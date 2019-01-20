Німецька пунктуальність на Ельбі: секрети Гамбурга

Лісове містечко або Хаммабург — саме так називали в давні часи місто, сьогодні відоме як Гамбург. Це чудо архітектури було побудоване Карлом Великим серед лісів, на річці Ельбі, для оборони від нападників. Відомо, що в кінці XIII століття містечко, тоді ще невеличке, фактично стало незалежним. Цікавим є те, що містом ніколи не правили ні королі, ні князі, тому він і зберіг свою державну незалежність до сьогодні.

Офіційна назва — Вільне й Ганзейське місто Гамбург. Місто навіть має свій девіз: «Свободи, якої досягли до нас наші предки, достойно нехай зберігають нащадки». Попри те, що Гамбург є індустріалізованим містом, він вважається найзеленішим містом Німеччини. Тут стиль industrial переплітається з великою кількістю парків, сквериків та озер. Величезних розмірів бізнес-квартали і сучасні міські будівлі дивним чином оточують себе неймовірними парками. Дуже часто можна почути, як Гамбург називають містом трьох літер «М»: мостів, моряків та мільйонерів. І це все не секрет, адже Гамбург — найбільший порт Німеччини, тому скажена кількість туристів у місті пояснюється цим фактом. А хто знає, що найбільша кількість мостів знаходиться зовсім не у Венеції? Гамбург знову виборює провідні позиції та займає перше місце в Європі за чисельністю мостів, їх тут понад 2300, а у Венеції лише 400! Це дивина й справді, адже площа міста відносно невелика. Уночі місто легко здивує своєї таємничістю й навіть розбещеністю. Воно ніби змінює своє обличчя протягом дня. Найбільш бурхливо життя вирує у знаменитому кварталі «червоних ліхтарів» — на вулиці Репербане. Тут є все: дискотеки, бари, казино, еротичні шоу та кабаре. Проте це ніяк не заважає місту бути абсолютно безпечним для туристів.

Цікавинки історії

Близько 14 000 років до нашої ери територія сучасного Гамбурга була заселена мисливцями кам’яного віку, які прийшли сюди слідом за північними оленями! 1189 рік — «Охоронна грамота» Фрідріха Барбаросса, за якою Гамбургу надали ряд привілеїв: кораблебудування та дозвіл на риболовлю вздовж усієї Ельби. Але трапився конфуз: документ виявися фальшивкою. 1588 рік — у Гамбурзі відкривається перша в Німеччині біржа! 18 століття — завдяки розвинутій торгівлі Гамбург перетворюється на портове місто світового значення. 1842 рік — «Велика пожежа» знищує третю частину Гамбурга. 1892 рік — епідемія холери забирає життя більше 8 тисяч людей.

Що подивитися з «незатертих» місць?

«Галерея сучасності»

Тут можна побачити витвори мистецтва 1950 року, наприклад, поп-арт, концептуальне мистецтво, мінімалізм, відеоарт, тощо. Також для охочих до читання тут є чудова книжкова крамниця. Як додаток, з останнього поверху будівлі галереї можна помилуватися чудовою панорамою міста.

Башта церкви Святого Петра

Одна з 5 найголовніших церков Гамбурга, до того ж, найстаріша (1342 року). Той, хто полюбляє фізичні вправи та цінує красу, може піднятися на 132 м сходами башти, яких 544! Найбільш витривалих чекає кава й пиріжки в церковному кафе.

Малий Альстер

Набережна біля Альстера (озеро) — чудовий спосіб відпочити. Крім неймовірних краєвидів міста, ви зможете побачити лебедів та качок, яких тут годують прямо з рук.

Церква-меморіал Святого Миколая

У часи Великої пожежі церква повністю згоріла. Після часткового відновлення в часи Другої світової війни її знову зруйнували. Сьогодні від церкви лишилися башта, 147 метрів висотою, та частина зовнішньої стіни. Кожен охочий може піднятися на дзвіницю башти на скляному ліфті.

Світ сліпих «Діалог у темряві»

Для тих, хто любить більш нетиповий відпочинок, є шанс відчути себе сліпим на 90 хвилин. Більш як 40 незрячих будуть слугувати гідами у «їхньому світі», світі без світла і візуальної інформації. Також охочі можуть повечеряти у цілковитій темряві.

Думка експерта

«Гамбург чудово підходить для тих, хто любить активний відпочинок, який містить у собі як культурну програму, так і розважальну. Місто є відносно дешевим, середня вартість, наприклад, обіду складає близько 10 євро, що є абсолютно допустимим. Цей туристичний напрямок в Україні не користується популярністю через недостатню «брендованість» таких турів. Але я можу сказати, що активній молоді це місто буде до вподоби. Тут не потрібно брати в оренду авто, адже пішки можна значно більше побачити. Користується популярністю екскурсія містом з GPS. Все, що для цього необхідно — оренда спеціального GPS пристрою з вбудованим аудіо- і відеоплеєром. Коштує таке задоволення приблизно 8 євро, але за ці гроші ви фактично отримуєте комплексну екскурсію містом», — ділиться директор туристичної агенції Оксана.

Не варто боятися експериментів, тому сміливо вирушайте кудись, де не була більша частина ваших знайомих. Відкривайте нове й подорожуйте!

Касян Марія