Куди йти у Варшаві, якщо є лише доба?

Варшава – це не те місто, яке першим приходить на думку, коли йдеться про локацію на вікенд. А дарма, бо польська столиця не тільки комфортна та доглянута, а й насичена цікавими історіями. За один день з усіма ними не познайомишся. Але якщо у вас є лише 24 години, велике бажання побачити Варшаву і зберегти сили для подорожі далі, то читайте та запам’ятовуйте!

Отже, 7-а ранку, Ви у Варшаві. У вас є час поснідати, доїхати до готелю/ хостелу/ іншого місця для ночівлі, залишити там зайві речі, а потім – одразу до Центру науки “Коперник” (Centrum Nauki Kopernik)! Будьте певні, Ви витратите там мінімум 3-4 години, але якщо не зробите це, можете пожалкувати.

Неважливо, дитина ви чи дорослий, пам’ятаєте щось із шкільної програми з фізики, чи забули все, як страшний сон. Спробувавши хоча б половину наукових експонатів центру, ви зрозумієте, скільки щодня навколо відбувається дивовижних речей, на які ми звикли не звертати увагу. Так, саме спробувавши, бо всі ці незрозумілі механізми, різнокольорові субстанції, головоломки, лабіринти, електросфери можна й навіть треба випробовувати на собі. Адже «Коперник» – це не тільки 7 постійних виставок, Театр високих напруг, Театр роботів, Парк відкривачів і планетарій, а й унікальна науково-дослідницька лабораторія. Соціологи, психологи і антропологи з Відділу досліджень аналізують способи, якими відвідувачі знайомляться з виставками, взаємодіють з експонатами, беруть участь в майстер-класах. Завдяки цьому вони отримують знання про те, яку роль може виконувати Центр науки в розвитку й навчанні людей різного віку та з різною освітньою базою. Понад 1000 людей щодня, відвідуючи центр, демонструють вченим, наскільки несхожими способами можна вчитися й відкривати світ. Таким піддослідним бути приємно.

Ви змусили себе вийти з «Коперника» до обіду. Роздивіться довкола: зовсім поруч невеличка, у порівнянні з Дніпром, але приємно-прохолодна Вісла. А в протилежній стороні починається район, який доволі логічно зветься Powisle.

Ним і пропонуємо прогулятись у пошуках поживного перекусу: естетичне задоволення та великий вибір закладів забезпечено. Можете зайти до першої кав’ярні, яка припаде до ока, але бажано, щоб вона була ближче до Бібліотеки Варшавського університету (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie). Це наступний пункт нашої подорожі. Впевнені, у цій бібліотеці студентам зручно й приємно читати численні книжки. Але зараз нас це не цікавить.

Одразу прямуємо на дах, де знаходимо найбільший у Європі сад. 1,5 гектари свіжості, архітектурної геометрії та урбаністичних краєвидів. До речі, безлюдне місце для фотографії теж знайдеться.Складно повірити, але все це було спроектовано та збудовано далекого 1999 року. За гармонією природи та людини можна спостерігати вічно, але вічності в нас нема, лише 24 години. Тому потрохи рухаємось далі.

А саме – до історичного центру Варшави, Старого міста. Але є один нюанс – коли ви підійдете до цих «пряникових хатинок», то зрозумієте, що не таке вже місто і старе. Просто дуже гарно відреставроване. Настільки гарно, що було включено до списку ЮНЕСКО «як винятковий приклад майже повного відновлення історичного періоду між XIII -XX століттями».

Завжди, коли є можливість йти пішки – треба нею користуватись. Тому пропонуємо піти через парк, роздивившись добре Президентський палац (Pałac Prezydencki) — одну з резиденцій польського президента, де, насправді, він з’являється дуже рідко. І помилувавшись архітектурною композицією проспекту під назвою Krakowskie Przedmiescie, вздовж якої колись розташувались найрозкішніші палаци та костели Варшави. А зараз просто приємно прогулятись.

Далі вже класично: Замкова площа (Plac Zamkowy), центральний елемент якої – колона на честь Сигізмунда III, що 1596 року переніс столицю Польщі з Кракова до Варшави. Не забудьте піднятися на оглядовий майданчик дзвіниці церкви святої Анни, щоб роздивитися всю цю красу згори. Крізь вузькі вулички доходимо до Ринкової площі, обов’язкового атрибуту середньовічної європейської архітектури.

Надихались історією? Тепер можна і на затишну вечерю. Сідайте в метро та їдьте до вулиці Нови Свят (Nowy Swiat), де знайдете цілу алею затишних ресторанів та магазинчиків із сувенірами. Там можна взяти якусь дрібничку на пам’ять про Варшаву, але якщо хочете придбати щось більш масштабне чи практичне, то потерпіть трошки. Остання точка нашого маршруту знаходиться якраз у тій частині міста, де воно більш за все схоже на великий сучасний мегаполіс.

Зупинка – Warshava Centralna: скляні хмарочоси, Палац культури і науки, що стовідсотково змусить киян згадати Хрещатик, та купа торгових центрів з H&M, гастрономічним відділом у Marks&Spenser та іншими перевагами життя в ЄС. Цікаве видовище – Варшава, яка кипить життям, після спокійного темпу туристичних локацій. Тільки не надто захоплюйтесь, пам’ятаєте, що вам ще додому добиратися?

Дінара Халілова