Амстердам – місто, де ти вільний

Подорожуємо Європою разом із Полароїдом. Місце прибуття – Амстердам. Це місто, у якому велосипедист завжди правий, скрізь ростуть тюліпки і пахне радістю.

Місто

Амстердам пронизаний каналами. Щоб не заблукати, потрібна карта. Її можна безкоштовно взяти, наприклад, у “Diamond shop’ах”. Це такі магазини, в яких показують, як із алмаза роблять діамант, а потім, звісно, пропонують їх купити. Така “екскурсія” зазвичай безкоштовна. Та ще й карту отримаєте. Один із магазинів є біля музея Ван Гога.

Звідси можна і почати свою подорож містом. Ліворуч від музею – величезний напис “I amsterdam”, поруч з яким усі так люблять фотографуватися. До центрального вокзалу пішки можна дійти за 30 хвилин, якщо йти без зупинки. Та це майже нереально. На шляху вас зупинятимуть будинки, площі, магазини, музеї, парки і, звісно, дивовижні люди. Факт: Прапор Амстердаму – це три білих хрести на чорному фоні. Стильно. Екскурсоводи люблять розповідати про те, що це хрести Святого Андрія, які символізують доблесть, твердість та милосердя міста. Або три небезпеки для міста: воду, вогонь та епідемії. Але насправді ніхто достеменно не знає, чому такі кольори і чому хрестів саме три. Прапор, до речі, цікаво перегукується із рухом стрейтеджерів (http://uk.wikipedia.org/wiki/Straight_edge), символом яких є саме такі хрести.

Бережи велосипед змолоду

Якщо ви вперше в Амстердамі – ні у якому разі не ходіть по червоних велосипедних доріжках. Смертельно. Якщо вас зіб’ють, то ви заплатите штраф, та ще й компенсуватимете пошкодження залізного коня. Тож краще цим містом їздити, а не ходити.

Прокат коштує приблизно 10 євро на день.

Але будьте уважні – найбільше в Амстердамі крадуть саме велосипеди. 30% цих крадіжок – заради грошей, усі інші – це ті, у кого вже вкрали велосипед, і їм треба доїхати додому. Після цього велосипед викидають у канал.

У кого алергія на квіти – далі не читати

Недарма Нідерланди називають країною квітів. Тут справді скрізь ростуть тюльпани, жоржини і нарциси. Придбати цибулинки можна на квітковому ринку. Зараз це місце здебільшого туристичне, хоча раніше тут справді був центр торгівлі квітами. Можна купити цибулинки легендарного чорного тюльпану. Але не ведіться на провокації: квітки насправді не чорні, радше темно-фіолетові.

Якщо квітів в Амстердамі вам замало, то варто поїхати до парку Кейкенхоф. Він розташований недалеко від столиці. Квиток на потяг або автобус коштуватиме приблизно 15 євро, ще 15 за вхід – і ви зможете побачити близько семи мільйонів тюльпанів та гіацинтів. Приїжджати сюди краще посеред весни.

Гроші підуть – враження залишаться

В Амстердамі усе недешеве – але хто шукає, той знайде. На площі Ватерлоу є барахолка. Щодня тут виставляють старі речі на продаж. Тут можна придбати джинси за 5 євро, старі листівки за 1 євро, прикраси, скарбнички ручної роботи за 4 євро, і навіть сир. Тож якщо у вас бюджетна поїздка – обов’язково ідіть сюди за подарунками.

На їжу можна втратити багато грошей. Вечеря на двох у ресторанчику недалеко від Опери буде коштувати близько 40Є. Зате який краєвид!

Якщо ви хочете щось швиденько з’їсти – забудьте про Макдональдс. Тут є чудовий місцевий фаст-фуд. МАФ знаходиться недалеко від квіткового ринку. Тут подають сендвічі із оселедцем, копченим вугрем, крабом та іншими морепродуктами. Взагалі оселедець – це традиційний нідерланський делікатес. Зазвичай він із цибулькою та маринованими огірками. Коштуватиме така страва приблизно 4 євро. Також тут багато сирних крамничок. Заходьте у кожний і дегустуйте. Обійшовши 4 таких магазини, можна заморити черв’ячка;)

Небо над головою

Зазвичай місто можна впізнати за безпритульними. У Празі, наприклад, для них є цілий квартал. У Парижі безхатченки інтелігентні – лежать на матратцах та читають книжки. А от в Амстердамі ви їх не побачите. Дуже рідко вони сплять на лавках, у парках та на вокзалі. Адже тут спати на вулиці заборонено . Тому часто безпритульні просять гроші на ночівлю або йдуть до притулків. За офіційними даними, в Амстердамі близько 1600 безхатченків з 800 тисяч населення. Небагато.

Радість in the air

Тут справді пахне радістю. І справа навіть не в тому, що половина людей в Амстердамі накурені. Просто це настільки вільне місто, що сумувати просто не виходить. Якщо ви втомилися, просто ляжте на зелену траву, по якій можна ходити/стрибати/бігати, на відміну від київських “по газону не ходити”. Якщо вам цього мало – посілкуйтеся з людьми “за жизнь” – вони розкажуть вам багато цікавого про своє місто і точно піднімуть настрій.

Але якщо і цього замало – то варто зайти в Coffeshop. Так, це саме те місце, де можна викурити косячок за філіжанкою кави. Атмосфера у таких закладах буває різною. Іноді вони схожі на притони, але зазвичай це – атмосферне, спокійне місце, в якому, до речі, не можна палити цигарок і вживати алкоголю. Один із таких кофішопів – “Dampkring”. Саме тут знімали епізод із фільму “Дванадцять друзів Оушена”. Подейкують, що й після зйомок сюди часто приходив Бред Піт на філіжанку кави.

За законами Нідерландів, можна мати при собі не більше 5 грамів. Продаж марихуани в несанкціонованих місцях заборонений – щоб ви не подумали, що траву можна купити на кожному кроці. Схожа ситуація і з проституцією. Офіційна і дозволена ця робота лише на вулиці червоних ліхтарів. Тут дивний симбіоз церков та розпусти – адже саме в цьому кварталі найбільше скупчення усіляких місіонерських та церковних закладів. За словами місцевих – це тому, що тут найбільш “диявольське місце міста”. Дівчата стоять за склом у кімнатах під червоним світлом. Якщо ти хочеш провести час з однією з них – то заходиш усередину і зачиняєш двері.

Також в Амстердамі багато цікавих магазинів. Наприклад, магазин презервативів, гей-секшопи, смартшопи. Із цих слів скоріше за все невідомим для вас є останнє. Smartshop – це магазин, у якому можна придбати усе для куріння та вирощування марихуани. А ще тут тут продають галюциногенні трюфелі. Не соромтеся запитати у продавця, що вам краще взяти, якщо ви все-таки наважитесь. Зазвичай це привітні люди, яким байдуже, вперше ви курите/їсте чи ні, вони порадять вам найкраще.

А взагалі, найкращий варіант – це насолоджуватися містом, плавати по каналу на човнику (8 євро за екскурсію), ходити в музеї, їсти сир та вафлі, фотографувати і валятися в траві. Амстердам – це місто, у якому ви вільні.

Олена Іщенко



