Що робити у Празі: альтернативний маршрут

Столиця Чеської республіки вже довгий час дуже популярна як і серед наших туристів, так і серед жителів західноєвропейських країн. Якщо перші сприймають Прагу як ближнє зарубіжжя та пункт на шляху до “великої” Європи, то для других це місто – ідеальний destination, щоб дешево і, головне, весело провести вікенд.

Narodni Divadlo

Національний театр – це не просто культурно-архітектурна пам’ятка, а й “символ чеської ідентичності”. У внутрішньому дворику біля будівлі Нової сцени щомісяця з’являються цікаві арт-інсталяції, які приваблюють до себе охочих зробити декілька оригінальних світлин чи просто насолодитися творчою атмосферою. Вночі будьте готові зустріти там групи підлітків, одягнутих в стилі завсідників київської вулиці Льва Толстого, та веселі компанії, які вирішили трохи пошуміти на шляху до чергового пабу.

Národní galerie v Nové Perle

Вхід до більшості виставок та музеїв у Празі коштує не менше 100Kč, на відміну від цієї безкоштовної галереї. А точніше, частини цілого творчого простору, що постав на місці колишнього паперового заводу. Нічого не нагадує, кияни? “Нове місто для всіх, хто створює” розташовано далеко від найвідоміших туристичних місць. Навіть не всі місцеві знають про цю молоду, але доволі перспективну галерею. Окрім регулярних експозицій, арт-фестивалів, освітніх івентів, Nova Perla може запропонувати своє кафе, кінотеатр, концертний хол та “можливості для креативної праці”.

«Мені здається у сучасному мистецтві складно розрізнити реально вартісну річ від пустого привертання уваги. Але кожен раз, коли виходиш з цієї галереї, відчуваєш: є про що подумати і про що дізнатися. Кожна виставка несе в собі якусь цілісну ідею та концепцію. До того ж мені імпонує формат творчого ком’юніті. Тут завжди щось відбувається. Також можна познайомитися з дуже цікавими людьми та стати частиною їх спільноти. Навіть якщо Ви турист і приїхали ненадовго, цей досвід точно Вам запам’ятається і розширить горизонти світосприйняття» – ділиться враженнями від галереї Nova Perla Нікіта, студент Чеського технічного університету в Празі.

Stalin

Колись на цьому місці у Летенських садах височів монумент відомому вождю, але, на щастя, часи змінюються. Сталіна змінив рок-клуб, потім перша приватна чеська радіостанція, а тепер справжній рай для хіпстерів. Одразу за поворотом до Празького метронома тренуються скейтери, під ним на парапеті у вечірній час яблуку ніде впасти: там зазвичай відпочивають десятки молодих людей, спілкуються між собою з пляшкою пива в руці та насолоджуються панорамним видом на місто. Якщо спуститися сходами, побачиш невеличкий бар зі столиками та вільний майданчик, на якому постійно лунає приємна музика і відбуваються різноманітні вечірки, діджей-сети, живі концерти, арт-шоу, воркшопи, кінопокази та багато чого іншого.

Zoo Praha

Празький зоопарк давно вже вкорінився у категорії місць must visit серед мандрівників з різних країн. Його визнали четвертим за популярністю у світі. На величезній території у 58 га живуть 4500 особин з 650 видів. Для них створено 12 унікальних павільйонів, що максимально точно відтворюють природні умови проживання тварин. Все має настільки натуральний вигляд, що інколи здається, ніби просто гуляєш поруч з дикими звірами у них в гостях. Можливо, Вам вдасться зазирнути прямо в очі горилі або навіть білому ведмедю. А якщо в кишені знайдуться зайві 25Kč, обов’язково скористайтеся канатною дорогою. Гарний краєвид та приємні емоції забезпечено.

«Це єдиний зоопарк, в якому мені приємно знаходитись. Я з Луганської області, вчусь у Празі. Об’їздила всю центральну та східну Європу, бачила багато зоопарків, але наш, празький, найбільш дружній до тварин. Їм намагаються створити максимально близькі до природних умови та дають можливість сховатися від туристів у своїх окремих закутках. Коли прогулюєшся ним, таке відчуття, ніби не Ви роздивляєшся звірів, а це вони за тобою спостерігають. Ніби ти потрапив на їхню територію. А у вольєрі з вовками взагалі непомітна загорожа, через це трохи моторошно, але й захоплююче!» – розповідає Катерина, студентка Карлового університетау Празі.

Ankali

Якщо після довгих прогулянок Прагою у Вас ще залишаться сили на активний відпочинок, пропонуємо завершити свій день знайомством з чеською нічною культурою.

Техно-вечірка у ще зовсім свіженькому клубі, що відкрився на місці занедбаної фабрики з виробництва мила, може стати приємним відкриттям. На цьому аналогії з українськими рейвами, мабуть, закінчуються: музика все ж таки грає інша, середній вік відвідувачів більше, а ризики всю ніч простояти в черзі на вхід мінімальні.

Ankali був створений компанією однодумців, які вже мали досвід проведення кращих тусовок у Празі. Їхня головна мета – “ділитися з Вами новими талановитими знахідками до того, як про них дізнаються всі інші”.

Дінара Халілова