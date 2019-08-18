Нідерландська мрія

Нідерланди. Це найбільш контрастна і ліберальна держава Європи. Тут мирно і гармонійно поєднались прекрасна архітектура і легкі наркотики, процвітаюча економіка і вільне кохання, розвинена культура і калейдоскоп народів, релігій і світоглядів. Країна каналів і вітряних млинів, портів і дамб, тюльпанів і кломпів, пива Хайнекен і техніки Філіпс, картин Рембрандта і Ван Гога, сиру гауда і апельсинового бренді. Відвідати цей Вавилон пристрастей XXI століття — “обов’язок” кожного шановного мандрівника.

Подорож в Голландію (чи Нідерланди?)

Поїхати в Голландію завжди хороша ідея. А відвідати Нідерланди? Легко загубитись у назвах. Країна одна, а назви дві. Яку обрати?

За значенням два слова є абсолютно синонімічними між собою. Голландією було прийнято називати лише частину нинішніх Нідерландів — лише 2 провінції. Нідерландами протягом довгого часу звалася значно більша територія. Ту, яку в ХХ столітті назвали Бенілюксом (Бельгія, Нідерланди, Люксембург). Офіційна назва країни — Королівство Нідерланди. Отже, усе, що стосується країни як держави — це, без сумніву, Нідерланди. У перекладі «Нідер» — «нижній», а «ланд» — «земля». Саме з історичних причин назви різнилися. Точно так само, як у ситуації з Англією та Великою Британією.

Весна і квіти

Ніяк не вийде забути про Нідерланди, оскільки серед друзів чи знайомих завжди знайдеться той, хто опублікує в соціальних мережах свою фотографію на тлі поля тюльпанів. Але що роблять з усіма цими квітами, які вирощують на голландських полях, знають не всі. Ні, ці квіти зовсім не продають. Мабуть, комусь буде боляче дізнатись, що в момент, коли всі ці прекрасні квіти доцвітають, їхні бутони зрізають та викидають. Можна побачити великі гори з пелюсток та бутонів як тюльпанів, так і інших квітів.

Але насправді ці поля неймовірної краси та багатої кольорової гами цвітуть лише заради розсади. Цибулини квітів збиратимуть з полів, пакуватимуть і розсилатимуть в різні куточки світу аби вдихнути у них нове життя. У новому місці та з новими людьми.

Села

Щоб познайомитися зі справжньою Голландією, зовсім не потрібно їхати у великі міста.

У віддаленному селі можна вловити нереальну атмосферу й відчути себе іншою людиною. Де ще, прокидаючись зранку, можна побачити молодого кролика, який пробігає повз вашу оселю? Коли біля вашого вікна жували траву десяток поні?

Казковість голландського села не можна описати словами. Ліси, парки, а особливо будинки. Та найважливіше, що є основою цієї атмосфери, — люди, для яких цей чудернацький світ є буденністю. Ці люди виглядають по-справжньому щасливими. Вони вдячні землі, на якій живуть, а земля ця вдячна їм.

Дамби і канали

Велика частина Нідерландів знаходиться нижче рівня моря. Більшість усієї землі, на якій тутешнім фермерам вдається вирощувати не лише квіти, а й культурні рослини —

це звичайний пісок. За допомогою спеціальних систем нідерландцям вдається удобрювати ґрунт і створювати цілі екосистеми, які не лише не шкодять навколишньому середовищу, а й сприяють його розвитку.

Вражаючим є уявлення про те, що людям впродовж розгортання історичних подій вдалось відвоювати свою територію для життя не лише від ворогів, а і захистити її від океану. За допомогою величезної кількості дамб та прорахованої до найменших дрібниць системи водних каналів цілі села та навіть містечка живуть у безпеці, злагодженості та спокої.

Вітряки й екологія

На території Голландії збудовано багато вітроелектростанцій, що забезпечують роботу не лише окремих будівель, а навіть цілих підприємств. А що найцікавіше, при надлишку накопиченої електроенергії з вітряків, власники станцій отримують грошову винагороду. Велику увагу жителі Нідерландів приділяють навколишньому середовищу, а тому сортування сміття для них теж є звичним явищем.

Млини і кломпи

Кломпи – голландське взуття, вирізьблене з цільного бруска дерева. Воно — ще один найвпізнаваніший атрибут Нідерландів. Здавалося б, навіщо людям таке незручне взуття? Проте ті, хто працювали на млинах дуже завдячують саме йому. Справа в тім, що при роботі з важкими кам’яними жорнами та іншим важким і негабаритним начинням потрібно бути дуже обережним аби захистити свої ноги від падіння інструментів на землю. І саме дерев’яне взуття стало найзручнішим способом хоч якось захистити власні стопи. Північне море Деякі ділянки берегової лінії настільки рівні, що припливи і відпливи відбуваються на відстані півтора кілометри.

Нідерланди — країна контрастів, яку можна вивчати дуже багато часу. І якщо почати — зупинитись буде майже неможливо.

Андрій Костюк