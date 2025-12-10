Оман – перлина Аравійського півострова для мандрівників

Оман – це одна з найколоритніших і водночас найспокійніша країна Близького Сходу. Тут немає надмірного блиску й хмарочосів, як у сусідніх країнах, натомість є автентична арабська культура, пейзажі, привітні люди та старовинні традиції, які зберігаються століттями. Саме тому Оман називають перлиною Аравійського півострова — країною, яка дарує справжні емоції, а не штучні декорації.



Пропонуємо ознайомитися з топовими місцями, які варто відвідати, якщо ви плануєте подорож до цього східного скарбу.

Маскат

Столиця Оману зачаровує білосніжною архітектурою, м’яким морським бризом і атмосферою спокою. Маскат поєднує сучасність і традиції, зберігаючи власну стриману елегантність. Тут варто прогулятися набережною Муттрах, відвідати величну мечеть султана Кабуса, дослідити колоритні ринки з прянощами й виробами ремісників. Місто створює відчуття гармонії, дозволяючи пізнавати країну без поспіху.

Пустеля Вахіба Сендс

Безкінечні золоті дюни створюють справжній пейзаж казок «Тисячі й однієї ночі». Це місце для тих, хто хоче відчути масштабність Аравійської пустелі та тишу, яка поглинає всі думки. У Вахіба Сендс можна покататися на джипах по дюнах, зустріти захід сонця, який забарвлює пісок у мідні й рожеві відтінки, та заночувати у кемпінгу під відкритим небом.

Форт Нізва

Нізва колись була столицею Оману і досі зберігає дух минулих століть. Головна окраса міста – форт із масивною круглою вежею, звідки відкриваються панорамні краєвиди на фінікові оази та гірські хребти. Поруч працює знаменитий ринок, де продають ювелірні вироби, спеції та ремісничі товари. Нізва – місто, у якому історія відчувається в кожному кроці.

Острів Масіра

Найменш відомий, але один із найцікавіших куточків Оману. Масіра приваблює мандрівників дикими пляжами, сильними вітрами та спокійною ізоляцією. Це рай для кайтсерфінгу та місце, де можна побачити морських черепах. Острів зберіг природну первозданність і є чудовою локацією для тих, хто прагне тиші та унікальних морських пейзажів.

Оман вражає різноманіттям пейзажів і гармонійним поєднанням природи, історії та культури. Від тихих вуличок Маската до безкраїх дюн Вахіба Сендс, від стародавнього форту Нізви до диких пляжів острова Масіра – кожна локація відкриває інший бік країни. Це напрямок для тих, хто цінує автентичність, спокій і справжні враження. Подорож до Оману дарує відчуття – без зайвої метушні, у ритмі, що дозволяє по-справжньому відчути дух Аравійського півострова.

Анастасія Олешко

(Головне фото:millionfacts.com.ua)