Купуємо якісну валізу для подорожей

Якщо Ви в магазині хапаєте першу-ліпшу валізу для відпочинку, тоді ця стаття для Вас! Учімося аналізувати якість.

Якщо Ви любите подорожувати і хочете, щоб речі не пошкодилися під час переїзду чи перельоту, варто задуматися над тим, яку придбати валізу. В наш час на ринку їх надзвичайно багато.

Пластик, тканина чи шкіра?

Найпопулярніша валіза з тканини. Її переваги: мала вага, доступна ціна. Зверніть увагу на наявність водонепроникного покриття, яке захистить її від бруду й пошкоджень. Саме таке покриття мають, наприклад, валізи французької марки Delsey. Їхні подвійні замки гарантують також більшу безпеку. В цих моделях наявна радіальна блискавка, і Ви зможете збільшити об’єм на 10–15%! Це резервне місце для подарунків близьким і рідним. Для багатьох людей валіза з тканини – ідеальний та улюблений варіант, бо вона зручна в догляді й має додаткові зовнішні відділення та кишені. Туди можна покласти речі, які будуть необхідні відразу після приїзду, щоб довго їх не шукати.

Не менш улюбленими є валізи з пластику. Це ABS-пластик і поліпропілен з домішками титану. Вони легкі, міцні й стійкі до пошкоджень та забруднень. Таку валізу після забруднення можна просто протерти вологою серветкою. Якщо є можливість придбати саме пластикову валізу, то сміливо її купуйте. Це ідеальний варіант. Головне, щоб це була не підробка, бо трісне, як горішок, у найбільш відповідальний момент.

Полікарбонатні валізи є стійкими до деформації. При натисканні на неї всією вагою тіла валіза розходиться в різні боки, як гума, і легко повертає свою форму. Це неймовірно, що сьогодні виробники досягли такої якості.

Щодо шкіряної валізи, то ця річ лише для статусу. Вона дуже важка й нестійка до подряпин і пошкоджень.

Аксесуари…

До вибору аксесуарів потрібно ставитися не менш відповідально, ніж до вибору матеріалу, з якого виконана валіза. Ненадійні аксесуари – це погана валіза. Колеса мають бути якісними – напівсиліконові, напівпластмасові чи з литого силікону, як на роликах, бо суцільні пластмасові коліщатка розламуються від легкого удару й дуже гуркочуть під час руху.

Яка повинна бути кількість коліс, 2 чи 4? Чотири зручніше, бо на двоколісній валізі 30% ваги припадає на ваші руки. У свою чергу чотириколісна валіза під потрібним нахилом легко перетворюється на двоколісну. Але будьте готові до того, що під час здачі багажу та його перевезення 4-и колеса мають більшу ймовірність пошкоджень. Вантажники не сортують валізи, й ті летять усі однаково з висоти конвеєра в контейнер під час переміщення багажу. Кріплення коліс має бути тільки металевим, самі коліщата мають бути посаджені в корпус валізи. Це захистить їх від пошкоджень.

Висувні ручки краще обирати металеві, бо пластикові швидше ламаються. Блискавка й фурнітура мають бути якісними. Дуже зручна річ – це бейджик на верхній ручці чи окрема кишеня для картки з вашими контактними даними. Це допоможе швидше знайти свій багаж, якщо він загубиться.

Цінові пропозиції

Ціна пристойної валізи починається від 2500–3000 грн і може сягати 10 000 грн. Не дивуйтеся, якщо ви помітите, що різниця в ціні трьох різних за об’ємом валіз буде становити 100–300 грн. Причина цього – аксесуари. Це головна деталь усіх валіз. Якісні ручки, колеса, замки, міцне дно мають однакову ціну за різні об’єми. Тому в цьому є трішки свободи. Обирайте необхідний для себе об’єм і платіть однакову ціну!

Дякуємо співробітникам магазину 4travel (ТРЦ «Гулівер») за консультацію.

Еллен Чайкун