9 порад для тих, хто збирається в Корею

Айдоли,«гангам стайл», дорами, ресторани (де їдять собак). Не забагато натяків на країну, про яку ми поговоримо? Ну, якщо Ви досі не здогадалися, то востаннє наведу Вас на правильну думку: її найближчий сусід — це остання у світі країна із тоталітарним режимом. Хух, правильно, мова йде про Південну Корею. А саме про те, що Вам потрібно туди з собою взяти.

Це дійсно важлива тема, бо українці зазвичай їздять у Європу подорожувати, у Єгипет/Туреччину відпочивати, ну максимум до Америки на «Work and travel», але Азія інакша. Це ніби інша планета, де все, — від клімату до людей — абсолютно відрізняється.

Свою подорож ми розпочнемо із пакування валізи.

Розмір валізи

Як не дивно, але справді, що Ви із собою візьмете залежить від придбаного квитка. Якщо Ви купили квиток на лоукостер (найдешевший варіант), то Вам можна із собою взяти лише ручну поклажу, а не валізу. На борт літака дозволяється брати ручну поклажу вагою не більше 8 кг і розміром не більше 55 см у висоту, 35 см в ширину і 25 см в глибину, включаючи ручки, бічні кишені і коліщатка. І зауважте, що додому Ви будете летіти із нею ж. Можна узяти дорожчі квитки із включеним багажем, якщо Ви не переживете повернення без сувенірів.

Акцент на пору року

Час із кінця вересня і до початку листопада вважається найкращим для відвідин Кореї. У корейській мові навіть термін спеціальний є — танпхун (осіннє листя, осінні фарби). У вересні температура сягає позначки вище 20 градусів за Цельсієм, тому Вам може знадобитись літній одяг: легкі сукні, футболки, шорти. Але не варто забувати, що країна знаходиться серед гір, тому у валізі обов’язково мають лежати декілька теплих светрів та бажано одна пара штанів. Можливо і не згодяться, але краще перестрахуватися.

Ліки

У всі подорожі варто брати із собою аптечку. Але це питання особливо гостре при візиті до Кореї через те, що без страхування вам жоден лікар не випише рецепт на ліки. І навіть якщо Ви захочете їх купити, то зможете за таку суму, що Вам і не снилося. Варто брати щось від печії та застудних захворювань. Їжа там дуже гостра, а ще постійні вітри, тож навіть на осінньому теплому сонечку можна занедужати.

Із техніки

Вам буде досить одного смартфона — дивімося правді у вічі. Ніхто на відпочинку не працює/не виконує домашні завдання і, взагалі, — сучасні телефони замінюють ноутбуки. Хочете постійно хвилюватись, чи Ваше «Яблучко» в надійному місці і чи його ніхто не поцупив — беріть. Але це марна трата нервів і фізичних сил, бо ж Вам із ним тягатися.

Із їжі

Беріть крупи швидкого приготування та щось із молочного, що довго простоїть і не скисне. Можете прихопити батончики — швидко, поживно і смачно.

Якщо ви палите

Варто запастися цигарками, бо там вони недешеві.

Щодо взуття

Кросівки. Корея хоч і не велика країна, але там на кожен квадратний кілометр по десятку цікавих пам’яток, театрів та арт-об’єктів, тож ходити Ви точно будете багато.

Гроші

У Кореї всюди, навіть в найзагубленіших місцинах Ви знайдете термінал, тому одна картка і декілька купюр в доларах — і більше нічого не треба.

Наостанок

Звільніть трохи місця у валізі для нових покупок. Повірте, Вам захочеться викинути всі свої речі, щоб замість них покласти альбоми BTS, комікси, косметику та одяг.

Тож мандруйте, насолоджуйтеся життям і знайте, що Азія завжди відкриє двері перед тим, хто до неї готовий і головне — поважає її закони та традиції.

Анна Удовенко