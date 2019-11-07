Не Варшавою єдиною: малі міста Польщі

Перемишль і Замостя: польські міста на один день.

Плануючи подорож до Польщі, хочеться якнайкраще відчути особливості країни. Великі міста вже внесені до списку must-see. Для того, щоб не нудьгувати у мегаполісах увесь час, до плану подорожі можна додати малі міста. Ось гайд по невеликим містам Польщі, які варто відвідати всім туристам.

Перемишль

З України до Перемишля курсує швидкісний поїзд «Інтерсіті» Київ – Львів – Перемишль та нічний Львів – Вроцлав/Варшава. Імовірно, що Перемишль стане першим польським містом, яке ви побачите після проходження кордону. Часто Перемишль – це лише пункт пересадки, з якого можна дібратися вглиб Ресбупліки Польщі. Між потягами може бути 2-3 години вільного часу, іноді й більше. Цього буде вдосталь для знайомства з містом.

Довідка

Перемишль – місто в Підкарпатському воєводстві, за 7 кілометрів від польсько-українського кордону. З X по XIV ст., за винятком кількох коротких періодів, Перемишль був під владою київських та галицьких князів. Населення – 67 728 (за даними Вікіпедії).

Що дивитися

Витрачати гроші на громадський транспорт не доведеться, усі історичні пам’ятки розташовані поряд.

1. Вокзал Перемишль-Головний

Тільки приїхали, а вже натрапили на твір архітектури. Вокзал збудували у 1860 році. Уже через 35 років його перебудували у стилі бароко, коли Перемишль був у складі Королівста Галіції та Лодомерії.

Зали просторі, з високими стелями та чималими люстрами. Із кількох приміщень, лише одне повністю пристосовано до вимог зали очікування: є стільці, табло прибуття та відправлення, вікно для довідок. Вам дуже пощастить знайти вільний стілець. В інших двох залах відпочити після дороги можна на підвіконні або підлозі.

У невеличкому сквері біля вокзалу є лавочки. Якщо місць у приміщенні та бажання гуляти містом немає, виходьте на двір та відпочивайте на свіжому повітрі.

2. Український Народний дім (на розі вулиці Костюшка).

Будинок споруджений українською громадою у 1904 році. Будівництво ініціював український громадський діяч Кормош Теофіл. З 1956 р. майже половину приміщень, включно з театральним залом, орендує Об’єднання українців у Польщі. У 2011 році українська громада міста отримала Акт власності на «Народний дім».

3. Костел святої Марії Магдалини та монастир францисканців.

Споруда розташовується в історичній частині міста, неподалік від Ринку. Костел збудований у стилі бароко у 1754 році. Доведеться трохи відійти або присісти, щоб зробити знімок усієї споруду. На різдвяні свята перед входом до костелу ставлять велику ялинку.

4. Собор святого Івана Хрестителя V.

Розташовується відразу за монастирем францисканців. Собор належить Українській греко-католицькій церкві. Костел доволі високий, тож доведеться знов поміркувати, як вмістити його на знімок.

5. Цетральна площа та прилеглі до неї вулички.

На Ринку розташовуються Міська адміністрація, кав’ярні та невеликий парк. Можна звернути до першої ж прилеглої вулички та трохи поблукати. Не переживайте, загубитися буде складно.

6. Музей історії Перемишля.

Особливі прикмети: пам’ятники поштарям і коням. Музей розташований на головній площі (пл. Ринок, 9). Вартість квитків та графік роботи шукайте на офіційному сайті: http://mnzp.pl/godziny-i-oplaty

Замостя

До Замостя з України не прямують потяги та автобуси. До міста легко дібратися з Любліна через близьке розташування цих населених пунктів). Значно простіше, якщо ви подорожуєте автомобілем: прокладайте свій маршрут так, щоб заїхати в гості до Замостя на декілька годин.

Довідка

Замостя – місто в Люблінському воєводстві, розташоване по дорозі до самого Любліну. У 1992 році «Старе місто Замостя» внесли до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Населення – 66 375 людей (за даними Вікіпедії).

Що дивитися

Замостя – типове польське місто з Ратушею, архітектурно подібне до Любліна або Варшави.

1. Ратуша

Архітектурним символом міста є Ратуша з 52-метровою вежею, виконана у стилі Ренесансу. Теперішнього вигляду пам’ятка набула у XVII віці, після чергової перебудови. У тому ж столітті на вежі з’явився годинник. Відвідувачі міста полюбляють фотографуватися біля сходів до Ратуші, які, до речі, теж збудували не одразу.

2. Ринок та будинки на площі

На центральній площі Старого міста розмістилася не тільки Ратуша. Сам Ринок має форму квадрата, зі сторін якого відходять вісім вулиць. По периметру площі розташовані різнокольорові будиночки, збудовані у стилі бароко у XVII столітті. Вони прикрашені шпилями та статуями міфічних героїв. Знімки з цими спорудами будуть напрочуд яскравими.

3. Фортеця Замостя

Фортечні мури існують з XVI століття. Вони виконували оборонну функцію протягом 300 років. Фортеця втратила своє значення у кінці 19 століття, бо перестала відповідати сучасним на той момент методам ведення війни. Зараз мури лише нагадують про колишню неприступність фортеці.

4. Францисканський костел

Він найбільший у Замості та один з найбільших у Польщі. Будувався у 1637 – 1654-хх роках. У різний час у стінах костелу були військовий склад, казарми, музей та кінотеатр. І лише у 1993 храм повернули францисканцям.

5. 7-й Бастіон

Бастіон зберігся з XIX століття. Зверху укріплення розташовані пушки, до яких можна піднятися та подивитися на місто згори. Потрапити до бастіону можна через площу Ринок та Гродську вулицю.

6. Міський парк.

У Замості можна насолодитися не тільки архітектурою, а й природою. Наприклад, прогулятися у міському парку. Довідники для туристів називають цей парк одним із найгарніших у Польщі. Окрім різноманітних представниуів місцевої флори, тут є бастіон № 4, гарматний вал та залишки мурів. Прогулюватися парком приємно і спекотним літом, і сніжною зимою. Влітку парк можна оглянути з човнів, які плавають по ставку, а взимку пограти в сніжки.

Перемишль та Замостя – міста, в яких приємно не поспішати. Не обов’язково мати перелік пам’яток, які необхідно побачити. У цих містах не виділяйтеся швидкою ходою, а насолоджуйтеся розміреним життям польської провінції.

Під час планування мандрівки пам’ятайте: у неділю та святкові дні вулиці цих міст виглядатимуть порожніми, а магазини, обмінники валют та кав’ярні не працюватимуть.

Євгенія Луценко