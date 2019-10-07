Прогулянка містом: кольоровий Гданськ

Портове місто, перша згадка про яке датується 997 роком. Саме тут народилися Фаренгейт і Шопенгауер — у Гданську. Відновлені після Другої Світової війни будівлі та безкрайнє Балтійське море. Це місто, яке пережило неймовірну кількість подій і зберігає у собі безліч спогадів. Морська перлина Польщі з холодними вітрами і теплими обіймами. Місто, яким можна блукати вічно і постійно знаходити щось нове. Прогуляємось?

У Гданську є такі місця, які неможливо оминути — головні характеристики міста — вони дають тобі зануритися, зрозуміти його і відчути.

Почнемо зі Старого міста. Вулиця Довга та її будиночки з незвичними та, несхожими на інші, кольоровими дверима і дахами різноманітних форм. Саме центральна частина міста найбільше постраждала під час Другої світової війни і була майже повністю зруйнована. Проте Гданськ швидко зумів відновитись, ось чому Ви маєте можливість насолодитися його красою.

Головна площа і фонтан Нептуна – обов’язкова зупинка під час подорожі. Фонтан запустили вперше 1633 року і він дуже швидко став символом міста. Не забудьте зробити фото на згадку!

Заглянемо в Міську ратушу, яка теж розташована у Старому місті. Побудована у XIII столітті,висотою більше 80-ти метрів, вона дійсно справляє враження. Після пожежі у XVI столітті ратуша була відновлена. Годинник з чотирнадцятьма дзвонами залишився, а готичний стиль замінив ренесанс. До прикрас можна додати чотири скульптури, які символізують Старання, Мудрість, Боже благословення і Працелюбність. Зараз у ратуші розташовані Міський історичний музей, Центр культури, а також кафе, паб і ресторан.

Відновлений після 1945 року особняк XVI століття, навколо якого ходить величезна кількість легенд, Будинок Ферберів – ось куди ми відправимось далі. Названий «Адам і Єва» через барельєфи з біблійними сюжетами коло входу, будинок у стилі епохи Відродження був побудований сином міського голови Гданська Костянтином Фербером — таким чином він хотів довести батьку, що вже достатньо дорослий і самостійний. Після того, як помер останній представник роду, будинок довго залишався незаселеним. Місцеві навіть підозрювали, що там живуть привиди. Минуло багато часу, а цей маєток все одно привертає до себе багато уваги і залишається одним з найцікавіших пам’яток міста.

Далі на нас чекає готичний Марьяцкий костел. Ця велична будівля прикрашена астрономічним годинником із зображенням місячних фаз. Здолаєте відстань у 500 сходинок і Ви опинитесь на дзвіниці храму: ці зусилля точно будуть виправданими, бо цей вид просто неможливо забути. Найкраще підніматися туди в понеділок біля дев’ятої ранку — у цей час майже нікого.

Кожної години можна почути «хейнал» – повідомлення точного часу – раніше це був сигнал про небезпеку. З ним пов’язана давня історія про те, як караульний почав сурмити тривогу, побачивши, що на Краків насуваються татари. Йому влучили у горло стрілою, але жителі встигли відбити атаку. Саме тому «хейнал» закінчується на обірваній ноті. А ще тут ви зможете побачити барельєф маленького хлопчика, що падає. Це Констянтин Фербер – власник будинку «Адам та Єва».

Близько 140 гектарів землі та 207 видів тварин. Зоопарк Гданська – це просто чудове місце для приємної і легкої прогулянки. Якщо є можливість, для цього можна виділити цілий день, проте й трьох-чотирьох годин вистачить. Величезна територія, чудова природа і різноманітні тварини. Ви відчуваєте себе гостем у їхньому будинку, а не відвідувачем музею. Тут можна зустріти карликового гіпопотама, антилопу і бонго. Частина зоопарку відведена під міні-парк з динозаврами, радимо зайти ще й туди. На території зоопарку є кафе, де можна смачно перекусити.

Оливський парк зі липовою алеєю довжиною у 112 метрів. Закладений як сад цистеріанського абатства у XIII столітті, певний час він служив для вирощування харчових і лікарських рослин, а через деякий час перетворився в унікальний витвір ландшафтного дизайну. Кожен ігумен додавав до парку щось нове та засаджував його різноманітними рослинами.

“Ви робите декілька кроків, заходите трішки далі у парк і розумієте, що опинилися в абсолютно іншому світі – світі зелені, величезних дерев та різнокольорових квітів. А там далі водоспади та озерця. Просто казка”. А ще обов’язково варто спробувати смачну рибну юшку у популярному барі “Пристань”. Велика тарілка легендарного гарячого супу і багато-багато риби. Якщо не спробували, то, вважайте, не бували у Гданську.

Наступне місце, яке не можна оминути у Гданську, це музей Другої світової війни. Він створювався протягом 10 років і є одним з найбільш сучасних музеїв Європи, присвячених цим подіям. Виставка розділена на три блоки і розповідає про історію війни, життя людей різних національностей та релігій в цей період та її наслідки.

Також варто відвідати Національний музей у Гданську, де виставки почали проводитися ще у XIX столітті. Зараз він складається з сімох відділів: античне і сучасне мистецтва, етнографія, відділ традицій польського дворянства, «зелені ворота», відділи фотографій міста та національного гімну. Саме тут знаходиться відома картина Ганса Мемлінга «Страшний суд».

Журавель – центральний морський музей і один з найбільш оригінальних пам’яток міста. Побудований у XIV столітті над річкою Мотлава, він виконував роль крану і використовувався для розвантаження і завантаження кораблів. Будівля також виконувала захисну функцію,тому що була портовими воротами Гданська. На даху можна побачити мідного журавля – символ пильності – звідси й пішла назва музею. Експозиція всередині показує механізм дії крану. А оскільки за часів Другої Світової на нижніх його поверхах жили люди, то у Вас буде можливість опинитися у реконструйованій кімнаті.

А тоді зазирніть у «Jozef K», сядьте за столик з видом на пішохідну Пивну вулицю і насолоджуйтесь смачними напоями. Це затишний та атмосферний заклад у затишному та атмосферному Гданську.

Гід – Ольга Гулінська (переїхала з України в Польщу, живе у Гданську вже 3 роки)

Кравець Анастасія