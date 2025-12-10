Гастрономічна Полтава: 4 перевірених локацій

Полтава давно відома не лише своїми історичними місцями, а й особливою гастрономічною культурою. Тут поєднується автентичність української кухні, сучасний підхід до страв і щира гостинність. Куди б ви не завітали – у центр міста чи на затишні вулиці околиць – Полтава пригощає щедро та смачно.

Ресторан «Диканька»

«Диканька» – це атмосфера українського села з традиційною кухнею, фольклорними мотивами та домашнім затишком. Інтер’єр оформлений у стилі етно-оселі з дерев’яними столами, вишиванки, глиняний посуд. Акуратні деталі створюють враження, ніби ви опинилися в гостях у самої Солохи.

Меню побудоване на класиці української кухні – вареники, борщ із пампушками, деруни, печеня, банош. Порції щедрі, смак – «як удома». Особливо рекомендують галушки – пухкі та ніжні, саме такі, які прославили Полтаву.

Орієнтовні ціни: борщ – 165 грн, деруни – 155 грн, порція галушок – 180 грн.

«Beef Pizza & Grill»

Цей заклад – знахідка для всіх, хто любить сучасну кухню, якісне м’ясо та атмосферу урбаністичного простору. «Beef Pizza & Grill» вирізняється стильним інтер’єром, відкритою кухнею та великим вибором страв, де головну роль відіграє м’ясо.

Тут подають соковиті стейки, бургери, ребра та, звісно, піцу — тонку, із хрумким бортиком, приготовлену у печі. Заклад популярний серед молоді завдяки сучасному формату.

Орієнтовні ціни: піца – 298 – 372 грн, бургер — 384 грн, стейк – від 258 грн за 100г., салат Цезар – 336 грн.

«G.Coffee»

«G.Coffee» – це місце, яке полтавці давно полюбили за затишок і відмінну каву. Тут відчувається атмосфера сучасної європейської кав’ярні з мінімалістичний стиль, теплим світлом, приємною музикою. Це пр Також славиться своїми бельгійськими вафлями. Їх подають свіжими, хрусткими зовні та м’якими всередині. Саме вафлі стали однією з фірмових страв, які рекомендують гості та постійні відвідувачі.

Орієнтовні ціни: капучино –79 грн, вафлі –169-199, чізкейк – 148 грн.

«Полтавські галушки»

Це кафе, що стало гастрономічною візитівкою міста. «Полтавські галушка» спеціалізується на локальній кухні й передає суть полтавських традицій у кожній страві. Інтер’єр стилизований під сучасний, що робить атмосферу невимушеною й приємною.

Головна страва – звісно ж, галушки фірмові та з курко. Також у меню є борщ, вареники, м’ясні страви. Порції – щедрі.

Орієнтовні ціни: галушки – 78–106 грн, вареники – 60 грн, борщ –75 грн.

Полтава — це місто, де їжа стає частиною вражень. Від традиційних галушок і домашніх страв до сучасних форматів і стильних кав’ярень – тут легко знайти місце, яке зачепить саме ваш смак. Полтавська гастрономічна культура поєднує щедрість, автентичність і комфорт, створюючи атмосферу, в якій хочеться затриматися довше.

Подорожуючи Полтавою, обов’язково дайте шанс місцевим ресторанам і кав’ярням — вони відкриють для вас душу міста так само яскраво, як і його історичні пам’ятки. І, можливо, саме ці смаки стануть причиною повернутися сюди знову.

Анастасія Олешко

(Головне фото: poltava-future.com.ua)