Латвія: не шпротами єдиними

Можна просто з задоволенням смакувати ризькі шпроти в олії, а можна відвідати їхню батьківщину. Щоб приміряти бурштинове намисто, спробувати немедичний бальзам та побачити радянський варіант Бейкер-стрит, відправляємось до Риги!

Як дістатись?

Марно сподіватись, що до Риги можна дешево долетіти. Єдиний український лоу-кост WizzAir не має туди рейсів із Києва, а українські авіалінії МАУ пропонують квитки від 200 до 400 євро «туди-назад». Схожий тариф за квиток у airBaltiс. Так звана «бюджетна» балтійська авіакомпанія ціну пропонує зовсім не бюджетну — 100 євро в один кінець.

Одна з опцій, вигідна та приваблива для туристів, які цінують і комфорт, і власне час у дорозі, — «автоавіаподорож» із зупинкою в Вільнюсі. Можна знайти квитки до Вільнюса вартістю від 70-80 євро. А з Вільнюса до Риги можна дістатись за 4 години автобусом компанії LuxExpress. Тут іноді можна натрапити на квитки за 5 євро. Хороша нагода побачити аж дві столиці Прибалтики.

До столиці Латвії можна ще й доїхати напряму. Квитки за 50-60 євро пропонує автобусна компанія Ecolines. Час у дорозі — 18 годин.

Якщо ви хочете не тільки зекономити на подорожі, а й знайти співрозмовників для довгої дороги, заходьте на сайт BlaBlaCar. Дуже мала ймовірність того, що зможете знайти водія, який їхатиме з Києва до Риги, але не відкидайте варіант подорожі до Мінська, а звідти — до Риги. Якщо знайти не скупих водіїв, то загалом таку поїздку можна «вибити» і за 20 євро в один вік. Чому б заразом не відвідати картопляну столицю Європи?

Де поселитись?

Економним варіантом для студентів, звісно, залишаються хостели. Вони будуть найзручнішими для тих, хто подорожує великою компанією і не хоче ділити простір із незнайомими людьми.

Для двох людей, які бажають комфортно розміститись у готельному номері Twin від 10 євро за особу, ідеальним буде сайт TravelPony. Знайшовши там готель Baltpark та використавши знижку за реєстрацію на сайті, номер, який насправді коштує чималих грошей, обійдеться двом мандрівникам всього у 20 євро. Для тих, хто подорожує компанією до чотирьох людей, у нагоді стане сайт Airbnb. Квартиру в Ризі тут можна знайти за ціною від 20 євро за добу.

Якщо хочете абсолютної халяви, шукайте хостів на сайті для каучсерферів (www.couchsurfing.org). Однак ретельно перевіряйте профілі тих, у кого ночуватимете. А ще зауважте, що ділити ви будете, швидше за все, не лише спільний дах над головою, а й сніданки-вечері та вільний час. Чудова нагода знайти нових друзів та дослідити місто!

Гріх пропустити

Якщо ви приїжджаєте до столиці шпротів і бурштину автобусом, то першим, що побачите, буде центральний вокзал. За вікном простягнеться широка Даугава — річка, яка нікого не залишає байдужим. Друге пам’ятне місце, яке ви побачите, уже вийшовши з автобуса й оглянувши вокзал, — ризький продуктовий ринок, відомий на всю Прибалтику. Контингент там дуже різний. Для мене ринок став особливо пам’ятним, бо там мене обікрали до нитки, і Рига привітно зустріла мене і мою супутницю у поліцейському відділку. Тому, аби цю «пам’ятку» оминути, намагайтеся не досліджувати продуктові ринки Латвії, а якщо вже й зважились на це, ховайте свої гроші та цінні речі якомога далі.

Після поселення сміливо відправляйтесь у Старе місто. Не пропустіть Порохову вежу і Латвійський сейм (придивіться і побачите на його верхівці хлопчика, що читає). Уважно роздивляйтеся по сторонах та не пропустіть Будинок з чорними котами. Обов’язково зайдіть у Домський собор, щоб насолодитися готичною архітектурою й органною музикою. Аби побачити Ригу як на долоні, підніміться на верхівку Собору Св. Петра. Вхід для студентів — 5 євро.

У Ризі на кожному будинку можна знайти щось цікаве. Одна із найважливіших пам’яток — будинок братів Чорноголових. Перед ним побачите місце встановлення першої різдвяної ялинки. У центрі Старого міста є пам’ятник Бременським музикам. А ще на фасадах ризьких будівель трапляються різні написи. Тому завантажте офлайн-перекладач із латиської. Якщо ваш час у Ризі обмежений, а подивитись усе місто дуже кортить, перегляньте короткометражний 5-D фільм про Ригу. Відчуття присутності вас не полишить!

10 речей, які потрібно зробити в Ризі

Пройтися слідами Шерлока Голмса, вулицею Яуніела (Jauniela 22) — саме тут знаходилась відома Конан-Дойлівська Бейкер-стрит, де жив відомий детектив з радянської кіноадаптації;

Спробувати ризький бальзам;

Дочекатись, коли громадський транспорт не працюватиме, і доїхати до готелю на велотаксі;

Пройтись пішохідним мостом на лівий берег Даугави;

З’їздити на день до Юрмали;

Зайти в Домський собор і послухати органну музику;

Піднятись на вершечок церкви святого Павла;

Посмакувати місцеву кухню в одному із закладів мережі Lido;

Купити бурштиновий сувенір;

Назбирати фотоклекцію равликів, розкиданих по Ризі.

Трохи Латвії з собою

Забрати трохи Прибалтики можна у вигляді бурштину. Його найліпше купувати поруч з вежею Св. Петра, біля пам’ятника Бременським музикам. Дешеві ціни на бурштин знайдете, відвідавши Юрмалу. Поціновувачам тканин треба привезти лляні вироби, якими славиться Латвія. Гурманам купуйте ризький бальзам (класичний має цілющі властивості, а ягідний просто смачний), солодощі фірми Laima і житній хліб марки Liepkalnes. І не забудьте про візитівку Латвії — ризьке сонце в олії, вони ж шпроти.

Як зекономити в Латвії?

Не купуйте одноразових проїзних квитків, адже користуватись транспортом будете часто, тому для одноденної поїздки найкращий варіант — 24-годинний проїзний за 2.5 євро;

Ховайте гроші подалі, особливо під час «моціону» по відомому продуктовому ринку (якщо не зекономите, то принаймні залишитесь при своїх грошах);

Харчуйтесь в закладах мережі Lido — тут на вас чекають не лише низькі ціни, а й смачна місцева кухня;

Завжди носіть при собі міжнародний студентський: у Прибалтиці він дійсно авторитетний;

Щоб не переплачувати за товари, купуйте їх у спеціалізованих магазинах, але уважно перевіряйте графік їх роботи на сайті. Найчастіше магазини закриваються уже о 19:00. Фірмові магазини, де продають ризький бальзам, працюють до 22:00;

Відразу запасіться євровалютою — в місцевих обмінниках буде дорожче.

Якщо чергова банка шпротів, принесених із «Сільпо», уже не дарує радості, а тільки нагадує про повсякденність і рутину, саме настав час поїхати до Латвії!

Аліна Вірстюк