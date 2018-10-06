Права пасажирів у разі затримки або скасування авіарейсів, що прямують в Об’єднане Королівство

Після рішення Європейського суду 2012 року пасажири мають право на компенсацію за тривалі затримки за умови, що вони відповідають встановленим критеріям. Пропонуємо ознайомитися з основними правами пасажирів в разі затримки рейсу.

Польоти, регульовані Європейським союзом

Це рейси з аеропортів на території Європейського союзу (ЄС) без урахування авіакомпанії. Або рейси авіакомпанії країни ЄС, пункт призначення яких – аеропорт в ЄС. Відповідно до закону до аеропортів ЄС відносяться також аеропорти Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії. Наприклад, скасований політ з Манчестера в Майамі кваліфікується без урахування авіакомпанії. А в разі рейсу з Майамі в Манчестер Ви маєте право на компенсацію, якщо летите літаком авіакомпанії Virgin або KLM, але не Air India.

Право на відшкодування збитків діє шість років

Ви можете вимагати компенсацію за рейси, які були затримані навіть шість років тому. Якщо ж в позові зазначено більший термін, на думку компанії Bott & Co., виграти суд буде складно, практично неможливо. Відповідно до закону про терміни давності в Англії, Уельсі і Північній Ірландії відшкодувати збитки можна протягом шести років, а в Шотландії – п’яти років. Але чим пізніше складений позов, тим складніше виграти справу.

Вина авіакомпанії – виплата компенсації

Ви маєте право на компенсацію, якщо рейс був затриманий через помилку авіакомпанії. До таких причин можна віднести проблеми, пов’язані з персоналом, а також випадки, коли авіалінії не продають достатню кількість місць, необхідне, щоб політ відбувся. У разі політичних заворушень в країні або страйків подати скаргу не вийде.

Затримка повинна бути понад 3 годин

Є правило: “Важливо, коли Ви приземлюєтеся, а не коли злітаєте”. Тому, якщо Ви вилітаєте на 4 години пізніше, а приземляєтеся із запізненням на 2 години 55 хвилин, Ваша затримка не перевищує 3 годин, і Ви втрачаєте право на компенсацію. Правило 3 годин може допомогти Вам компенсувати час затримки, але не вартість цілого квитки. Пам’ятайте, що це не одне і те саме. Розмір збитку залежить від кілометражу Вашої подорожі. Цей параметр можна перевірити на ресурсі Web Flyer.

Відмова авіакомпанії ще не кінець

Якщо авіакомпанія відмовляється прийняти Вашу скаргу або відкладає її розгляд на невизначений термін, це не означає, що ви не праві. Якщо Ваша заява на компенсацію має законну підставу, але авіакомпанія Вас обдурила, слід звернутися до відповідного регулюючий орган або до омбудсмена (народний захисник прав людини), щоб провести розслідування. Про те, що робити якщо Ваш рейс скасували читайте в цій статті.

Скасування

Якщо Ваш рейс скасували, Ви маєте право на компенсацію. Пропонуємо ознайомитися з основними правилами, які допоможуть Вам повернути від £ 110 до £ 550.

Польоти, які регулюються Європейським союзом

Правила поширюються тільки на польоти, регульовані Європейським Союзом. До них відносяться рейси з аеропортів на території Європейського союзу (ЄС) без урахування авіакомпанії і рейси авіакомпанії країни ЄС, пункт призначення яких – аеропорт ЄС. Відповідно до закону в число аеропортів ЄС входять також аеропорти Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії.

Ви маєте право повернути свої кошти або вибрати інший рейс

Якщо рейс скасували задовго до зльоту, у Вас є два виходи з ситуації: повернути свою плату за політ, що не відбувся, або вибрати альтернативний рейс до потрібного Вам пункту призначення.

Компенсація в разі провини авіакомпанії. Рейс повинен бути скасований протягом двох тижнів до дати вильоту

Ви маєте право на додаткову скаргу і компенсацію в розмірі £ 110 або £ 550, в залежності від часу прибуття рейсу, який Вам запропонували натомість скасованого. Суть скарги буде полягати в тому, що час нового прильоту Вам не підходить.

Розмір грошової компенсації залежить від часу затримки рейсу і відстані



Компенсація – це виплата за затримку рейсу, а не повернення повної вартості квитка. Сума компенсації залежить від відстані, на яке Ви подорожували. Ви можете скористатися сервісом Web Flyer, щоб перевірити кілометраж Вашого рейсу. Пам’ятайте, що компенсація нараховується в євро і сума, яку Ви отримаєте, при перекладі в фунти стерлінгів буде варіюватися.

Вікторія Баркова