю, яку назвали шедевром сучасної архітектури. Там представлені унікальні експонати сучасного дизайну й архітектури: крісла та стільці різноманітної форми, дивні лампи й ще багато предметів, які ми бачимо щодня, але не сприймаємо їх як твори мистецтва. Головна окраса музею — роботи знаменитих художників: Ван Гога, Шлюбу, Руссо, Пікассо, Малевича, Модильяни, Сірка, Лисицкого, Миро, Далечіні, Дюшана та інших.

Музей Соломона Гуггенгайма

Художній музей у США ззовні — невеликий симпатичний музей, що розташований навпроти центрального парку. З цікавого — ранні роботи Кандинського (живопис, літографія), Пікассо і ще чудова добірка художників (але зала зовсім маленька). Щотижня тут проводяться виставки сучасного мистецтва. Будинок музею створив знаменитий архітектор Френк Ллойд Райт, відомого зокрема такими спорудами, як «Будинок Джекоба» в Медісоні (штат Вісконсін), офіс фірми «Джонсон-Уекс» в Расіні (штат Вісконсін), «Будинок на водоспадах» у Бер-Рані (штат Пенсільванія).

Музей сучасного мистецтва в Техасі

Знаменитий японський архітектор Тадо Андо створив проект для будівлі музею, яка виглядає одночасно приголомшливо і цілісно, а один з найважливіших елементів архітектури — природне світло. Розташована в культурному центрі міста, Музей сучасного мистецтва гармонійно виглядає з навколишнім пейзажем: стіни зі скла пропускають безліч сонячного світла, а вода, на якій стоять п’ять павільйонів музею, створює своїм мерехтінням ілюзію постійного руху. Експозиції музею представляють шедеври живопису, графіки, скульптури та фотографії періоду після Другої світової війни. Загалом на площі в 4900 квадратних метрів виставлено понад 2600 творів світового мистецтва — це картини таких великих творців як Пабло Пікассо, Енді Уорхола, Джексона Поллока, Андреаса Серрано, Сінді Шерман, Герхарда Ріхтера тощо.

Найдивакуватіші музеї світу

Безліч музеїв вражають відвідувачів різноманіттям експонатів, деякі з них відверто епатажні: у Брюсселі є музей спідньої білизни видатних людей. Ідея створення такого незвичного музею спала на думку ексцентричному бельгійському художнику-анархісту Жану Бюкуа. Така дивакувата задумка для автора не мистецтво задля мистецтва, Бюкуа каже, що експонати музею нагадують нам, що всі носять спідню білизну, тож усі ми рівні. Тут можна побачити білизну відомих політиків, артистів і знаменитостей.

Музей гірчиці, Вісконсін

Це одна із найвідоміших екстравагантних пам’яток Вісконсіна. Як розповідає куратор незвичайного музе ю, в 1986 році його улюблена бейсбольна команда програла чемпіонат, у розпачі він усю ніч гуляв у супермаркеті, роздумуючи над сенсом життя. І тут йому спала на думку просто геніальна ідея — у 1992 році Баррі покидає роботу у великій компанії та відкриває Музей гірчиці. За короткий час музей став дуже популярним, про нього говорили на радіопередачах та на популярних американських шоу.

Музей смерті, Голлівуд

У Голлівуді звикли сміятися над усім – і смерть не виняток. Проте цей музей має глибшу ідею — художники досліджують вплив смерті на життя інших людей. На сайті музею пишуть, що немає вікового обмеження на вхід до музею, «бо ми всі помремо». Однак рекомендується двічі подумати перед тим, як заходити. Деякі відвідувачі, втративши контроль над своїми емоціями, непритомніли під час екскурсій.

Музей сучасного мистецтва в Лодзі

Це не тільки місце для самовираження художників, але і навчальний заклад для людей, що прагнуть зрозуміти сучасні арт-тенденції. Лежек Каржевський, один з його кураторів, вважає, що кожна людина може стати частиною сучасного мистецтва, і для цього їй не обов’язково бути художником. Крім традиційних виставок, музей реалізує різноманітні креативні проекти. Ідея одного з таких полягала ось у чому: організатори залучили до участь дітей 5–7 років, їх заселили в нову звичайну квартиру і попросили написати всі заборони, які діють у них вдома, наприклад, не можна включати газ, не можна грати у м’яча в квартирі й таке інше. Врешті-решт, майже вся будівля була в табличках з заборонами. На думку Лежека, цей проект допоміг зрозуміти батькам, скільки заборон панує у житті їх дітей.

Анна Якутенко