Буда і Пешт – маленька екскурсія великим містом

Будапешт – старовинне і водночас модерне місто. До найпопулярніших його пам’яток належать: Ланцюговий міст, Будайський замок, Рибальській бастіон, будівля Парламенту, Базилік Святого Іштвана, а також купальні з термальними водами.

Безумовно, знайомство з Будапештом цікаво почати з огляду міста з високої точки.

Піднятися до Будайського замку найкраще старовинним фунікулером або пішки звивистою дорогою. Нагорі слід оглянути замок та його околиці, а потім помилуватися краєвидами міста згори. Якщо зголоднієте, скуштуйте кюртош-калач – ароматну традиційну випічку. Випікається калач на дерев’яній качалці, у спеціальній пічці. Готова здоба обкачується різними солодкими посипками на вибір, але найчастіше – корицею та цукром. Ситно та недорого.

Після такого перекусу з’являться сили продовжувати подорож. Поруч із замком знаходиться Рибальський бастіон – казкова, незвичайна архітектурна споруда, розташована на Кріпосному пагорбі у Буді.

Цей архітектурний комплекс включає в себе широку галерею протяжністю 140 метрів. Бастіон був збудований у 1895-1902 роках, після об’єднання Буди і Пешта, під час стрімкого розвитку міста. З галереї бастіону відкривається чудовий вид на Дунай, величну будівлю угорського парламенту, Базиліку Святого Іштвана і майже весь Пешт.

Будівля парламенту (Орсагаз) – візитівка Будапешту. ЇЇ було збудовано в неоготичному стилі у період між 1884-1902 роками. Фасад споруди прикрашають знатні статуї угорських правителів і володарів Трансильванії.

Інтер’єри будівлі щедро оздоблені, мають пишний декор у середньовічному стилі, зокрема, з використанням мозаїк, панно, вітражів тощо. Також щодня на площі біля парламенту проходить зміна караулу, звісно це не схоже на Лондонський варіант, проте захоплює не менше.

Доволі нагулявшись містом, варто й відпочити – найкращий варіант поніжитися в купальнях.

Є декілька варіантів. Перший – піти до термальних ванн, а саме до термального лікувально-оздоровчого купального комплексу «Сечені» поблизу Площі Героїв. Всього на території 18 купалень, температура води досягає 40 градусів за Цельсієм.

Другий варіант – купальня «Рудаш», побудувана турками в 1550 році або коштовно оздоблені купальні Гелерта.

Найвідоміші місця для вечірніх посиденьок – площі Ержибет та Ференца Деака.

Тут дуже багато закладів, де можна і повечеряти, і спробувати традиційний угорський напій – палінку.

Коли хочеться провести вечір у неформальній атмосфері з драйвовою музикою – вирушайте в один із будапештських барів. Культове хіпстерське місце – руїн-паб Szimpla Kert .

І це лише міні-екскурсія, в місті ще є неймовірна кількість дивовижних, старовинних, нестандартних та просто цікавих місць, варто лише приїхати та поринути в енергетику міста.

Марія Бризгалова