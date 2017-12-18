Монте, але не Карло. Або дещо про загадкову Чорногорію

Височезні гори та глибокі каньйони, середньовічні храми та ультрасучасні готелі, рибацькі човники та дорогі пароплави. Чорногорія доводить раз і назавжди, що розмір не має значення.

Замість прологу

Після анексії Криму українці, яким таки вдалося вирватись в омріяну відпустку, зустрілися з гострою проблемою: куди тепер вирушати з валізами? Хоча долар катається на американських гірках вгору-вниз-вгору, але ж погрітися під літнім сонечком, поплавати у морській водичці, поїсти рапанів з мідіями хочеться! Європейське узбережжя – дорого, Одеса, Затока, Бердянськ – ціни майже європейські, а умови ніби застрягли у дев’яностих, Єгипет – надто спекотно, а у Туреччині окрім готелю піти нікуди. Здавалося б, єдиний вихід – залишитися у Києві та протирати штанці у чотирьох стінах під кондиціонером. Нудно, але ж дешево та сердито. Проте якщо кілька годин посерфити сайтами різноманітних туристичних компаній, надія на гарну відпустку знову запалає у серці. Туристичні оператори кричать про дешевий та якісний відпочинок у Чорногорії. Але чи не брешуть?

Експерти кажуть

Дар’я Горецька, власниця туристичної агенції «Найчастіше мене питають: а чи варто взагалі проводити відпустку? А куди саме та на скільки днів, щоб відпочити добре, але не дуже дорого? Коли найкраще відвідати Чорногорію? Якщо коротко, то звичайно – варто. Це різноманітна країна, кожен гість неодмінно знайде в ній щось для себе. Якщо ви любите не тільки валятися на пляжі, але і хочете побачити щось нове, при цьому готові трохи пожертвувати комфортним проживанням і харчуванням – Чорногорія обов’язково вам підійде. Інформація про те, що Чорногорія – дуже дешева країна, сильно застаріла. Особливо після нещодавнього різкого стрибка цін на валюту. Але водночас непідйомними ціни теж назвати не можна. Вони просто курортні, трохи вищі, ніж хотілося б».

То де взагалі Чорногорія?

Чорногорія – одна з найстаріших європейських держав, розташованих на Балканському півострові. Ця невелика, але дуже красива країна межує з Албанією, Косово, Сербією, Боснією і Хорватією. Розташування можна назвати ідеальним для туристичного центру, адже Чорногорія знаходиться лише у кількох годинах льоту від Європейських столиць. Щоб переміститися туди з Києва потрібно подолати 1268 км, а це усього дві години у небесному просторі.

Сонце, море, пляж…

Загальна протяжність пляжної лінії в Чорногорії – 73 км. Усі пляжі дуже різні: від дрібного піску на півдні до штучних бетонних платформ на північному заході узбережжя. І всі вони розташовані в затишних, закритих від вітру і хвиль бухтах між крутими скелями.

Пляжі Будви, Бара, Сутоморе, Герцег-Нові пропонують відпочивальникам відмінно розвинену інфраструктуру і дозволяють повністю віддатися сонячному промінню, морській водичці й чистому повітрю, абсолютно забувши про побутові дрібниці.

Можна влаштувати променад уздовж берегової лінії, де на туристів чекає безліч кафе, ресторанів і магазинів, які радо зустрінуть охочих купити сувеніри, випити чашку кави або пообідати.

Гастрономічне турне

Потрапивши до Чорногорії важко не розгубитися серед розмаїття ресторанних закладів, що представляють шедеври балканської гастрономічної культури.

Місцева кухня сформувалася в результаті змішування різних кулінарних традицій, тому перетворилася у дуже самобутнє явище. Велика розмаїтість страв сформувалася

під впливом слов’янських, угорських, німецьких, турецьких і середземноморських, зокрема італійських, традицій.

Характерна риса чорногорської кухні – широке використання всіляких сирів. Традиційну місцеву трапезу неможливо уявити без «качкавалі», «кача маку», «златі бору», «лепського» та «сенічкі», а також без місцевої бринзи з коров’ячого та овечого молока.

Дуже поширені страви з риби та морепродуктів. Популярна юшка «Рібля чорба», далматський гуляш з різних сортів риби, фарширована чорносливом форель, риба в горщику по-охридськи, плов з морепродуктами, запечений у вершках короп «япраке» або «попеко».

На десерт обов’язково потрібно замовити знамениті «пригаліци», тобто, у перекладі, – пончики.

Ремарка

Звичайно, ви можете приїхати лише для невибагливого пляжного відпочинку на березі Адріатичного моря з коротенькими гастрономічними прогулянками у перервах, але щойно ви перетнете кордон – готуйтесь, вас обов’язково затягнуть чудернацькі розваги.

Що робити, коли набридне пектися на сонці?

Країна значно розвинула свої можливості у сфері туризму. За словами місцевих, це відбувається спільними зусиллями можновладців, які вкладають величезні кошти у розвиток різноманітних центрів та туристичних компаній, аби зробити країну більш привабливою для туристів.

Перелік екстремальних (чи майже екстремальних) видів відпочинку – широкий. Можна обрати рафтинг найглибшим каньйоном Європи, що розкинувся над річкою Тара, яку називають «Сльозою Європи» за її надзвичайно чистоту. Чорногорія фантастичне місце для усіх видів гірського відпочинку, адже велика частина ландшафту країни – незаселена гірничо-лісова зона, де, до речі, проживають ледь не останні європейські ведмеді, вовки, та рисі. Дайвінг теж дуже привабливий вид туристичної активності. Звичайно, Чорногорія не має підводних коралових садів Шарм-аль-Шейху, але її прозорі води населяє багато екзотичних видів риб, а дивовижний підводний рельєф доповнює безліч затонулих кораблів. Каякінг, кайт і віндсерфінг, скелелазіння, парапланеризм, верхова їзда – обирати є з чого, чи не так?

Що подивитись?

У Чорногорії є місця, які стали своєрідними візитними картками цією маленької країни.

Безліч можливостей існує для того, щоб урізноманітнити пляжний відпочинок оглядом визначних пам’яток і вивченням величезної кількості об’єктів культурної спадщини в Чорногорії. Деякі з її міст засновані в настільки давні часи, що навіть важко уявити собі, як протікало тоді життя людей.

Середньовічні фортеці та церкви, величні барокові палаци, музеї, наповнені згадками про колишню морську міць, що чудово збереглися, попри роки іноземного панування.

Мініатюрне кам’яне містечко Пераст колись було столицею мореплавців. Його можна повністю обійти за пів години. Містечко вражає своєю архітектурою у стилі венеціанського бароко. Тут збереглись вишукані палаци знатних чорногорських родин.

Але найбільша прикраса цього міста – у відкритому морі. Це два невеликих острови, на яких розташувалися монастир Святого Георгія (IX століття) та храм Богоматері на Рифі (XV століття). Вважається, що остання святиня була зведена місцевими жителями, які створили острів з каменів, на місці, де бачили привид Мадонни з немовлям.

Коли відвідуєш Котор, виникає відчуття, що замість туристичного автобуса ти випадково сів до машини часу. Це місто з традиціями, історією, та неймовірно мальовничими краєвидами. Стара частина міста, побудована в XII-XIV ст., знаходиться під захистом ЮНЕСКО. Тут точно є на що подивитись – затишніні середньовічні вулички, безліч храмів, фортечний мур, що вважається другим за величчю після Великої китайської стіни, неймовірно красива Боко Каторська бухта.

Герцег-Нові – це місто, яке називають ботанічним садом Чорногорії. Воно справді найзеленіше в країні, адже моряки привозили сюди різноманітні рослини з усіх куточків світу.

Національний парк Дурмітор. Приголомшує своїми каньйонами, льодовими озерами, гірськими вершинами. Це справжнє диво природи. Однієї екскурсії явно не вистачить, аби осягнути увесь масштаб і красу цього місця.

Не важливо, скільки днів ви проведете в Монтенегро – однієї поїздки все одно буде замало. У країну захочеться повернутися для того, щоб знову поринути в атмосферу середньовіччя, полюбуватися розкішними яхтами, захопитись краєвидами та відчути чорногорську гостинність.

Катерина Буцхрікідзе