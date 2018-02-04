Ціна життя – селфі

Деякі люди від нестачі уваги або просто нудьги починають займатися різними речами. Хтось захоплюється синхронним ліпленням, хтось практикує стрибки в ширину або фігурне катання на санях. Дехто пізнає філософію сходу і теорію існування в тілі містичної енергії кундаліні. А є окремий вид людей, які «знайшли себе» у самомилуванні. Вони фотографують самого себе самим собою, по-іншому – селфі.

Саме такі висновки зробили експерти американської психіатричної асоціації. Психіатри визначають цю недугу як обсесивно-компульсивну манію, для якої характерне постійне бажання фотографувати себе і розміщувати знімки в соц. мережах. Приводом для занепокоєння страв дев’ятнадцятирічний Денні Боуменc. Зробивши більше 200 знімків за півгодини, хлопець вирішив, що жоден з них йому не подобається, зробити ідеальний автопортрет йому не вдалося, і наковтався снодійного. Денні вдалося врятувати. Лікарям стало не до жартів, коли, отямившись, хлопець почав проявляти агресію та панікувати. Юнак хвилювався, що на наступному фото буде виглядати непривабливо. Парубок досі проходить курс реабілітації, щоб побороти свою залежність, і обходитися без телефону з камерою.

Психологи стверджують, що захоплення «Селфі» – це така ж залежність, як наркоманія чи алкоголізм. «Селфізм» може позбавити вас друзів, навчання, здоров’я і навіть життя. Залежність розвивається поступово. Кожен «лайк» під фото сприймається автором як успіх, а його відсутність – поразка.

Звичайне фото на фоні килима вже не «то», таким нікого не здивувати. Аудиторія потребує «свіжого м’яса», а в гонитві за лайками в Instagram селфі-мани готові на все. Навіть якщо ціна такому – власне життя.

Причина смерті – селфі. Мотиви – зробити унікальний автопортрет і потім розмістити фото на Facebook. Сміх і гріх, інакше не скажеш.

Анна Урсу – 18-річна румунська дівчина. Заради фото разом з подругою забралися на дах потягу, розмістилися зручніше, і для «вражаючого» ефекту Анна вирішила підняти ногу. В результаті – нога потрапила в підвісний кабель лінії електропередач. Дівчина померла в лікарні з опіками 50 відсотків тіла.

Рамон Гонсалес – репер з Пуерто-Рико. Юнак, їдучи на байку, вирішив зафіксувати цей «історичний момент» і зробити селфі. В результаті Рамон не впорався з управлінням, байк вилетів на зустрічну смугу та зіштовхнувся з автомобілем. Через дві години хлопець помер у Нью-Йоркському шпиталі.

Страхові експерти компанії Confused.com проанкетували більше 2 тис. водіїв. З’ясувалося, що десята частина регулярно робить «Селфі» прямо за кермом під час водіння. Теги, які при цьому водії прикріпляють до свої автопортретів, приголомшують:

#bored («нудно») – як може бути нудно за кермом, картинка постійно змінюється, тільки і встигай реагувати.

#dangerous («небезпечно») – мабуть, це тег чоловіка, дівчина якого веде машину.

#LuckyWeDidntCrash («на щастя, ми не розбилися») – ура, ура, це потім обов’язково потрібно відсвяткувати у ресторані.

#LookMeNoHands («подивіться, я їду без рук») – таке краще практикувати тільки за кермом велосипеда, падати ближче та менш травматично.

Від селфі в цьому році померло більше людей, ніж від нападу акул. Про це пише американське видання «Mashable». Журналісти підрахували, що в 2015 році вже загинуло 12 любителів фотографувати себе. У той же час від нападу акул у всьому світі померло 8 чоловік.

Нагадаю, нещодавно спроби зробити «фото року» на поїзді в один день вбили двох молодих киян. Трагедії сталися в різний час і в різних районах Києва, але обидва хлопця загинули від сильного удару струмом.

Селфі-палки, селфі-туфлі, селфі-ложки – взагалі за межами добра та зла. Якщо перші дві назви ще можна адекватно аргументувати, наприклад: палка – дозволяє в більшому обсязі охопити локацію і лице фотолюбителів. Туфлі для селфі – взагалі першоквітневий жарт американської компанії «Miz Mooz», то з ложкою що робити? Американська компанія сухих сніданків «Cinnamon Toast Crunch» винайшла монопод з ложкою на одному кінці і кріпленням для гаджета на іншому. Довжиною це «чудо» у 76 сантиметрів. «Королі маркетингу» зазначають, що отримати селфі-палку-ложку можна абсолютно безкоштовно, треба тільки замовити їх продукцію. “Пройшли ті дні, коли ви їли, а ваші друзі не знали про це”, – зазначено у рекламному ролику.

У Венеції забороняється їсти бутерброди на пішохідних переходах. На Алясці не можна розглядати лосів з літака (шкода, це було моє улюблене заняття на канікулах). У Алабамі – керувати машиною з зав’язаними очима. А в 9 країнах світу відмовили у можливості робити селфі: на головних площах Лондона, пляжах Франції, у Саудівській Аравії під час хаджа (паломництво святими мусульманськими місцями), у зоопарках Нью-Йорку, на тенісних турнірах в Австралії тощо. Уряд цих держав наклав вето на селфі з метою збереження здоров’я громадян та недоторканності архітектурних пам’яток. Ігнорування цього правила переважно карається штрафом.

Топ-діва накладних вій Кім Кардашьян випустила книгу під назвою «Selfish». Світська левиця вирішила позбавити публіку тексту і впустити читачів у світ власних портретів. Посібник професора Кім Кардашьян по «селфіведенню» вміщує цілих 352 сторінки.

Британський візажист Джордан Джеймс Парк витратив 150 тис.доларів на пластичні операції, щоб хоч трішки бути схожим на свого кумира – Кім Кардашьян. Мабуть, надихнувся її книжкою. Хлопець зробив близько 50 косметичних операцій. Серед яких збільшення губ, татуаж брів, зміна розрізу очей, лазерна епіляцію обличчя,та плазмоліфтинг (ін’єкції власної крові в шкіру) .

З появою фронтальної камери у пластичних хірургів помітно додалося роботи. Завдяки селфі у лікарів попит на їх послуги збільшився на 25% за останні 2 роки, повідомляють європейські та американські дослідження. Американський лікар Сем Різк зазначає, що зокрема потреба пересадки волосся збільшилася на 7%, ринопластики – 10%, а блефаропластики (підтяжка повік) на 6 %.

Тріана Лавей – жителька Лос-Анджелесу, наважилася на три пластичні операції заради вдалого селфі. 38-річна жінка витратила п’ятнадцять тисяч доларів, для вдалого фотознімку. Вона змінила форму підборіддя, носа і обличчя. Тепер Тріана називає себе «вдало відфотошопленою» і абсолютно задоволена своє зовнішністю.

За кожною фотографією величної жінки стоїть ще 147 фотографій, на яких велична жінка невдало вийшла. У випадку Єви Холланд за нею стояла труна з померлим чоловіком. Мешканка штату Огайо разом з дітьми зробила фотознімок на тлі покійного батька сімейства, який передозувався наркотиками. При цьому вдова та діти посміхаються на всі 32, і виглядають вельми задоволеними. Селфі-диковинка вмить облетіла всі простори інтернету та викликала обурення серед користувачів. За словами Єви, вона хотіла показати усім, яку смертельну небезпеку приховують у собі наркотичні речовини. У цей момент «Капітан очевидність» нервово закурив в сторонці.

Робити селфі чи не робити – особиста справа кожного. Головне – фатально не заразитися цією лихоманкою. Всім «пю».

Юлія Кулик