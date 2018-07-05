Бюджетна екзотика

Де відпочити влітку? Куди поїхати? Ці питання турбують кожного, хто вже неодноразово був у Туреччині, Єгипті та країнах Європи. Душа бажає чогось екзотичного. Тож, якщо ви прагнете отримати вражень на роки вперед, а після відпустки зазирнути не в порожній гаманець – пропоную огляд декількох недорогих, але цікавих турів.

Індія

Це країна контрастів, багатої культури та історії. Тут можна поєднати відмінну екскурсійну програму з можливістю самому пуститися на пошуки пригод.

Звісно, тут потрібна віза, проте отримати її неважко. Достатньо лише подати у консульство квитки в обидві сторони та підтвердження про бронювання готелю. А готелі, до речі, є для будь-якого гаманця. Один день коштує від кількох до кількохсот євро. Щодо перельоту, то ціни трохи кусаються: у середньому 6 тисяч гривень за квиток в один кінець.

Нарешті, поговорімо про цікаві та приємні моменти подорожі. Що ж подивитися і що спробувати? Першим на думку спадає фестиваль Холі – але той проводять на початку березня. Та це не проблема. У червні відбувається масштабний фестиваль колісниць Ратха Ятра в Пурі, а також фестиваль манго.

Щоб помилуватися архітектурою, відвідайте місто Бангалор. Воно має вдале транспортне сполучення – потягом можна дістатися всього за 30–40 гривень. Що ж там так привертає увагу? По-перше – літній палац Тіпу Султана. Неподалік є ще одне диво – храм Венкатараманасвамі. Ну і, звісно, храм Бика у північно-західній частині міста, де стоїть величезна статуя бика Нанді (5 метрів заввишки та 20 метрів завдовжки). Також цікавим буде планетарій Джавахарлала Неру, сади Лалбагх (понад 1000 видів рослин та квітів, 150 сортів троянд та озеро з лотосами), Форт Хайдера Алі.

Сміливим пропоную відвідати залізничний міст Памбан. Збудований 1914 року через Полкську протоку, він з’єднує материкову Індію з островом Памбан. Ця переправа належить до десятьох найнебезпечніших залізничних доріг світу.

Не менш цікавим буде дерево Великий баньян. Знаходиться воно в ботанічному саду у Хаурі. Важко повірити, що ліс площею півтора гектара – одне дерево. Його стовбури – це насправді повітряні корені, що ростуть згори донизу. Таких у Великого баньяна близько трьох тисяч!

Тих, хто полюбляє історію, зацікавлять печери Еллора. Їх створення датують VI – IX століттями. В Еллорі облаштовані будистські, індуїстські та джайнські храми, вирізьблені прямо у товщі скель. Це виглядає просто неймовірно. Слова будуть зайвими: краще один раз побачити.

Слід згадати й інші цікавинки. У штаті Керала можна подорожувати джунглями, заповідниками чи плантаціями спецій. Там само є відоме місто на тисячі островів – Кочі.

У штаті Орісса, який розтягнувся вздовж західного узбережжя Бенгальської затоки, найбільше привертають увагу три великі храмові містечка: Бхубанешвар, Пурі та Конарк. В останньому розташований легендарний Храм сонця.

Таїланд

Королівство Таїланд відоме своїми стародавніми храмовими комплексами та чудовими пляжами, жарким сонцем та неповторною традиційною кухнею. Майже цілий рік тут панує літня спека. Із травня по вересень – сезон дощів, коли ціни на подорож значно падають.

Тут також знадобиться віза. Отримати її можна на місці за 30 доларів. Переліт в один бік коштує в середньому 7500 гривень. І тут ціни кусаються – проте в самому Таїланді відпочинок дешевий.

За ніч у п’ятизірковому готелі Бангкока доведеться заплатити 85 доларів. Якщо розглядати однозіркові та двозіркові готелі, середня ціна становитиме 11 доларів. Маю зауважити, що критерії присвоєння зірок усюди різні – тому тайський однозірковий готель сподобається вам значно більше за вітчизняний.

Тепер поговоримо про те, заради чого варто їхати у Таїланд. Головні пам’ятки Бангкока – Храм Смарагдового Будди та комплекс Великого Королівського палацу. Неможливо оминути й палац Віман Мек, найбільшу будівлю з тикового дерева.

Якщо не боїтеся змій – відвідайте Зміїну ферму Інституту Пастера. Тут розводять отруйних змій і збирають їхню отруту. Також тут є найбільша у світі крокодиляча ферма.

У Банкоку безліч розваг і для тих, хто полюбляє яскраве нічне життя.

В передмісті – теж багато цікавого. Наприклад, тропічний заміський парк Рожевий Сад. Поруч із ним розташоване село, де можна подивитися тайську шлюбну церемонію або шоу слонів. Не менш цікавим буде Пхра Будда Бат – «відбиток ноги Будди». Це – маленький ставок із цілющою водою.

У горах, за 200 кілометрів від столиці, розташований національний парк Кхао Ян. Тут живе безліч екзотичних тварин, птахів та рослин, а величезні водоспади роблять це місце справжнім дивом.

На півночі країни розкинулися ліси, звідки беруть початок Гімалаї. Саме ця частина Таїланду належить до легендарного Золотого Трикутника — колиски тайської цивілізації. В самому його серці стоїть містечко Чаграй, а неподалік, на березі річки Меконг, розташований Білий храм. Північ Таїланду здивує і театральним центром Лампанг із найбільшим у країні заповідником слонів.

Згадаймо і про східне узбережжя, що розкинулося від річки Чао Прайя до кордону з Камбоджею. На Сході розташований найвідоміший курорт – Паттайя. Тут можна подорожувати національними парками або зоопарком просто неба. Можна і просто відпочити на морі – недарма Паттайю називають «рив’єрою Таїланду».

Не можна не згадати про найбільший острів Таїланду – Пхукет. Це курорт міжнародного масштабу з різноманітними пляжами та неймовірними краєвидами.

Малайзія

Яскарва та неповторна Малайзія – країна двох культур: континентальної та острівної. Тут є абсолютно все: і багата природа, і білосніжні пляжі, і загадковий підводний світ, і великі мегаполіси. Клімат дозволяє відпочивати у Малайзії увесь рік: середня температура складає 27℃.

Переліт в один бік коштуватиме близько 400 доларів. А ось знайти нічліг – не так і дорого. Якщо розглядати зручні та прийнятні варіанти на 1–2 зірки, то за десять днів заплатите 3–4 тисячі гривень.

Заради чого варто їхати до Малайзії? По-перше, це дуже різнопланова країна. Тут розташовані хмарочоси-близнюки Петронас. Столиця Куала-Лумпур зачарує не лише сучасною архітектурою, а й національним колоритом. У місті збереглися екзотичні ринки, які допоможуть краще його зрозуміти. Також тут є один з найпрекрасніших храмів Шрі Махамаріам, величезний парк Озерний сад, сади метеликів та орхідей.

Країна може відкритися і з зовсім несподіваного боку. Тут можна знайти місця, де не ступала нога людини. Якщо ви полюбляєте екстрим, не залишайте поза увагою джунглі Sabah та Sarawak.

Романтикам сподобається острів Лангкаві. Це – насправді райське місце з водоспадами, прозорою морською водою та багатою флорою. Саме тут можна погуляти найбільшим акваріумом Азії – Підводним світом Лангкаві.

Хочу звернути увагу і на острів Пенанг, з’єднаний з материковою частиною тринадцятикілометровим Пенангським мостом. У місті Джорджтаун можна помилуваися храмом Шрі Маріамман, церквою Святого Георга та фортом Корнваліс. Та головний храм тут – Кек Лок Сі, всередині якого є 10 тисяч статуй Будди та тридцятиметрова статуя Богині Милосердя. Біля храму є ставок зі столітніми черепахами. Уночі увесь комплекс підсвічують тисячі вогнів. Та, крім історичних пам’яток, на цьому острові є безліч нічних клубів, барів, кінотеатрів та ресторанчиків.

Острів Борнео (його ще називають Калімантан) – третій за величиною острів у світі. Основний магніт для туристів тут – тропічна природа. Острів є величезним заповідником, де живуть екзотичні птахи та тварини, а для дайверів відкривається неймовірний підводний світ.

Якщо поглянути на мапу світу, то можна знайти ще безліч цікавих місць, де побував далеко не кожен. Тож шукайте те, що вам до душі, та мерщій до нових вражень!

Турагент Олена Приходько коментує:

– Екзотичні країни завжди були привабливими для туристів. Набирає популярності Шрі-Ланка та Індія – завдяки відносно недовгому перельоту та наявності прямих чартерних рейсів. Ці країни є, мабуть, найбільш економними варіантами для українців. Ціни стартують від 1000 доларів на двох з авіаперельотом, трансфером, проживанням зі сніданками та страхуванням. Також популярний відпочинок у Таїланді та Малайзії, адже ці тури не набагато дорожчі. Подорож цими країнами дійсно варта вашого часу та не потребує величезних витрат.

Юлія Ромась