Прага — місто тортів, радянського вторгнення і Кундери

Столицю Чеської Республіки без перебільшення можна назвати найкрасивішим містом Європи. Прага — місто гостинне, в будь-який час готове прийняти величезну кількість мандрівників, що постійно приїжджають оцінити красу й різноманітність архітектури міста.

Погода зазвичай чудова: дощі нечасті, влітку не дуже спекотно (приблизно +24), а взимку не надто холодно (близько -1). Це ідеальне місто для відпочинку. Тут дуже велике розмаїття розваг, навіть найзатятіший домосида не захоче довго перебувати в готелі. Збираючись до Праги, можете бути впевнені, що нудьгувати в цьому місті у вас просто не вийде.

Прага розкинулася на схилах і пагорбах уздовж річки Влатви. Через річку на території міста зведені вісімнадцять мостів. Карлів міст — найзнаменитіший. Він прикрашений тридцятьма скульптурами. Існує повір’я: якщо доторкнутися до однієї з цих статуй і загадати бажання, то воно неодмінно здійсниться. Прагу багато хто називає «місто ста шпилів» або Стобаштова Прага через безліч соборів, каплиць і палаців. Найцікавіші пам’ятки в Малій Країні — це церкви. Церква Святого Миколая найпрекрасніша з них. Вацлавська площа в Новому місті — найжвавіше місце у Празі. Це найпопулярніша локація для шопінгу. Тут знаходяться безліч магазинів і торговельних центрів. У Йозефовому кварталі раніше розташовувалося єврейське гетто. З тих часів там залишилися синагоги, Єврейська ратуша і старе єврейське кладовище. Відпочити від шуму людей і машин можна під час прогулянки фортецею Вишеград. З Петршинського пагорба, на який ви можете піднятися за допомогою фунікулера, відкривається прекрасна панорама міста. Любителям мистецтва пропонуємо відвідати Чеську філармонію, Празький симфонічний театр, Національну галерею та багато інших місць для культурного відпочинку.

Увечері, після огляду визначних пам’яток, радимо повечеряти в одному з ресторанів Праги. М’ясо, капуста і кнедлики з кухлем пива — традиційна страва чеської кухні. Не варто забувати, що в Чехії варять чудове пиво, одне з найкращих у світі. Не пропустіть можливості заглянути в одну з традиційних чеських пивних і випити кухлик лагера. Вночі у Празі теж нудьгувати не доведеться. Величезна кількість нічних клубів просто не дозволить вам залишитися в готелі. У будь-якому чеському нічному клубі ви можете спробувати абсент — алкогольний лікер з ароматом полину. У багатьох країнах світу він заборонений через вміст у ньому психоактивної речовини — нейротоксину туйону.

Прага — дивовижне, прекрасне місто. Чудова архітектура, затишні вулиці та привітні люди. Швидше за все, ви захочете лишитись у Празі надовго, але якщо все-таки зважитеся поїхати, то завжди мріятимете повернутися. Варто згадати про незвичайні місця Праги, які ви не знайдете в типовому путівнику.

Дім алхіміків і магів

Шарлатанів вистачало у всі часи. У XVI ст. одним із найпомітніших був англійський медіум Едвард Келлі, який стверджував, що за допомогою своєї кришталевої кулі може спілкуватися з привидами і перетворювати метал на гроші. Останнім умінням алхіміка зацікавився тодішній король, він щедро нагородив Келлі, віддав йому під лабораторію «Будинок біля віслюка у колисці» на янських пагорбах.

Саме тут зараз розташовується празький Будинок алхіміків і магів, овіяний, як і Едвард Келлі, безліччю містичних оповідей. Згідно з однією, Келлі не мав вух (в середньовіччі їх відрізали за шахрайство), але він успішно це приховував під довгим волоссям. Проте одна жінка випадково помітила цей «недолік», за що і була проклята. Повернувшись додому, вона виявила, що її син перетворився на осла. На щастя, закінчилося все добре — жінка молитвами повернула дитині людську подобу.

У цьому музеї ви зможете зануритися в атмосферу справжньої алхімічної лабораторії. Серед експонатів — кришталева куля (та сама!), Філософське яйце (призначене для виробництва філософського каменю), печі для варіння зілля та інші цікавинки. До речі, багато предметів можна чіпати руками та пробувати на собі. Крім того, в рамках відвідування музею можна зазирнути в ресторанчик «Келліксир» і скуштувати «еліксир молодості» чи інше «середньовічне зілля».

Пінгвіни на Влтаві

Сучасне мистецтво часом важко зрозуміти. Наприклад, достеменно невідомо, що хотіли сказати митці, встановивши на березі Влтави тридцять чотири жовтих пінгвіна. Пінгвіни зроблені з перероблених пластикових пляшок. Вони розсілися на невеликому містку, неподалік від іншого незвичайного празького пам’ятника під назвою «Стілець».

Бути поруч і не сфотографувати їх неможливо. Вони, як магніт, притягують пражан і гостей міста. Різниця лише у ставленні: для одних це просто прикольні пам’ятники, а для інших — модерн, що розширює межі звичного світобачення. Як би там не було, жовті пінгвіни на Влтаві виглядають дуже яскраво, особливо ввечері, коли вмикається підсвітка.

Королівство залізниць

Багато хто в дитинстві мріяв про іграшкову залізницю. Королівство залізниць — це апогей дитячих мрій, найбільша діюча модель залізниці в Чехії. Знаходиться вона в будівлі готелю Anděl і складається зі 121 метра залізничних колій, що пролягають по Карловарському й Устецькому краях. Чеські містечка, маленькі і великі станції відтворені в найдрібніших подробицях, а в локомотиви вбудовані відеокамери, що дозволяє представити себе пасажиром поїзда і жителем цього крихітного світу.

Проект відтворення Чеської Республіки в мініатюрі почався у 2009 році й завершене у 2014, коли Празький Град з’єднався з замком Карлштейн. Королівство залізниць постійно розвивається. Від його відвідин будуть у захваті не тільки діти, а й дорослі, адже для них це ще один привід відчути себе дитиною.

Музей Lego

Ще одне чарівне місце для дітей і тих, хто молодий душею, — музей Lego. Празький музей цього всесвітньо відомого конструктора є найбільшим в Європі: більше 2500 експонатів, зібраних з понад мільйона деталей, 340 м2, що займають три поверхи. Архітектура, Гаррі Поттер, світові пам’ятки, космос, Зоряні війни — всього 20 тематичних експозицій, 20 світів, відтворених за допомогою конструктора. Поринути в їх дивовижну атмосферу можна не тільки розглядаючи музейні стенди, а й в ігровій кімнаті, де діти можуть за допомогою Lego побудувати ще один, власний світ. Крім того, на території музею знаходиться магазин, в якому відвідувачам пропонуються різні серії конструктора.

Музей КДБ

У Празі чимало місць пам’яті про загальне радянсько-чеське соціалістичне минуле. Одне з найбільш неординарних — музей КДБ. Він був відкритий в 2011 році клопотаннями приватного колекціонера, який раніше проживав у Росії. У музеї відтворено обстановку Комітету Державної Безпеки СРСР: кабінети співробітників, телефонні апарати, канцелярське приладдя, відзнаки агентів радянської спецслужби. Крім того, представлені особисті речі перших осіб Радянського Союзу — керівників ЧК, ГПУ, ОГПУ, НКВД, МГБ, КДБ. Приміром, радіоприймач з особистого кабінету Берії. Особливе місце в музеї займає фотоекспозиція під назвою «Місто очима офіцера КДБ» — це знімки, зроблені співробітниками Комітету держбезпеки в Празі навесні 1968 року, коли радянські війська увійшли до чеської столиці.

Національний технічний музей

Найбільша (чотириповерховий павільйон) і захоплююча, звичайно ж, експозиція, присвячена транспорту. Там і автомобілі: від найперших, що працювали на паровому двигуні, до цілком сучасних (наприклад, машини, на яких їздили перші особи Чехії); і літальні апарати — від аеропланів до літаків часів Другої світової війни; і паровози, і мотоцикли та велосипеди.

Не менш цікава експозиція присвячена історії фотографії. Для нас, людей XXI ст., звично робити цифрові знімки, навіть процес друку з негативу здається чимось незвичайним. На виставці також представлені одні з найперших фотоапаратів, спалахів та іншої фототехніки. У залі астрономії зібрані різні телескопи, карти зоряного неба, астрономічні годинники та інше обладнання, що допомагало протягом століть вивчати Всесвіт. Експозиція побутової техніки розповідає про еволюцію домашнього господарства: там ви побачите, на чому готували, чим прасували і прали чеські бабусі. А в залі «Друкарня» ви зможете простежити історію друкарської справи: старовинні друкарські машинки, складальні кліше, друкарські верстати і багато іншого. Відвідуванню цього музею можна присвятити весь день, та навіть більше.

Влад Красінський