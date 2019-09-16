Римські канікули, або Куди ведуть всі дороги

Дивовижний приклад неймовірної культури, романтики, незвичайні місця, які славляться своїми перемогами та досягненнями, найбільший амфітеатр античності – Колізей, приховані таємниці Ватикану. Рим місто непідробної величі, місто фреска.

Рим – одне з найдавніших міст Європи, засноване в 753 р до н.е. Перший в світі торговельний центр був побудований в Римі імператором Траяном. Складався він з кількох рівнів, на яких розташовувалися сто п’ятдесят торгових точок. Продавали в них все – від спецій і їжі до одягу.

Відоме місце в римі – це Колізей, який перекладається «колос» – великий. Колізей міг вмістити 70 тисяч людей на трибунах, він мав знизу 5 рівнів для знаті, а верхній для незаміжніх жінок та рабів. Всередині амфітеатру ви ніде не знайдете туалету. З каміння Колізею побудовано багато храмів в місті.

Рим, як і всі великі міста, має багато своїх легенд. Одна з них загальновідома – про заснування Риму.

Місто розкинулося на 7 пагорбах, на кожному з яких розташована якась архітектурна пам’ятка.

Перший – це Капітолійський пагорб. На ньому ви побачите саме серце Риму – це руїни римського Форуму. Все це було колись під землею, але в минулому столітті його відкопали й тепер тут можна окунутися у стародавню атмосферу. Форум має кілька храмів, базар, площу для народних зібрань. Римляни площу називають «пьяцца». На ній також відбувалися судові процеси.

Другий – це Авентинський пагорб, з якого можна побачити на площу Сан-П’єтро у Ватикані, на Вітторіано, на мости Тибру.

Рим єдине на планеті місто, на території якого розташоване інша самостійна держава – Ватикан (найменша держава в світі). Постійне населення Ватикану складає трохи більше 800 осіб, а протяжність кордону цієї країни – всього 3,2 кілометра. Ватикан за своїми стінами ховає багато таємниць, які не доступні звичайним людям. Тільки уявіть собі за площею Ватикан менше 1 кв. км. Тут розташований головний католицький храм – собор святого Петра. Ватикан має свою пошту, яка надійніша, ніж в Римі, своє радіо, газету.

Як же можна не розповісти про італійську кухню, яка славиться смачною пастою. Навіть в найменшому ресторані ви спробуєте таку смачну пасту, яка кардинально змінить ваше враження про цю страву. Варто також обов’язково спробувати римське морозиво – це просто щось неймовірне.

Для українців Рим є незвичайним місцем, тому що, по-перше – це місце славиться чистою водою, яку можна пити навіть з фонтанів, і яка є набагато смачніша, ніж та, яку продають у пляшках.

Рим – славиться своєю неповторною красою та історією, якою можна милуватися йдучи вулицями чи відпочиваючи в парках цього чудового міста.

Світлана Звонок