Що таке каучсерфінг, або як відкрити для себе світ безкоштовно?

Можна подивитись віртуальні екскурсії містами України та світу і думати, що бачив все. А можна закинути за плечі рюкзак з найнеобхіднішим та вирушити назустріч пригодам. Якщо ви обираєте другий варіант і знаєте, що таке каучсерфінг, то навіть вітер у кишенях не стане на заваді новим можливостям та відкриттям

«Мандрівка диванами»

Саме так дослівно з англійської перекладається слово «CouchSurfing», або абревіатура «CS». Простими словами «каучсерфінг» – це мережа гостинності, яка дає можливість всім охочим знайти безкоштовне місце для ночівлі в будь-якому місті. Мережа реалізована у вигляді онлайн-сервісу, до якого долучилося понад шість мільйонів осіб з 246 країн світу (дані станом на 2014 рік).

Датою народження «каучу» вважається 1999 рік, а його основоположником – американець Кейсі Фентон. Ідея заснування з’явилася наступним чином: Фентон вирішив полетіти до Ісландії, але за браком коштів не міг дозволити собі переночувати навіть у гостелі. Майже до півтори тисячі студентам цієї країни чоловік розіслав електронні листи з проханням надати йому нічліг, на що отримав понад п’ятдесят позитивних відповідей. Йому не тільки знайшли «безкоштовне ліжко» ночівлю, а й організували екскурсію Рейк’явіком.

Повернувшись додому, американець розробляє ідею мережі, що допомогла б «серферу» (мандрівнику) шукати «хости» (господарів, які приймають гостей, надають місце для ночівлі). І цього ж 1999 року реєструє сайт www.couchsurfing.com.

Що воно таке і «з чим його їдять»?

Для того, щоб самому стати «серфером» або «хостом», не потрібно проходити обряд ініціації, як за часів Київської Русі. Всього декілька простих кроків: заходиш на офіційний сайт (наведений вище), реєструєшся (щоб полегшити собі життя, можна зробити це за допомогою Facebook) і заповнюєш так званий «профайл» (анкету з особистими даними). В ній особливо важливо вказувати тільки правдиву інформацію та викладати лише свої фото, а не світлини американських кіноакторів.

Потім шукаєш вкладку «Fine Hosts», вказуєш місто, яке хочеш відвідати, і на свій розсуд обираєш власників «безкоштовного ліжка» зі списку, запропонованого програмою. Тоді обраному господарю надсилаєш «реквест» (це запит, який відправляють «хостам») і сумлінно чекаєш на зустрічне повідомлення. Отримавши позитивну відповідь та узгодивши всі деталі, можна сміливо пакувати валізи.

Довіряй, але перевіряй!

Французький письменник Віктор Гюго писав: «У чужій країні мандрівник – мішок із грошима, який всі норовлять скоріше спорожнити». Щоб не стати подібним «мішком», потрібно вживати певних заходів безпеки, адже «кауч» – це кожного разу ризик та перевірка на чесність…

По-перше, варто детально вивчити анкету людини, до якої ви збираєтесь поселитися. Якщо будь-яка інформація викликає підозру, то краще такого «хоста» оминати десятою дорогою. По-друге, особливу увагу варто звертати на «референси» (відгуки про власників житла). Чим більше позитивних відгуків, тим краще і безпечніше для вас. За словами засновника українського сайту з каучсерфінгу Андрія Яремича, навіть за один негативний відгук сторінку користувача, проти якого він спрямований, можуть заблокувати.

Майже всі любителі подібного способу мандрівок знають історію, що сталася в 2009 році. Житель міста Лідс (Велика Британія) зґвалтував «серферку» з Гонконгу, за що його засудили на 10 років в’язниці. Але це єдина неприємна ситуація з часу створення гостьової мережі і до сьогодні.

Варто пам’ятати, що подібні подорожі з наданням «безкоштовних ліжок» – це перш за все довіра до вашого «хоста» та можливість ознайомитися з побутом і традиціями людей з інших країн. Сама суть «каучу» полягає в обміні культурним та інтелектуальним досвідами, а ймовірність натрапити на маніяка чи серійного вбивцю рівносильна тому, що ви на рівній дорозі в будь-яку хвилину можете підвернути ногу.

«Безкоштовний сир тільки в мишоловці»

Ще з самого початку я казала, що «кауч» – це безкоштовний спосіб подорожувати, але дорожні квитки на деревах не ростуть. І то правда! Для вирішення даного непорозуміння я знайшла один рецепт, схожий на арифметичні дії. Якщо беремо каучсерфінг і додаємо до нього автостоп, то в сумі отримуємо безкоштовний спосіб пізнати світ.

Але повністю зламати стереотип, що безкоштовний сир буває лише в мишоловці, у даному випадку мені не вдасться. Хтось не витрачає фінансів на дорогу і житло, але викидає купу грошей на бари, дискотеки та інші розваги. Це суто індивідуально, але все ж таки, поєднуючи «кауч» та автостоп, подорожувати з дирявими кишенями цілком реально.

Як «мандрують диванами» в Україні

Краще пізнати рідну країну вам допоможе український сайт з каучсерфінгу shuffle.in.ua. Його розробником є еколог, студент Києво-Могилянської академії Андрій Яремич. Розповідаючи про сайт в ефірі «Сніданку з 1+1»,

Андрій наголосив на наступному: «Одним із пунктів філософії нашого ресурсу є те, що він абсолютно безкоштовний для користувачів. Це один із бар’єрів, чому люди в Україні мало користуються оригінальним сайтом «каучу».

Справді, першою особливістю «шаффлу» (назва українського сайту) є безкоштовна реєстрація, на відміну від вже відомого нам www.couchsurfing.com. Другою його особливістю є те, що подорожі здійснюються лише в межах України.

Знайомимось ближче із «шаффлом»

Я вирішила сама долучитися до мережі українських «серверів» і зайшла на головну сторінку сайту. Курсором мишки клікнула на пропозицію «Приєднатись» і увійшла через соціальну мережу Facebook. На сайті можна побачити заявки про пошук ночівлі, потребу в проведенні екскурсії та оренду житла. У вкладці «запрошення» розміщені наступні пропозиції від користувачів: надам ночівлю, покажу місто, здам житло.

Щоб залишити заявку на сайті, потрібно заповнити анкету, вказавши ім’я, вік, місто та інтереси. Наприклад, дівчина з Києва, яка шукає «вписку» (тимчасову ночівлю) у Львові, пише таке: «Троє друзів вирішили відвідати найпрекрасніше місто України. Просимо надати ночівлю всього на одну ніч. Я по своїй натурі турист. Була, на іншому кінці світу, а у рідній Україні ще стільки всього не побачено. Добрі люди, відгукніться». Аналогічні заяви залишають і «хости».

Також не варто забувати, що каучсерфінг – це вміння не лише брати, а й віддавати. Віддавати добром, щирістю та увагою. І найголовніша заповідь для всіх мандрівників – не створювати проблем для людей, які відкривають для вас свої двері.

Арифметика проста. Для того, щоб пізнати нові куточки не лише України, а й за кордону, варто залишити свою лінь вдома і йти назустріч відкриттям. Відома англійська письменниця Агата Крісті говорила: «Життя під час подорожі – це мрія в чистому вигляді». Досить мріяти, сидячи на дивані з гаджетами в руках! Рюкзак за спину і гайда!

Іванна Ухаль