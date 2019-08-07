Подорож за Босхом

Чи перетнули б ви кордон тільки заради мистецтва? Чи відвідали б ви іншу країну, просто щоб побачити лише одну картину? Зайти до музею, стати перед нею й не відходити декілька годин.

Хтось їде до Іспанії подивитися кориду, хтось — архітектуру Гауді в Барселоні. А ми пропонуємо вам з’їздити до Мадрида на зустріч з Ієронімом Босхом. Точніше, з його найвідомішим шедевром , триптихом «Сад земних насолод».



Чому ви маєте це побачити?

Ця картинка приховує в собі багато таємниць. Її справедливо називають найбільшою загадкою живопису. Мистецтвознавці припускають: у першу чергу Босх хотів, щоб наступні покоління розгадали його самого.

Що на поверхні?

Ієронім Босх – один з найвеличніших представників Північного Відродження. Його відданим прихильником був король Іспанії Філіп II Габсбург. Сам митець походив з родини спадкових художників та вважався ревним католиком.

Але кому цікаво, коли геній такий простий та зрозумілий?

Що ж він приховував?

Існує версія, що художник ніколи не був глибоко віруючим католиком. Навпаки – він дотримувався єретичних переконань і навіть належав до секти катарів. Вони вважали, що старозавітний Єгова, творець матеріальної всесвіту, насправді Князь Темряви. Отже, вся матерія — зло. Душі обдурених ним ангелів впали з духовного світу на землю. Одні стали демонами, інші, у яких є ще шанс на порятунок, опинилися в тілах людей. Катари відкидали вчення та обряди католиків і називали все це створенням диявола.

Таку гіпотезу щодо поглядів художника висунула Лінда Харріс, дослідниця його творчості. Вона переконана: у лівій стулці триптиха Босх зобразив Едем в дні створення перших людей, коли душі ангелів потрапили в пастку нашого смертного тіла. Центральна частина, на думку Харріс, — той же Едем, але теперішнього часу. Там демони спокушають колишніх ангелів земними спокусам, щоб вони забули про духовний світ і знову захотіли втілитися в матеріальному. Права стулка — це пекло, куди після Страшного суду потраплять усі, хто не зумів розірвати ланцюг перероджень.

Кожен з нас може висунути свою теорію після відвідин музею Прадо. І в решті-решт трактувати зображене по-своєму. Без сумніву, щоб зрозуміти цю картину треба як слід придивитися. Лінда Харріс провела не одну годину біля триптиха й виокремила 10 найважливіших елементів.

1. Христос. Ісуса катари вважали антагоністом Князя Темряви, Спасителем, який нагадує занепалим душам про духовний світ і допомагає їм вибратися з пут матеріального. Зазвичай вважається, що на лівій стулці триптиха Босх зобразив як Бог являє Адаму створену з ребра Єву, але дослідниця вважає, що художник написав Христа, який застережує Адама від земних спокус, втілення яких — перша жінка.

2. Кішка з мишею. Звірятко, що потрапив в зуби до хижака, — натяк на душі, що опинилися в пастці матеріального світу.

3. Сова. Хижий нічний птах, присутній на більшості картин Босха, — це Князь Тьми, що спостерігає, як люди знову і знову потрапляють в його тенета.

4. Фонтан духовної смерті. Пародія на фонтан живої води, образ з християнської іконографії Едему. Вода джерела символізувала порятунок людства вірою, обряди хрещення й причастя. Катари відкидали ритуали фальшивої, на їхню думку, релігії, які ще міцніше зв’язують душі з матерією. На картині Босха в фонтан вбудована сфера — символ миру. З неї визирає підступний творець Всесвіту в образі сови.

5. Люди. Амурні забави безтурботних грішників на лоні природи, як вважає фахівець з творчості Босха Вальтер Бозінг, — натяк на популярний у ті часи куртуазний сюжет «сад любові». Але катар побачить тут душі, що віддаються ницим плотських задоволень в ілюзорному «раю».

6. Перлина. У вченні катарів і їхніх ідейних попередників манихєєв вона символізувала душу, світлоносне ядро з духовного світу, збережене занепалим ангелом і на землі. З множенням числа людей ці душі ділилися, все більше занурюючись в матерію, тому Босх зобразив перлини розсипаними в бруді.

7.Музичні інструменти. Італійський історик мистецтва Федеріко Дзери вважав, що художник помістив їх у пекло, оскільки вираз «тілесна музика» був добре знайомий людям того часу і означав хтивість. Катари ж вважали хіть найгіршим з гріхів ще й тому, що через неї народжуються нові люди — бранці матеріального світу.

8.Полуниця. Мистецтвознавець Олена Ігумнова зазначає, що за часів Босха ця ягода вважалася плодом, що манить, не даруючи справжнього смаку. Тому полнуця символізувала ілюзорні задоволення. На картині також безліч і інших ягід і плодів — усі вони описують земні спокуси.

9.Хоровод вершників. Лінда Харріс вважає, що він символізує коло перевтілень, у яке потрапили душі через земні пристрасті.

10. Древо смерті. Воно складається з предметів, що символізують тлінну земну оболонку, — висохлого дерева й порожньої шкарлупи. У Босха це рослина-монстр, що уособлює справжню сутність матеріального світу, розкриту Страшним судом.

Луїза Ломая